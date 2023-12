Quique Sánchez Flores: "Confío mucho en la capacidad de los futbolistas"

El nuevo entrenador del Sevilla FC atendió a los periodistas en el medio día del Viernes para responder a las preguntas existentes ante el partido del Sábado contra el Atlético de Madrid en terreno colchonero. Son los únicos equipos que juegan este fin de semana, pues hay que recordar que corresponde a la jornada tres, jornada que no disputaron por el temporal que había en la capital española y que obligó a aplazar el enfrentamiento. Así, Quique Sánchez Flores ha tratados temas como el estado de Marcao, la situación mental del equipo o qué ideas tratará de implantar en el equipo.

P: ¿Cómo has visto el ambiente después de lograr un triunfo?

R: Fue tan rápida la incorporación que no tuvimos mucho tiempo. Los chicos estuvieron muy positivo y ahora queremos mantenernos en un equilibro emocional, hemos hecho un buen partido con un buen resultado pero seguimos conociéndonos pocos y llevamos aún pocos entrenamientos.

P: Es un partido especial para ti, por ser el entrenador donde ganó una Europa League, llegar a la final de copa...

R: Es muy especial pero vamos a ser rivales hasta el final. Si que es verdad que los colchoneros son gente muy entrañables, son muy agradecidos y yo también lo estoy con ellos.

P: El Sevilla no gana en el campo del Atleti desde 2008, ¿Qué necesita el equipo para conseguir ganarle al Atlético de Madrid en su casa?

R: Hay estadísticas que no se saben muy bien por qué suceden, pero creo que toda estadística existe para cambiarla, para romperla, así que hay que ser positivos e ir al partido sin pensar en nada del pasado, hay que pensar en el partido exigente que tenemos delante.

P: ¿Cuál cree que será mañana el aspecto diferencial?

R: Confío mucho en la capacidad de los futbolistas, tienen que ir saliendo de la situación, cambiando el gesto, cambiando el nivel de confianza... y creo que eso va a suceder. No puedo asegurar que ocurra a corto plazo, pero ya hemos hecho algo importante, partir hacia un partido como el de mañana con un estado de ánimo algo mejor. Se trata de estar muy bien, mediante un proceso donde deberemos balancear todo muy bien.

P: ¿Cómo están los jugadores que han entrenado al margen del grupo?

R: Esos chicos que entrenaron aparte, siguen aparte pero van viendo la luz. Tras el descanso podrán incorporarse al grupo y los que no están entrenando aparte no están, están haciendo lo posible por volver y tienen ganas de volver. Los veo más animados y con ganas de participar

Sergio Ramos en el entrenamiento previo al Atlético de Madrid-Sevilla FC | Foto: Sevilla FC

P: ¿Qué vimos de lo que quieres ver en su Sevilla?¿La línea de cinco atrás es circustancial?

R: Yo he partido de los mejores partidos que ha hecho el Sevilla esta temporada, con qué sistema y qué jugadores lo ha hecho, y he armado lo que he creído más conveniente ahora. Cuando las cosas están bien y con jugadores buenos como los del Sevilla se pueden hacer muchas cosas pero cuando están difíciles hay que armarse, ganar partidos, encajar pocos goles y hacerlo lo más pragmático posible, sin que pierdan los jugadores su calidad y su creatividad.

P: ¿Cree que el partido del Granada es el punto de inicio para revertir la mala situación del Sevilla?

R: Yo soy de los que piensan que para atacar bien hay que defender bien, equipos desordenados en defensa difícilmente atacan bien. Cuando los equipos grandes han tenido crisis y no han ganado partidos, siempre han mirado a la defensa. Es cuestión de comodidad, empiezas a jugar atrás, perder la pelota... Aún así, en dos sesiones no puedo prometer que vayamos a ver todo lo que queremos ver.

P:Hemos visto en el entrenamiento a Rakitic en posiciones más avanzadas, ¿Está valorando esas posiciones por cosas como la copa África?

R: No tenemos tanto espectro como para pensar tantas cosas, pero nosotros en los entrenamientos nos gusta probar cosas. Antes del Granada vimos cosas que mezclaban mejor que otras y acertamos. No siempre se acierta pero vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, probar equipos, mezclas...

Iván Rakitic preparando el partido frente al Atleti | Foto: Sevilla FC

P: ¿Tiene algo preparado para parar a Griezmann?

R: Es cosa de todos. A la hora de generar y reducir espacios es cosa de todos. Estamos pensando en cómo hacer esto, a todos los jugadores del Atleti, no sólo Griezmann.

P: ¿Qué le parece el formato de la Superliga? ¿Cree que puede salir adelante?

R: Yo no me posiciono. Tengo mis ideales pero no necesito mostrarlo públicamente, solo lo hago con mis amigos y mi familia.

P: ¿Cómo está el equipo mentalmente?¿Cómo están algunos como Jordan, Nianzou..?

R: Hay jugadores que he visto poco porque aún no tocan campo y lo vemos pocos, solo trabajan individualmente. Los demás sí, no hay mejor antídoto para la tristeza que la victoria. Cada vez que ganan se crea buen ambiente y se puede trabajar mejor.

P: ¿Cómo ha visto a Marcao?

R: Hablamos con él y quiso hacer el esfuerzo. El cuerpo médico nos dijo que no corría riesgo de lesión si no jugaba muchos minutos. Hay que ponerle en forma. Lleva mucho tiempo sin jugar, sin continuidad. Tiene muchas ganas, quiere participar, y eso nos gusta mucho.