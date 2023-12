Nueva ocasión desperdiciada. El Real Valladolid no sabe aprovechar las ocasiones que dejan los rivales para sacar distancia e, incluso, para colocarse, como ha tenido la oportunidad hoy, de ponerse colíder, empatando a puntos con el CD Leganés, en caso de acabar ganando al filial del submarino amarillo, cosa que al final no ha llegado a suceder.

En una noche fría, donde apenas había espectadores en el Estadio de la Cerámica, Paulo Pezzolano optó por dar la titularidad al canterano Isra Salazar, que ya había marcado en Copa y ante el Amorebieta. En esta ocasión, no ha tenido suerte de anotar, ni oportunidades.

El encuentro arrancó con un Real Valladolid activado, a sabiendas que ganando igualar en el líderato. En el minuto 2, Monchu tuvo posiblemente la mejor ocasión de la primera parte, a pase de Raúl Moro, quién también tuvo otra ocasión en el 11.

La mejor fue porque en el minuto 9 Salazar anotó en fuera de juego, después de un pase en profundidad de Boyomo.

A medida que avanzaban los minutos, el Villarreal B empezaba a entonarse en el partido y se iba quitando la presión visitante. Primero Jorge Pascual y después Álex Forés tuvieron en tres ocasiones la oportunidad para adelantar al conjunto amarillo en el partido.

Kenedy, en el minuto 20 a pase de Boyomo, mandó por encima del larguero un tiro desde la frontal del área, en uno de sus intentos de irse de todo el mundo para luego no hacer absolutamente nada.

Mientras tanto, Álex Forés primero calibró en el minuto 21 y un minuto después, desde la frontal del área con una barabunda de jugadores del Real Valladolid, encontró un hueco para ajustar el balón al palo izquierdo y hacer el 1-0 en el Estadio de la Cerámica en el minuto 22.

El Real Valladolid no entendía como teniendo el balón y las ocasiones, estas no se traducían en goles. Primero Monchu, con una falta directa, después Salazar, a pase de Moro dentro del área, y por último Moro, con un tiro después de una carrera desde el medio del campo hasta la frontal del área, no consiguieron empatar el encuentro antes de irse al descanso.

Entre medias, Ontiveros hizo que Masip se tuviese que estirar para atajar el balón en el minuto 41.

Tras el paso por vestuarios, el partido continuó con el mismo nivel. Mucho pase, mucho toque, pero sin tirar a la portería de Iker Álvarez era imposible hacer el gol.

El filial pudo haber puesto tierra de por medio a través de Forés, en una ocasión en el minuto 66, cuando se plantó delante de Masip y el guardameta tuvo que desviar después de picarla el atacante amarillo.

Pero el juego del Real Valladolid seguía igual, incluso con centros, pero sin delantero centro, después de que Pezzolano quitase a Salazar para meter a otro jugador de creación.

Ni el pase de Luis Pérez a Anuar, quien tiró en el área pequeña y casi acaba con el empate en propia puerta. Muchas oportunidades, ningún acierto. Sin delanteros no hay goles.

Así que con la derrota por 1-0, el Real Valladolid se sitúa en la segunda posición de LaLiga Hypermotion con 35 puntos, a tres del CD Leganés, líder y campeón de invierno, y uno por encima del Real Sporting y Racing de Ferrol, con 34 puntos.

El próximo encuentro será este jueves a las 21:00 horas frente a los ferrolanos en el Estadio José Zorrilla.

Ficha técnica

(1) Villarreal CF B: Iker Álvarez; Lanchi (Espigares, min. 90), Lekovic, Iñiguez, Romero (Del Moral, min. 58); Ontiveros (Ferrari, min. 90), Gelardo (Rodrigo, min. 79), Carlo, Tasende (Requena, min. 79); Forés, Pascual.

(0) Real Valladolid: Masip; Luis Pérez, Boyomo, Torres, Lucas Rosa; Iván Sánchez (Anuar, min. 46), Monchu, Jurić (Montiel, min. 62), Moro; Kenedy, Salazar (Montiel, min. 62).

Goles: 1-0, Forés, min. 22.

Árbitro: González Francés (C.T. canario) amonestó al visitante Salazar, Moro, Anuar, Jurić. Y al local Romero.

Incidencia: partido correspondiente a la jornada 20 en LaLiga Hypermotion disputado en el Estadio de la Cerámica el lunes 18 de diciembre de 2023 a partir de las 20.30 horas.