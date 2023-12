Ancelotti: "Para renovar no tenemos ni prisa ni problemas"

El Real Madrid se enfrentará al Villarreal el próximo domingo 17 de diciembre para disputar la jornada 17 de la Liga EA Sports. Antes de la cita, el técnico blanco, Carlo Ancelotti, ha comparecido ante los medios.

"Tenemos que mejorar nuestros penaltis"

Este es el último encuentro en casa antes de la navidad, para el próximo tendrán que viajar hasta Vitoria. "Jugamos contra un equipo bien organizado, aun así, nosotros estamos en un buen momento, un buen ambiente y motivados, lo hemos hecho muy bien" apostilla Ancelotti sobre cómo afrontan el partido.

El Real Madrid se coloca primero en la clasificación, pero tiene un problema en lo que a penaltis se refiere. Las tres veces que les han pitado un penalti, lo han fallado. "El año pasado había una línea muy clara, este año, Joselu los tira muy bien, pero no siempre juega" apunta el técnico blanco al tiempo que añade que esa línea tienen que arreglarla. Aun así, argumenta que el tirador del penalti no es solo un problema técnico sino que también es un problema de ambiente que no se puede entrenar en un entrenamiento.

Con la recuperación de Kepa Arrizabalaga, Ancelotti tiene que decidir si vuelve a confiar en él o sigue con su apuesta por Lunin. Sobre esto ancelotti ha confirmado que la decisión ya está tomada, pero que no quiere decir nada porque todavía no ha hablado con ellos.

"La temporada es muy larga"

Ancelotti esta viviendo su segunda etapa en el Real Madrid, en la que está siendo muy buena. Por ahora es líder de la Liga EA Sports y está clasificado como primero para los octavos de final de la UEFA Champions League. "Es una primera parte de la temporada en la que a pesar de los problemas, la hemos manejado bien, pero lo que va a pasar mañana no sé, - sigue - un entrenador tiene que vigilar lo que tiene que hacer, la temporada es muy larga", señala.

Carlo tiene contrato hasta julio de 2024, aunque la temporada le está haciendo que lo más probable sea renovar. "Creo que antes de tomar la renovación como un regalo, el regalo me lo pueden dar los jugadores mañana ganado", afirma. "Si el club está contento ya sabe que estoy contento, para renovar no tenemos ni prisa ni problemas", termina apuntando el italiano.

Sobre el brasileño Endrick

El pasado viernes aterrizó en la capital el brasileño Endrick jugador que pasará a formar parte del club blanco a partir de 2024. Ancelotti ha querido dejarle un consejo: "Disfruta del momento, de lo que está pasando". El que puede que sea su nuevo técnico, ha hablado con él y en rueda de prensa ha contado que es un chico que está encantado con lo que ha logrado y muy focalizado con lo que tiene que hacer.