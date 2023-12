Previa Valencia FC vs FC Barcelona: Buscando un reencuentro con la victoria

Un duelo entre dos equipos necesitados de buenas sensaciones suele ser sinónimo de partidazo. El Valencia, que hace más de un mes que no gana un partido en La Liga EA Sports, recibirá al FC Barcelona, que acaba de completar una de sus peores (si no es la peor) semanas en lo que llevamos de temporada. Mestalla será el el escenario de una redención; puede que teñida de color anaranjado o, por el contrario, tintada con tonos azulgranas.

Situación de ambos equipos

Hace más de un mes que el Valencia no gana un encuentro de La Liga EA Sports. Su última victoria en la liga nacional data del 5 de noviembre, cuando se impuso al Granada por un 1-0. Desde entonces, en 4 partidos tan solo ha podido conseguir un punto. La jornada pasada se enfrentó al Getafe y, a pesar de haber jugado mejor que en las últimas semanas, el resultado final no recompensó el esfuerzo de los 'che'. Además, desde el minuto 50 jugaron con un futbolista menos y en el 88' se quedaron con 9 en el campo: Gabriel Paulista y Javi Guerra fueron expulsados.

El FC Barcelona tampoco está en su mejor momento. Tras parecer haber recuperado sensaciones con la victoria al Atlético de Madrid, los culés volvieron a hundirse en los dos encuentros que jugaron durante la semana pasada. En el primero, fueron totalmente superados por el Girona, el líder de La Liga EA Sports. Los de Míchel son el equipo más en forma de la competición española y en el derbi catalán se impusieron con facilidad a los de Xavi. El Barça volvió a mostrar sus carencias defensivas y su poca eficiencia atacando. Por si no fuera poco, el miércoles volvieron a sufrir un golpe bajo. El Royal Antwerp, que no había conseguido ni un solo punto en la fase de grupos de la Champions, se llevó la victoria contra el líder. Dos errores clamorosos en la salida de pelota condenaron al Barcelona, que empezó y acabó el encuentro perdido.

Antecedentes

Durante las últimas 3 temporadas, Valencia y Barcelona se han enfrentado un total de 6 veces. Los resultados decantaron la balanza para los azulgranas en 5 ocasiones: los 'ches' tan solo consiguieron empatar un encuentro, los otros los perdieron. El marcador más amplio se dio el 20 de febrero de 2022, con un 1-4 para el Barça. Pierre-Emerick Aubameyang se lució en la tierra valencianista, pues marcó un hat-trick. De Jong y Carlos Soler fueron los otros goleadores del partido.

Árbitros

El árbitro principal del encuentro será Miguel Ángel Ortiz Arias, del comité madrileño. Sus asistentes serán José Antonio Garrido Romero y Guillermo Santiago Sacristán, y el cuarto árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández. El VAR lo dirigirá Ricardo De Burgos Bengoechea, del comité vizcaíno.

Declaraciones de ambos entrenadores

Rubén Baraja comentó algunas problemáticas sobre la situación del club. "No fichar no es algo que dependa de nosotros, es tema económico de que no se da esa posibilidad. Trato de adaptarme a las situaciones que van sucediendo y salvo sorpresa no tendremos esa opción", empezó. También defendió a sus hombres: "Toda esta historia viene del verano, cuando todos vosotros tenías unas expectativas orientadas a que el equipo iba a pasar dificultades y a estar abajo. Y estos jugadores han sido capaces de generar otra expectativa, compitiendo". Sobre el Barça comentó que "siempre es peligroso. Es un equipo, tiene recursos de todo tipo. Es un equipo agresivo, intenso, tiene velocidad y desdoble por banda. Tiene uno contra uno. Es un equipo muy completo, pero nosotros también tenemos cosas a decir y en Mestalla, más".

Xavi también tuvo que afrontar una rueda de prensa peliaguda. Al de Terrassa se le preguntó si estaba pensando en su dimisión tras los malos resultados, y él respondió que "no, en todo caso cuando acaben las temporadas, miras cómo estás, qué se ha ganado". También resaltó la importancia del partido contra el Valencia: "Es una final porque tenemos necesidad de puntos. En La Liga no estamos como tendríamos que estar. La derrota del Madrid y del Girona nos pesó y nos está afectando. Mañana es muy importante contra un rival complicado y duro". Sobre esta narrativa, también añadió que "esta semana nos va a ayudar. Lo que sucede muchas veces conviene. Esto va de rendir, de resultados y, si al final de temporada no hay, el entrenador se tendrá que marchar, pero no en diciembre".

Convocatorias

La convocatoria del Valencia aún no se ha publicado.

FC Barcelona: Cancelo, Balde, Araujo, Ferran, Pedri, Lewandowski, Raphinha, Iñaki Peña, Joao Félix, Christensen, Romeu, Sergi Roberto, De Jong, Gundogan, Kounde, Astralaga, Lamine Yamal, Casadó, Kochen, Fermín, Curbasí, Marc Guiu, Fort