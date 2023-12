Previa Villareal CF vs RC Celta: rivales directos, de sorpresa

Después de una victoria siempre hay ganas de jugar otro partido pronto. Esta suerte tiene el Celta. El pasado sábado logró la segunda victoria de la temporada. Tan sólo 4 días después tiene la oportunidad de sumar tres nuevos puntos. Se enfrenta a un Villareal muy mermado por las lesiones, con Marcelino al mando.

Sumar dos victorias

Nueva oportunidad para los de Benítez. Tras una semana rejuvenecedora, el Celta tiene una oportunidad para alargar esas sensaciones. Con el cambio en la presidencia (Carlos Mouriño dejó su testigo a Marian, su hija) y en el cambio de dinámica, podemos estar ante una nueva situación.

Marian Mouriño (@rccelta en X)

Una genialidad de Strand Larsen rescató los 3 puntos de Balaídos. Con ese partido, suman ya 4 partidos sin perder (de los cuales 3 con portería imbatida). Benítez ha cambiado el foco. Ha conseguido mantener una solidez defensiva y una prolongación de concentración muy necesaria en los celestes. Partidos atrás, la defensa era uno de los talones de aquiles y los últimos minutos el gran debe del equipo. A pesar de que las sensaciones no mejoraron, los datos corroboran el trabajo del técnico madrileño.

Ahora el foco se pone en la parte ofensiva. Según Understats, los vigueses deberían llevar 10 goles más, es decir, 26 goles. Aspas solo vio puerta ante el Athletic, Carles Pérez está relegado al banquillo, Bamba no consigue sumar número y Douvikas no goza de los minutos suficientes para sumar más números. Strand Larsen lleva 6 goles (le han anulado 2) situándose como el pichichi del equipo. Aun así, el noruego debería, según Understats, debería haber anotado 7.61 goles. Estos datos también son sensaciones. El Celta ya no ataca con tanta claridad, se atasca y necesita muchas ocasiones para marcar. Benítez está priorizando el tema defensivo al ofensivo.

Muy tocados y muchos tocados

Marcelino tiene a su equipo en cuadro. Ante el Real Madrid se sumaron Gerard Moreno y Baena a la extensa lista de bajas. Esto sumado a la mala racha que tiene el equipo, hace que en encuentren en una situación compleja para sus objetivos. En sus últimos 5 partidos, 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas. Además, las últimas derrotas son abultadas, 0-3 ante la Real Sociedad y 4-1 ante el Real Madrid.

Terrats en el Bernabeu (@VillarealCF en X)

El Villareal ahora mismo se encuentra a tan sólo 3 puntos del descenso, que marca el propio Celta. A pesar de que no debería serlo (al menos no en esta situación), es un duelo entre rivales directo. El submarino era un equipo que debería luchar por los puestos de europeos pero el proyecto parece que se ha caído. Tras Setién y Pacheta, cogió los mandos Marcelino. Debutó en Copa del Rey ante el Zamora. Entre todas las competiciones ha conseguido 4 victorias, 2 empates y 2 derrotas.

Como en el Celta los datos dicen que están rindiendo por debajo de sus capacidades, el Villareal está en la situación que los datos le dan. Deberían llevar tan sólo 2 puntos más de los que tiene. Es una situación delicada para los amarillos que deben empezar a remontar. Sin embargo, las lesiones no le están acompañando. Denis Suarez, Yéremy Pino, Foyth, Coquelin, Gabbia y Gerard Moreno están descartados. Comesaña y Baena son duda. Además, Capoue está sancionado.

Historial de encuentros

La historia está igualada. 14 victorias para cada uno y 8 empates en 34 partidos, ese es el bagaje. En La Cerámica, la historia está a favor de los locales, han conseguido dos victorias más.

En el corazón del aficionado celeste está aquel partido de A Nosa Reconquista. Los celestes estaban cerca de la segunda división, luchando por la salvación. Iago Aspas llevaba tres meses fuera. Al descanso, 0-2. En la segunda parte, todo cambió. 3-2. La afición exhaltada y Iago rompió a llorar en el banquillo. Los vigueses esa temporada acabaron consiguiendo la salvación y los celtistas recordando este encuentro.

Ruedas de prensa

Marcelino compadeció ante los medios antes del partido. La situación es complicada y el técnico lo sabe: "somos conscientes de la situación en la que estamos. El Villareal no está haciendo la temporada que esperábamos y la puntuación muestra la realidad". Desde el técnico cuerpo trabajan para cambiar esta dinámica. Para Marcelino la clave es "creemos en los futbolistas y en que, con trabajo, va a cambiar la dinámica". La Cerámica no está siendo un fortín para el equipo, "necesitamos apretar y que el público nos ayude y apriete también. Necesitamos ganar más partidos. Son números muy mejorables".

Sobre el rival comenta que "es un equipo muy trabajado". Aun así dice que "debemos afrontarlo con la mentalidad de que vamos a ganar". "Nos van a poner las cosas complicadas. Debemos salir a ganar, intensos y concentrados defensivamente para darles las mínimas opciones posibles", aseguró el técnico.

Benítez también ha hablado con la prensa. Ha alavado al equipo "ahora que el equipo está sin encajar y hemos hecho algún partido no tan bueno pero los resultados o el resultado nos favorece". Tras la victoria del sábado "vemos a 4 o 5 equipos más cerca". Además, el técnico confía en recuperar el contraataque "lo vamos a recuperar y ojalá empecemos mañana". Una de los temas candentes en clave celestes es la falta de minutos de Carles Pérez, Benítez dijo "tiene que estar bien para poder explotar sus condiciones y tiene que trabajar igual que los demás. Tiene que dar algo más para que el entrenador diga 'está ahí'"

Carles Pérez y Beltrán entrenando (@rccelta en X)

Sobre el Villareal asegura que "son un equipo con mucha calidad, son capaces de habilitar con un pase a un delantero". Sobre su situación dice que "tiene la ventaja de la experiencia pero una situación que no esperaban".

Convocatorias

El Villareal aún no ha publicado la convocatoria para el partido.

Por su parte, Benítez cita a 23 futbolistas. Iago Aspas, sancionado, y Aidoo, lesionado, no viajan con el equipo. Carlos, Miguel, Sotelo y Javi Domínguez, del filial, completan la convocatoria.

Onces posibles

Villareal CF: Jörgensen; Altimira, Albiol, Mandi, Pedraza; Ilias, Trigueros, Parejo, Terrats; Sorloth y Morales.

RC Celta: Guaita; Kevin, Starfelt, Unai, Manu Sánchez; Mingueza, Dotor, Tapia, Cervi; Douvikas y Larsen.