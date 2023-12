El Villarreal B busca alejarse del descenso

El Villarreal B no se encuentra en un buen momento en la temporada, ya que están a un punto de los puestos del descenso y ahora se preparan para su próximo partido contra los de Paulo Pezzolano.

El filial del submarino amarillo lleva sin enfrentarse con los blanquivioletas desde abril del 2012 en Segunda División, partido que ganó el Real Valladolid. El partido de la 20ª jornada de LaLiga Hypermotion se disputará el próximo lunes 18 de diciembre a las 20:30 horas en el Estadio de la Cerámica.

Dura derrota a domicilio contra el Albacete

El filial del conjunto amarillo viene de perder la pasada jornada con la dura derrota afuera de casa contra el Albacete el pasado viernes. En las últimas 10 jornadas que ha jugado, el Villarreal B solo ha ganado tres partidos y uno han finalizado en empate. Esta semana se preparan de forma intensiva para jugar su último encuentro del año ante un Real Valladolid, que está en puestos de ascenso directo.

Aun no se sabe los jugadores que disputarán el partido ante los blanquivioletas, pero los que no podrán jugar el partido son Alberto Del Moral, por una lesión muscular, y Hugo Pérez, por problemas de rodillas, y no hay ninguna ausencia por faltas o por expulsiones en el conjunto de los amarillos. Los jugadores que podemos destacar en el conjunto del Villarreal B son el delantero Javi Ontiveros, ex jugador del Real Valladolid, o el portero Iker Álvarez.

Los de Miguel Álvarez buscarán ganar al conjunto vallisoletano para alejarse de los puestos de descenso, romper esta mala racha de derrotas en sus últimas jornadas y conseguir ganar los dos partidos, para irse con dos victorias al año 2024. Por otro lado, el Real Valladolid buscará ganar al filial del submarino amarillo para mantenerse en los puestos de ascenso directo.