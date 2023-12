Atlético 3-3 Getafe: el Atleti se hunde aún más

Atlético y Getafe se veían las caras en el Civitas Metropolitano en un partido marcado por la necesidad de los locales de ganar para recuperar sensaciones. Tras perder en sus dos últimas salidas a domicilio (Montjuic y San Mamés), los hombres del Cholo Simeone estaban obligados a ganar a un rocoso Getafe que venía de un espléndido momento de forma.

Aunque el partido era de exigencia para los locales, la afición no se hizo notar tanto debido al también exigente horario del encuentro: un martes a las 21:30h no es buen día ni hora para disfrutar de espectáculo.

Simeone planteó un once titular con grandes cambios, como la irrupción de Riquelme como mediocentro interior, acompañado de Lino por la banda izquierda, o la aparición de Memphis Depay en el once a cambio de Morata, que necesitaba descanso.

11 del Atlético para el encuentro / @Atleti en X

El Atlético se vio frenado por la rocosa defensa azulona a lo largo de los primeros 45 minutos, fruto del buen hacer defensivo de los de José Bordalás. Sin embargo, con el paso de los minutos el Atleti iba encontrándose con una comodidad que crecía exponencialmente: jugando a placer y con el balón siempre en su dominio, los rojiblancos iban creando peligro con el paso del encuentro.

Riquelme, demoledor

Roro Riquelme fue un puñal durante la primera parte de los colchoneros. Situado en una posición más cercana al interior, Riquelme jugó con mucha mayor comodidad que de costumbre, y eso lo notó el equipo, y de qué manera: la mayoría de las ocasiones de peligro iban de la firma del madrileño.

Problemas a las primeras de cambio

Una imprudencia de Stefan Savic provocó su expulsión, siendo todo un impedimento para Simeone, que se vio avocado a sacar del campo a Memphis a los 40 minutos para meter a Azpilicueta en el puesto del expulsado Savic. Griezmann se quedaba como única referencia en el ataque.

Sin embargo, cuando llegaban los peores momentos de los chicos de rojo y blanco, apareció el tanto de Antoine Griezmann a los 44 minutos de encuentro, asistido por una genialidad de Riquelme, que estaba completando una primera parte de escándalo. El Atlético supo reponerse a los golpes de los azulones, y con el gol del príncipe que va camino de convertirse en el rey del Metropolitano, se fue al descanso ganando 1-0.

Griezmann celebrando el 1-0 / @Atleti en X

El Atlético dominó la posesión en la primera parte, pero el Getafe tuvo más ocasiones de gol a través de sus centros laterales que apenas inquietaron a los zagueros colchoneros.

Tras el descanso, Bordalás trató de poner remedio a la libertad de Lino, que no tuvo problema para sortear a Juan Iglesias. El remedio del líder azulón fue el de sustituir al propio Juan Iglesias por Damián Suárez, con la idea de meter a un lateral mucho más físico y potente capaz de parar o dificultar más el trabajo de Samu Lino.

Ya en la segunda parte, los visitantes tuvieron mucha mayor presencia en la portería de Jan Oblak en los primeros minutos, haciendo notar la superioridad numérica. A pesar de tener un jugador menos, los de Simeone estaban muy bien plantados, sin temer al rival, el argentino mandó a los suyos ejercer una presión que notaban los jugadores del Getafe.

A los 53 minutos llegaría la respuesta esperada. Tras un centro de Greenwood rechazado por Oblak, Mayoral conectó el rechace con un cabezazo para empatar el encuentro y demostrar su espectacular estado de forma. Junto a Morata, el delantero azulón lleva 11 goles en la liga con el anotado hoy.

El gol de Mayoral hizo agitar el banquillo a Simeone, que sacó a Morata al campo por De Paul para aumentar sus opciones de anotar un gol que le permitiera adelantarse en el marcador. Griezmann sería retrasado a la posición del campeón del mundo y Morata sería la referencia de ataque.

Greenwood, una pesadilla para los colchoneros

El inglés estaba siendo un dolor de cabeza para la zaga local, que se vio superada por el canterano del Manchester United. Con su velocidad y desborde, Greenwood arrollaba todo lo que se le cruzaba en su camino, mostrando su fútbol más versátil y físico.

Cuando menos te lo esperas...

Otro cambio de guion se apoderó del partido. En los peores minutos de los de Simeone, apareció el recién ingresado Morata en forma de ángel de la guarda para salvar a los suyos. Con un cabezazo a centro de Llorente, el madrileño firmaba su diana número 12 del curso, aupándose en la tabla de goleadores en la pelea por el trofeo zarra.

No contentos con el 2-1, solo 5 minutos más tarde, Damián Suárez golpeó el rostro de Mario Hermoso dentro del área. Tras revisión del VAR, el colegiado Munuera Montero señaló la pena máxima que Griezmann se encargaría de transformar. Parece un gol cualquiera, pero no, desde luego que no lo es.

Otro récord para el príncipe que va camino de ser rey

Antoine Griezmann igualó con su gol número 173 a Luis Aragonés como máximo goleador de la historia del club, acercándose poquito a poco al objetivo que se marcó a principios de la presente temporada: acabarla siendo el máximo goleador del Atlético de Madrid.

@Atleti en X

El partido bajó de revoluciones con el 3-1, y las pocas ocasiones de los azulones fueron repelidas con paradas de mérito del guardameta Jan Oblak, pero el pescado aún no estaba vendido.

El Atlético tira el partido en los instantes finales

Los azulones no darían tregua a los rojiblancos, y en el minuto 87 fabricarían el 3-2 de la mano de Óscar Rodríguez. Con un sutil recorte y un disparo seco, el azulón anotó un gol que metió en el encuentro a los de Pepe Bordalás.

No conformes con esto, el VAR advirtió a Munuera Montero tras un centro que fue desviado por Riquelme por aviso de mano dentro del área. El colegiado iría a ver la jugada al monitor y señalaría una pena máxima que se encargaría Mayoral de transformar y poner el 3-3: el Getafe olió la sangre de su rival y le empató el encuentro en 5 minutos.

Mayoral celebrando el empate a 3 / @LaLiga en X

Empate, y dando gracias

El Getafe arrolló a los locales en las postrimerías de la segunda parte. Tras el 3-3 de Mayoral, los visitantes impusieron un ritmo asfixiante que se vio frenado por un imponente Jan Oblak, que realizó paradas de mérito para salvar el punto para los suyos.

Con este empate, el Atlético culmina una racha de 20 victorias seguidas como local, algo que difícilmente volveremos a ver a corto plazo.

Los rojiblancos han ganado un solo partido en las últimas cuatro jornadas, haciendo notar que los de Simeone están en una mala racha de resultados que puede perjudicar y de qué manera a su lucha por el título de liga.

Lo positivo es que Antoine Griezmann ya solo se sitúa a una sola diana de convertirse en historia viva del club: está a una sola diana de ser el máximo goleador de la historia del Atlético.