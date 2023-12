El Betis le pone el freno al Girona en el Villamarín

El Real Betis y el Girona se midieron en el Benito Villamarín en la presente jornada vespertina, brindando al espectador un partido emocionante e igualado a partes iguales. El Girona comenzó adelantándose desde el punto de penalti ante los verdiblancos, que sufrieron la baja de Isco, y se tuvieron que conformar con el empate, que llegó al filo de la segunda parte, gracias a un cañonazo de Pezzella imposible para Gazzaniga.

Un primer acto movido

Los gerundenses, con las ideas claras desde una primera instancia, presionó alto al Betis, que se vio sobrepasado por la intensidad física del equipo visitante en los primeros minutos. Yan Couto probó suerte desde lejos apenas pasados unos segundos, adelantando lo que aconteció en los próximos minutos. El Girona, muy motivado, llevó la delantera durante los primeros veinte minutos, pero no convirtió en gol las ocasiones de las que dispuso. Este periodo de veinte minutos, interrumpido por la lesión de Bellerín (sustituido por Ruibal), vino seguido de los primeros acercamientos del Real Betis a la meta rojiblanca. La primera del Betis llegó con una volea de Ayoze que se marchó por encima del larguero, tras un gran control que le dejó un buen espacio para el golpeo. El Girona reaccionó apenas unos minutos después con el primer chut a puerta; Savinho le pegó mordida y Rui Silva atrapó sin muchos problemas. Las ocasiones se intercalaban, y la más clara le llegó a los heliopolitanos, con un mano a mano que Assane Diao mandó por encima del travesaño.

Los minutos de oro del Betis culminaron con un gran disparo de Willian José desde la frontal, repelido fantásticamente por Gazzaniga. La balanza se inclinaba a un lado y a otro, mientras que el partido se encontraba en su momento más emocionante, con ocasiones y llegadas por parte de los dos conjuntos. De nuevo, este periodo se interrumpió por otra lesión, la de David García, que al igual que Bellerín, se marchó con molestias en el tobillo cercanos a la media hora de juego.

En el minuto 37’, Savio recibió en el lateral del área de castigo, y tras un gran recorte, cayó dentro del área por una segada de Ruibal, señalada por De Burgos Bengoetxea como penalti. Dovbyk fue el encargado de lanzar la pena máxima, y engañando a Rui Silva, anotó raso y a la derecha del portugués para poner por delante al Girona.

Ayoze controlando el balón | Foto: Agencia EFE.

El gol rebajó las pretensiones béticas y los de Manuel Pellegrini se enfriaron. Así, los siguientes minutos no fueron sustanciales, pues carecieron de oportunidades de gol o momentos destacados del partido. Tras seis minutos de descuento, los 22 protagonistas se marcharon a vestuarios.

Tablas firmadas en el Villamarín

Después del entretiempo, los intentos del Real Betis de estrenar su marcador fueron inútiles hasta que el Girona se replegó. Los locales lo intentaron desde lejos en varias ocasiones, de la mano de Carvalho y Altimira, pero Gazzaniga y varias intervenciones de los zagueros anularon cualquier peligro que crearon los andaluces. El Girona se sentía cómodo, incluso en algunos minutos contaba con la posesión del balón, pero Míchel mandó a los suyos replegarse para mantener el resultado, buscando matar a la contra al Betis. Las contras se sucedían una tras otra por el juego errático del Betis, pero un Ruibal resurgido de sus errores, evitó la mayoría de los ataques catalanes. De hecho, una de las claves a señalar de los béticos fue una gran seriedad defensiva, que evitó parte del peligro gerundense.

La salida de Abde pasada la hora de juego fue determinante para el juego de los locales, pues desbordó en varias ocasiones a los laterales del Girona y consiguió así activar a sus compañeros.

De todas formas, el Real Betis no daba la impresión de carburar, pero los amantes del fútbol saben que la pelota es caprichosa, y esta vez la insistencia, todo hay que decirlo, con más corazón que cabeza, se vio premiada con un gol in extremis para rescatar un punto. A la salida de un córner, el esférico quedó en la frontal del área y, Pezzella, casi trastabillado, coló en el fondo de las mallas un trallazo para empatar el partido en el minuto 88’. En los próximos minutos, el Girona se hundió pero los verdiblancos, impotentes en ataque, no aprovecharon el momentum y ambos equipos firmaron las tablas.