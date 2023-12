Previa Granada CF - Sevilla FC: un derbi para cambiar los rumbos

La Liga EA Sports llega afronta su decimoctava jornada, la última antes del parón navideño, y que se abrirá con el derbi andaluz que medirá al Granada CF y al Sevilla FC, en Los Cármenes. Un partido muy importante para dos conjuntos que están en la zona baja de la clasificación y que quieren ganar para cambiar la dinámica. El Granada CF quiere recortar distancias con los puestos de salvación con un triunfo más de tres meses después. Por su parte, el Sevilla FC llega en medio de una crisis deportiva e institucional y quiere hacerse con la victoria en el que será el debut de Quique Sánchez Flores al frente del banquillo sevillista.

Ganar para intentar cambiar la situación

El Granada CF llega a este partido después de perder en Balaídos ante un rival directo como el RC Celta de Vigo por 1-0 en un encuentro igualado, pero que se decantó por un gol en el minuto 20 de Larsen después de una mala salida de André Ferreira y un error defensivo. El conjunto rojiblanco lo intentó, pero no tuvo demasiadas oportunidades para poner las tablas en el marcador. Así pues, el Granada se sitúa actualmente en penúltima posición de la clasificación con tan solo ocho puntos, a cinco puntos de los puestos de salvación marcados por el rival de esta jornada, el Sevilla FC. De esta manera, el club rojiblanco se encuentra delante de un nuevo partido trascendente en el que necesita vencer para acercarse a posiciones de salvación y no quedarse descolgado en la zona más baja de la clasificación.

La dinámica del Granada CF tras la llegada de Alexander Medina al frente del banquillo no está siendo tampoco positiva como se esperaba, el equipo solo ha conseguido un punto de los nueve que ha habido en juego con el técnico uruguayo, y tampoco ha mostrado una imagen mejor que la de los últimos meses, ya que defensivamente se siguen cometiendo muchos errores y en ataque el equipo apenas está consiguiendo tener peligro. De hecho, solo ha conseguido un gol en los últimos tres encuentros, el gol en propio de Ruiz de Galarreta en el empate frente al Athletic Club. Sin embargo, el conjunto granadinista quiere dar la vuelta a la situación imponiéndose en un nuevo derbi andaluz delante de su afición, que es una de las más fieles de la categoría, teniendo el segundo mayor porcentaje de asistencia al estadio de toda Primera División.

Para este importante partido, Alexander Medina tiene la baja de Vallejo y la del guardameta Raúl Fernández, que sigue con las molestias que le obligaron a ser sustituido en el encuentro ante el Real Madrid. Con respecto a la alineación, es posible que sea muy parecida a la de la última jornada, aunque puede haber algún cambio como la entrada de Miguel Rubio en el eje central de la zaga, o producirse algún cambio en el centro del campo, donde Medina apostó en los dos últimos partidos por Gumbau, Sergio Ruiz y Gonzalo Villar, mientras que podría entrar Melendo. En cuanto a la delantera, parece claro que Lucas Boyé volverá a ser la referencia en el ataque siendo acompañado en las bandas por Uzuni y Bryan Zaragoza, aunque también podrían entrar jugadores como Álvaro Carreras o incluso Puertas.

Vencer en el debut de Quique Sánchez Flores

El Sevilla FC afronta este partido en una situación crítica después de caer derrotado por un serio correctivo de 0-3 en el Sánchez Pizjuán ante el Getafe CF en un duelo en el que el conjunto madrileño fue superior marchándose al descanso con un 0-2 en el luminoso gracias a los goles de Borja Mayoral de penalti y Jaime Mata, mientras que Greenwood puso la sentencia en la segunda mitad. Esta derrota supuso el fin de la etapa de Diego Alonso como técnico sevillista después de haber conseguido solo dos triunfos en Copa del Rey ante equipos de menor categoría y no haber conseguido ganar ni en Liga ni en Champions, siendo eliminados de cualquier competición europea y estando actualmente en decimoséptima posición de la clasificación con 13 puntos, empatado con el RC Celta de Vigo, que se encuentra dentro de posiciones de descenso.

Así pues, el club hispalense ha anunciado la llegada de Quique Sánchez Flores como nuevo entrenador, teniendo por delante la difícil tarea de cambiar una situación muy complicada tanto a nivel deportivo como institucional, algo que está recalando en los jugadores y en la afición, viviendo de esta forma una de las mayores crisis que se recuerdan en la entidad durante los últimos años. Además, el técnico madrileño será el tercero del Sevilla FC esta temporada, una campaña que comenzó con Mendilibar, y que prometía comenzarla igual de bien que terminó la pasada, pero no supo dar con la tecla, mientras que el uruguayo Alonso fue su sustituto, y tampoco ha sabido poner remedio la situación, dejando al equipo realmente cerca de las posiciones de descenso.

Para este encuentro, el nuevo técnico sevillista tiene las bajas por lesión de Lukebakio, Jesús Navas, Badé, Nianzou, Fernando y Mariano Díaz, mientras que Rakitic será baja también esta jornada tras ver en el último encuentro la quinta amarilla y tener que cumplir ciclo de amonestaciones. En cuanto a la alineación, hay muchas incógnitas sobre el esquema que propondrá Quique Sánchez Flores, aunque no tiene mucho margen para hacer muchos cambios debido a la gran cantidad de lesiones que tiene la plantilla. Así pues, se espera que la referencia en el ataque sea En-Nesyri, mientras que estará acompañado en las bandas por Suso y Ocampos. Por otro lado, el sustituto de Rakitic en el centro del campo podría ser Óliver Torres.

Declaraciones de los entrenadores

El entrenador del Granada CF, Alexander Medina, ha comparecido en rueda de prensa, donde ha hablado sobre el último partido: "Estamos bien antes de la expulsión, e tuvimos mejor y tuvimos situaciones para empatar el partido. Después del 80, que fue la expulsión, hicimos cambios y no se dio lo que plantemos. Ensanchar el campo, tener presencia en el área, no se jugó mucho, con faltas para cortar el juego. No pudimos relucir el hombre de más. Hasta la expulsión estábamos muy cerca del empate, después nos estancamos. No pudimos sacar esa ventaja numérica". También ha hablado acerca del rival y de la destitución de su compatriota, Diego Alonso: "Lamentablemente se fue Diego Alonso, un gran entrenador, que no obtuvo los resultados. Había merecido en muchos de los partidos más puntos de los que cosechó por rendimiento. No fue reflejado en victorias. Tuvo mucha mala suerte. Lamentablemente esto son resultados y mañana no podrá estar en el banquillo. Siempre el Sevilla es complejo, tiene buenos futbolistas y una gran plantilla". Por último, ha hablado sobre la rotación: "Estamos esperando a último momento, no se lo confirmamos a los jugadores, pero el equipo ya lo tengo decidido. Me tomo unas horas más para las recuperaciones de nuestros jugadores, el estado de ánimo, la energía y el rival. Lo tengo claro. André es una situación que no estuvimos felices en esta jugada, pero no me quiero detener en errores, quiero ver en el futuro".

El entrenador del Sevilla FC, Quique Sánchez Flores, no ha comparecido en rueda de prensa.

Posibles alineaciones

Granada CF: André Ferreira, Ricard Sánchez, Torrente, Ignasi Miquel, Neva, Gumbau, Sergio Ruiz, Gonzalo Villar, Uzuni, Bryan Zaragoza y Boyé.

Sevilla FC: Dmitrovic, Juanlu, Sergio Ramos, Gudelj, Pedrosa, Sow, Soumaré, Óliver Torres, Suso, Ocampos y En-Nesyri.