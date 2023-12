Joselu, perdonado en Madrid y resurgido en Berlín

En las últimas semanas, sobre Joselu se ha escuchado de todo menos elogios. Al delantero del Real Madrid no le estaban saliendo las cosas, y la prensa tardó poco en poner el foco sobre él. Apenas hace dos semanas, se daba la famosa imagen de Joselu pidiendo perdón a la grada tras anotar el 4-2 al Nápoles después de varias ocasiones claras que el español no fue capaz de convertir. El gol que remató a los italianos le supo a poco, y visiblemente triste, abandonó el Santiago Bernabéu a pesar de haber logrado su cometido.

Sin embargo, el pasado miércoles, en el Olympiastadion y con 2,8 millones de euros en juego, un Joselu desatado conquistó la capital alemana con dos testarazos que sentenciaron al Unión Berlín, acompañados del gol de Ceballos al filo del pitido final. Joselu, premiado con el MVP, salió de tierras berlinesas esbozando una sonrisa, esta vez sí, alegre por su actuación; reivindicado ante una crítica prensa y finalmente demostrando que es un killer del área.

A Joselu lo que es de Joselu

Traspasada la primera hora de juego, el Real Madrid caía en Berlín después del gol de Volland casi al término del primer acto. Joselu, se elevó sobre Jaeckel para cabecear al fondo de las mallas un gran centro de Rodrygo desde el costado derecho. Apenas unos minutos después, desde el lado contrario, Brahim puso un centro bajo y Joselu se tiró en plancha, en un gran remate que fue imparable para Ronnow. Un puñetazo en la mesa del natural de Stuttgart dio la vuelta al partido en apenas diez minutos, devolviendo a Berlín su helada temperatura nocturna, pues la caldera del equipo local se calentaba con el transcurso del encuentro, hasta que Joselu apagó el hornillo con su doblete. Después del empate del Unión Berlín, llegó el tercero de Ceballos cercano al minuto 90’, cerrando así el pleno de victorias del Real Madrid en la fase de grupos de la Champions League, hecho que no ocurría desde 2015.

Ceballos y Bellingham celebrando el gol del desempate | Foto: realmadrid.com

Lo único negativo para el delantero blanco del encuentro fue un golpe que recibió en el tobillo al final del encuentro, que a pesar de parecer leve y no constar riesgo de baja, le dejó la zona ensangrentada y con posible necesidad de puntos de sutura. Esto se pudo apreciar en la rueda de prensa, donde de hecho, explicó porqué había pedido perdón a la afición merengue en el último encuentro europeo.

‘’El balón no quería entrar, los delanteros vivimos de eso. Es un gesto que me salió inconscientemente, no lo hice para nada de cara a la afición, es un gesto que me salió porque lo creí conveniente.’’

Cuestionado por la prensa durante estas dos semanas en las que no había comparecido ante los medios, ha resurgido ante el conjunto alemán para demostrar que, a pesar de lo que muchos consideran, el punta tiene las características necesarias para ser el nueve que el Real Madrid necesita de momento. Evidentemente, Joselu llegó al Real Madrid desde el RCD Espanyol como Joselu, no como Kylian Mbappé. Las expectativas deben estar entonces reguladas, pues no se habla de un delantero top mundial, pero actualmente y en la situación del conjunto madridista, Joselu es la mejor solución. Así lo prueban las declaraciones de Carlo Ancelotti:

“Joselu no tiene que pedir perdón por trabajar muy bien. Ha hecho su trabajo, no solamente hoy. No le pido a un delantero que solamente marque goles. Joselu trabaja muy bien”

En 21 partidos, de los cuales la mayoría ha salido desde el banquillo, ha encontrado puerta hasta ocho veces, y ha repartido dos asistencias. Los números son decentes, no se trata de un desastre, pero el problema que surge con Joselu no es ese. El Real Madrid, como es costumbre, siempre ha tenido un gran delantero de renombre, si no era Benzema, era Cristiano, o incluso antes Van Nistelrooy o Raúl. Sin embargo, Joselu no tiene una trayectoria tan amplia como éstos, por lo cual, no se debe incitar a la comparación, sino a una propia valoración teniendo en cuenta la carrera profesional de la nueva punta de lanza blanca. A Joselu, lo que es de Joselu.