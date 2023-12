Pezzolano: "Va a ser un partido intenso que tenemos saber jugar"

Último partido del Real Valladolid y última rueda de prensa previa de Pezzolano del año 2023, donde ha hablado sobre el rival de este jueves, el Racing de Ferrol. "Vamos a jugar contra un rival muy duro, muy intenso, muy dinámico, que presiona constantemente, como cambia la línea de atrás y mantiene el equipo corto, lo que hace que falles por esa intensidad. Tiene extremos muy profundos y corren todo el partido".

"Va a ser un partido intenso que tenemos saber jugar y ser inteligentes. Jugamos en casa y somos el Real Valladolid, tenemos que ir a por los tres puntos para cerrar este primer semestre excelente", comentó.

Dudas en la plantilla después de la derrota

"La imagen por momentos no era tan buena, pero después por números fue un juego bueno. Tuvimos grandes oportunidades de gol. Fuimos un equipo que fuimos a buscarlo desde el minuto cero, pero pagamos caro las transiciones. Ellos las encontraron rápido y eso generó inestabilidad y perdíamos balones sin presión".

"El primer tiempo nos faltó más profundidad en el área. Llegaba Isra solo y no teníamos segunda línea o extremo que pisara el área. El segundo tiempo más profundos, tuvimos las oportunidades, pero no las aprovechamos".

"Dudas no, lo que genera es activarnos y conseguir este resultado que necesitamos para tener un buen cierre de primera vuelta y seguir mejorando cosas que sucedieron y no nos pueden volver a suceder".

Distancia entre Juric y Monchu

"Stanko nos da equilibro defensivo cuando está bien posicionado y pasa que tiene todo lo otro que te quiere dar mucho más y ponerse el equipo a la espalda y, a veces, hasta quiere atacar por momentos, dando nuestra estabilidad en el medio del campo. Por todo es ímpetu, el medio del campo generaba instabilidad".

Dudas para el partido de mañana

"Iván ya tiene mejores sensaciones. Mañana tendremos la suerte de contar con él, pero no sabemos si de inicio. Voy a esperar al último minuto".

"Sylla lo tenemos para mañana. Hoy ha entrenado muy bien con los compañeros y vamos a ver si entra de inicio".

Tema Arnu

"Es un jugador joven, ha viajado para estar en el ambiente con el primer equipo, que era mi objetivo. Era difícil que pudiera entrar, solo que el ambiente y el entorno estaba para que entre, para que disfrute de esos primeros minutos. Él está creciendo".

"Va a ser un excelente jugador, para mi es un jugador con un futuro tremendo"

Cedric no viajó y jugó con el Promesas

"Para mi juega el que esté mejor. Si mañana vence un contrato y el jugador es el mejor para ganar este partido, va a jugar"

"Acá van a jugar los que mejor estén para mañana y, después, como yo lo dije siempre, yo estoy para cuidar la institución. Aquí vamos a ganar, perder o empatar, pero si se va a quedar algo claro, se va a resperar a la institución, al equipo y a los compañeros".

"Si hay algo que a mí entender no está bien, no participa o no viaja. Entonces es un crecimiento para él y para todos los compañeros, cosa que no me gustan. Yo quiero a los compañeros 100% en el equipo y dando el 100% en el día a día. No tiene nada que ver si el partido pasado jugó bien o jugó mal".

Cansancio de Monchu

"Está sufriendo la continuidad de partidos sin duda. Monchu es un jugador que, a mi entender, lee lo que necesitas a dentro del campo. Es el jugador que te da pausa cuando la necesitas. Es el jugador que te fija jugadores sin pasar el balón por él y quedan compañeros libres. Es un volante que te pisa el área y tiene gol. Ahora vamos a tener este parón, vamos a recuperar y se va a mejorar".

Más de 20 días sin partidos

"Algún amistoso se puede dar en el medio, pero a mí lo que me gusta es entrenar. Desde el primer día que lleguemos, trabajar para generar esa base física que, como se vio, se logró y se hizo muy bien. Nosotros trabajamos mucho en el año, no hay que solo pretemporada, después en el año aflojamos, no, se trabaja intensamente todos los días".