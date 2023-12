Alexander Medina: "En el segundo tiempo sí fuimos el equipo que nosotros queremos"

El entrenador del Granada, Alexander Medina, habló tras la derrota en Balaídos. Un partido en el que un error de André Ferreira penalizó a un Granada que en la primera parte apenas generó peligro. En la segunda hubo un cambio y tuvo varias ocasiones. A partir de la expulsión de Iago Aspas no se jugó nada y el Granada no generó peligro. Alexander Medina ha valorado esta derrota: "Creo que los primeros 45 minutos fueron totalmente diferentes que los segundos 45 minutos. La verdad que no fue un buen partido para nosotros los primeros 45 minutos. En el segundo tiempo sí fuimos el equipo que nosotros queremos. Esta Liga no te perdona si tienes unos cuantos minutos de bache y la verdad que, en el primer tiempo, fuimos superados. Los últimos 45 minutos creo que superamos al rival con varias ocasiones de gol y no pudimos convertir. Pero sí, es un rubro como para atender".

También le preguntaron sobre si el equipo estaba tocado y esto dijo el entrenador del Granada:

"No creo que sea herido de muerte, la muerte pasa por otro lado y en lo futbolístico faltan jornadas para que nosotros nos levantemos. No hay que dar por vencido a este equipo, hoy se levantó después de una primera parte muy floja. Salió con otro carácter, espíritu, personalidad y juego. Llevamos tres partidos y me tengo que aferrar a los buenos minutos del equipo, a los 78 minutos que jugamos contra el Athletic el otro día y a estos segundos 45 minutos. A eso quiero aferrarme para tener la ilusión de lograr el objetivo. En este fútbol competitivo no puedes tirar la toalla y menos antes de tiempo. Nosotros estamos aquí para que el equipo juegue más minutos a buen ritmo, a buen juego y podamos tener lo más importante, que es el resultado. No puedo poner el resultado por delante del rendimiento. Quiero que el equipo mejore en sus formas para obtener resultados. Yo soy una persona que es optimista por naturaleza y confío mucho en que lo vamos a hacer muy bien y que vamos a lograr el objetivo. Lo digo ante una derrota que fue dura, pero quedan muchas jornadas todavía. Así que nada, a seguir para adelante. El martes tendremos otro partido para reivindicarnos, sobre todo después del primer tiempo. Pero como te digo, rescato mucho esa segunda parte en la que el equipo fue ambicioso, ganó duelos, generó a través del juego de posición y tuvo sus chances. Después, la eficacia marca en las áreas y el duelo. Ellos llegaron en el primero tiempo una vez y nos convirtieron y nosotros no. Ahí está el desarrollo del partido".

Sobre cómo esta el vestuario,

Medina comentó lo siguiente: "Después de una derrota está tocado, era un partido importante para nosotros. Pero hay que levantarse rápido. Hay gente con carácter y personalidad para sacar esto adelante. Ya el martes tenemos otro juego y tenemos que pensar netamente en el partido del martes, así que, obviamente, a nadie le gusta perder y más con la ilusión que llegamos a Vigo, de tratar de hacer un gran partido y ganar y no se pudo. Errores propios determinaron la derrota. Nosotros tenemos que cambiar rápidamente el chip para que el partido contra el Sevilla sea un gran juego de nosotros".