Ancelotti: “Esperamos seguir con la buena dinámica, conseguir los tres puntos y acabar bien 2023”

El entrenador del Real Madrid ha hablado ante los medios sobre el partido que enfrentará a su equipo contra el Deportivo Alavés en el estadio de Mendizorroza. Un encuentro en el que los blancos continuaran su lucha por los puestos más altos de la tabla.

El italiano ha hecho, sobre todo, un balance sobre su equipo. Además de abordar el tema de la portería, Superliga, Bellingham y los árbitros, las lesiones y su futuro.

Todo ha sido antes del último entrenamiento previo al último partido del año y con la misma naturalidad que le representa.

De las lesiones al mercado de fichajes

Carlo Ancelotti al ser cuestionado si acudirán al mercado de fichajes a por un central, tras la lesión de Alaba: “No digo que no, hemos hablado con el club, lo evaluaremos en estos días, hay tiempo. El mercado en enero no acaba hasta el 31 de ese mes, vamos a buscar la mejor solución posible. De momento, no tenemos prisa. Vamos a acabar bien el año y luego hay tiempo para tomar la mejor decisión posible”, declaró.

Además, habló del complicado momento que está viviendo el vestuario y agradeció a los jugadores que lo están sacando adelante. "Lo que es especial es lo que esta plantilla está haciendo en un momento así". añadió.

¿Lunin o Kepa?

“No tengo la idea de rotar en la portería, los dos lo están haciendo muy bien. Lunin ha progresado mucho, ha mostrado mucha seguridad cuando ha jugado. Y Kepa ha mantenido su nivel. Cuando Kepa ha vuelto, me gustaría premiar a los dos. Mañana juega Kepa y después elegiré a uno de los dos”, comentó Ancelotti.

La Superliga, por su parte, ha vuelta a estar a la orden del día durante la rueda de prensa. El técnico merengue comentó que están todos esperando la decisión, la cuál puede ser importante para el futuro del fútbol europeo.

Carlo Ancelotti en rueda de prensa|| Gettyimages. Ángel Martinez

Leipzig, VAR y su futuro

El lunes 18 de diciembre se celebró el sorteo de Champions League 2023-2024 para disputar los octavos de final. El Real Madrid se enfrentará al RB Leipzig, un equipo que el entrenador blanco sabe que compite, que lucha, con buenas individualidades, que lo hace bien en el campeonato alemán y con mucha calidad.

Sobre los audio del VAR: “lo veo un pequeño detalle, bastante curioso, pero nada más. No me importa lo que los árbitros hablan durante el partido. Les deseo todo lo mejor en 2024. O al menos, que se equivoquen menos que en 2023″

De nuevo, su futuro en el Real Madrid fue cuestionado y quiso ser tajante diciendo que el futuro es el partido y la semana de vacaciones. Su contrato acaba el 30 de junio y hasta entonces cualquier rumor estará a la orden del día.

Tras todo esto, el italiano se retiraba de la rueda de prensa para seguir preparando el partido en Alavés.