Los cinco mejores partidos del Sevilla FC en 2023

El 2023 del Sevilla será por siempre recordado para los aficionados rojiblancos. Pese a que les ha tocado vivir momentos muy duros, también han tocado la gloria, esa gloria que para ellos tiene nombre propio: la UEFA Europa League. Han vivido muchos encuentros mágicos que merecen ser recordados como haremos en este reportaje. Antes de comenzar, se aclara que el top será realizado teniendo en cuenta varios factores: el ambiente generado, el nivel y la calidad del fútbol desplegado, y lo que conllevaron. Estará ordenado de menor a mayor, siendo el top uno el que aquí se considera el mejor partido del año.

TOP 5: Juventus 1 - 1 Sevilla FC (Ida Semifinal UEFA Europa League): Sara Perche Ti Amo

Se inicia el top con un partido del que el Sevilla fue dueño y señor durante todos los minutos. En el cuál no se hizo con la victoria por un gol fuera del tiempo de descuento establecido que enfadó y mucho a los sevillistas. Enfado que transformaron rápidamente en sed de venganza. Cuando te encuentras frente a un lobo hambriento, reírte de él o infravalorar sus capacidades es lo último que debes hacer. Los juventinos pensaban que el empate de la eliminatoria les daba vida, y era al revés. Pese a lograr el empate en el último suspiro, la realidad fue que un Sevilla que ya demostró en la anterior ronda de la competición que estaba muy vivo, fue en Turín muy superior a los locales. Se puso por delante tras una jugada de las que no te cansas nunca de ver, y no concedió a los italianos ninguna oportunidad de peligro real que les hiciese sufrir a los visitantes.

Youssef En Nesyri celebrando junto a Oliver Torres y Bryan GIl el gol contra la Juventus en Turín | Foto: Gettyimages

El partido puede dejar ese sabor agridulce por la falta de premio que tuvo el final de la primera parte de una semifinal histórica. Pero es sin duda uno de los cinco mejores partidos que el Sevilla y los sevillistas han podido presenciar este año. Sacaron de dentro ese equipo competitivo, ese carácter que define al club y que no se veía con los dos entrenadores previos a José Luís Mendilibar. Además, la ilusión previa que se generó por derrumbar a un favorito como el Manchester United y lo que supuso dicho triunfo le hacen también hacerse un hueco en este top.

Top 4: Manchester City 1 (5) - (4) 1 Sevilla FC (Supercopa de Europa): Una demostración de grandeza

El top continúa paradójicamente con una derrota del equipo sevillano. Aunque resulte ser un top de mejores partidos, no significa que se haya tenido que ganar. Porque sí, es cierto que otra vez más los sevillistas no se alzaron con la supercopa de Europa, esta vez celebrada en Atenas, Grecia. Pero no siempre para estar orgullosos hay que ganar. El fútbol enseñó a los dirigidos entonces por Mendilibar que igual que ganaron meses atrás un título y dejaron el escudo en lo más alto, cuando caes derrotado también puedes dejar a tu equipo en la cima. El Manchester City, campeón de la Champions League y posiblemente el mejor equipo de Europa en ese momento, con piezas como Haaland, Grealish, Ederson, Rubén Días... No fue capaz de ganar a los vigentes campeones de la UEL en ninguno de los 120 minutos de juego. Sí, no es ninguna broma, lo máximo a lo que llegaron los de Pep Guardiola fue a empatar el partido tras el gol de En Nesyri que avivó las ilusiones de los nervionenses.

Youssef En Nesyri, Lamela y Jesús Navas tras marcar el primero frente al City en la supercopa | Foto: Gettyimages

Luego, el equipo inglés se impuso en la tanda de penaltis donde los sevillistas no estuvieron tan finos como en otras ocasiones. Algunos penaltis que Bono rozó pero no consiguió parar y finalmente, un fallo de Nemanja Gudelj que estampó el balón contra el larguero, dejando al Sevilla como subcampeón. Una posición que para nada debe ser desprestigiada, y menos si el portador de la medalla de plata ha luchado como luchó el Sevilla. Esto le coloca en el top de los mejores partidos del año sevillista, aunque no fuesen capaces de ampliar aún más el palmarés del club, si aumentaron el orgullo de los suyos.

TOP 3: Sevilla FC 3-0 Manchester United (Vuelta cuartos de final UEL): Esto es Sevilla y aqui... hay que arrodillarse

Llegamos al podio del top y con ello a quizá, las tres posiciones más complicadas de organizar. Todas tienen razones para ocupar la plaza más alta, por ello hay que tener en cuenta varios factores que les diferencia mínimamente. El tercer puesto lo ocupa un partido donde seguramente ningún sevillista esperaba encontrarse. Una eliminatoria que resaltará por aquella eliminatoria donde Ten Hag infravaloró al rey de la competición que estaba en juego. Craso error. Cuando en la ida el Sevilla iba dos a cero por debajo en Old Trafford estando aún en la primera parte, no había aficionado del club hispalense que pensase que en el segundo partido de la eliminatoria estarían como estuvieron. Ten Hag tampoco, y vio a su equipo tan superior que hizo cambios para reservar al equipo. El Sevilla empató la ida y todo se decidiría en el manicomio de Nervión.

Y esto es uno de los motivos por los que aparece aquí la segunda parte de los cuartos de final. Ante el sueño de eliminar a un equipo que estaba postulándose como claro favorito para llevarse la copa, los sevillistas montaron desde la previa hasta el partido final un auténtico infierno no del estadio, sino de la ciudad. Llegó el United con un ambiente muy hostil para ellos, con las gradas del Pizjuán que parecía que de un momento a otro se vendrían abajo. Antes del minuto 10, ya le había dado el Sevilla la vuelta a la eliminatoria, poniendo el 1-0 en los pies de En Nesyri fruto de una presión altísima que superó por completo a los red devils.

Los jugadores celebrando con Badé su gol contra el United | Foto: Gettyimages

No cesaron los locales, era una tras otra, le anularon el 2-0 y no les importó porque a la reanudación tras el descanso lo acabaron poniendo de nuevo con un testarazo de Badé. Y hasta el 3-0 final que hundió del todo a los ingleses, doblete de En Nesyri gracias de nuevo a un error buscado por los locales. Se cargaron goleando en el resultado global a uno de los favoritos. El ambiente de este partido fue históricas. El rival a los aficionados sevillistas les daba igual, estaban convencidos de que su equipo se harían con el pase. El gen competitivo que demostraron los jugadores cumplieron dichas expectativas, pues los visitantes no tuvieron ninguna probabilidad ni con Rashford en el campo, estrella del equipo que era duda pero acabó disputando minutos. Y supuso no sólo seguir en la competición, sino también posiblemente el mayor chute anímico que jamás se haya visto. A partir de ahí, la confianza en Mendilibar se disparó hasta las nubes.

La plantilla del Sevilla festejando con su grada tras la victoria | Foto: Gettyimages

TOP 2: Sevilla 1 (4) - (1) Roma (Final UEFA Europa League): La reafirmación del rey

En el segundo lugar encontramos el partido más importante del año para el Sevilla. Sí, es irónico, el partido de mayor relevancia ocupa el segundo puesto. En un ranking de importancia estaría en la cima, pero esto se trata de un top de mejores partidos. Aún así, podría ser también el que liderase el podio. Y es que el Sevilla FC volvía a Budapest tras un largo y bonito camino atrás. Una ciudad de la que guardaba un recuerdo más negativo que el que se llevó del 31 de Mayo de 2023. Y es que tres años antes, en 2020, el Sevilla se encontraba en tierras húngaras para disputar la supercopa de Europa frente al Bayern de Múnich, la cual acabó perdiendo. Tenía una espinita clavada que el destino parecía que quería que se arrancase. Misma ciudad. Mismo estadio. Mismo momento: una final europea.

Los jugadores de Sevilla FC y AS Roma, saliendo al terreno para jugarse el título de la UEL | Foto: Gettyimages

El ambiente generado por sevillistas desde que consiguieron el pase a la última fase de la UEFA 13 días antes de dicho partido era algo mágico. Durante todos esos días, ningún aficionado del club sevillano dejaba de pensar en la final. Las expectativas eso sí eran muy cambiantes. Por momento existía ese "¿Y si si?" entre los fieles rojiblancos. Pero en otro existía cierto nerviosismo y miedo por lo que pudiese ocurrir. Aunque el Sevilla sea el rey de la competición, no siempre se gana, y cuando sabes que te enfrentas a un entrenador experto en finales europeas, las dudas y los nervios crecen.

El Sevilla, rey de la UEL y que jamás ha caído en una final de esta competición, frente a la Roma de Mourinho, entrenador que nunca ha sido derrotado en una final de Europa. Uno de los dos perdería el invicto. Cuanto menos era interesante el choque, Un enfrentamiento donde el Sevilla no salió desplegando su mejor fútbol, y empezó por debajo en el marcador. Pese al resultado, hay que ser iluso para pensar que el equipo cuyo lema es "dicen que nunca se rinde" se rendiría, valga la redundancia. Tras el descanso y con mucha insistencia, lograron el empate. Y desde entonces, empezó otro partido. Uno donde ninguno de los dos querían arriesgar demasiado. Así hasta que llegaron a penaltis, donde finalmente los italianos hincaron la rodilla ante el indudable rey de la Europa League y ante Yassine Bono, un experto en tandas de penaltis. El Sevilla, con Montiel como último lanzador, puso el 4-1 definitivo de los lanzamientos desde los 11 metros y la grada sevillista estalló de euforia.

Iván Rákitic levantando la UEFA ante los sevillistas | Foto: Gettyimages

Si este partido fue el más importante del año es porque esta victoria no sólo conllevó sumar otro título más a las vitrinas de la entidad hispalense. Supuso, tras un año horrible, tocar de nuevo la gloria, lograr competir en Champions League la temporada siguiente y lograr algo de beneficios económicos. Por tanto, aunque no fue el partido más brillante en cuanto a lo deportivo, es sin duda uno de los mejores que se han presenciado del equipo andaluz.

TOP 1: Sevilla FC 2-1 Juventus (Vuelta semifinal UEFA Europa League): La UEFA de la afición

La séptima UEL es lo que ha hecho que este año sea inolvidable para los sevillistas. La consecución del título, todo lo que le rodeaba, el contexto... Es sin duda algo que jamás van a dejar de recordar aquellos que estuvieron meses sufriendo por ver a su equipo en un momento tan malo. Entonces, ¿Por qué no es la victoria que le hizo alzarse con el trofeo, el triunfo ante la Roma, el que ocupa el primer puesto? Pues bien, por dos cosas. Primero porque el que lidera el podio, el partido frente la Juventus en Nervión, fue un 10 en todo lo que se valora en este ranking: ambiente, nivel competitivo y consecuencias. Y segundo, porque refleja a la perfección lo que le dio realmente a este club una UEL más en sus vitrinas: la afición.

Los jugadores de Juventus y Sevilla, antes de empezar el encuentro con el gran ambiente de Nervión de fondo | Foto: Gettyimages

Era 18 de Mayo. Jueves de Europa. Y una masa roja invadía Sevilla tal y como se hizo frente al United anteriormente, aunque aquella vez de blanco. Si en la final mencionamos que había momentos en los que los nervios invadían a los sevillistas y no siempre existía la convicción de que el Sevilla se llevase la victoria, este día lo tenían claro, iban a estar en Budapest. Por eso mismo fomentaron las iniciativas de teñir el Pizjuán de rojo llevando camisetas, banderas, bufandas... de dicho color. Un tifo al nivel de lo que había en juego. Papel higiénico surcando los cielos de Nervión. Y un estadio que rebosaba pasión. Desde que los italianos aterrizaron en la capital andaluza, debieron pensar que su destino no era Sevilla, sino el infierno. Imposible pensar que un equipo juegue de visitante en un estadio con ese ambiente y sea capaz de arrancarle el pase a los locales. El primer gol del partido lo marcaron desde antes incluso del pitido inicial.

Y dio comienzo el encuentro. Con ello, dio comienzo uno de los mejores partidos que el Sevilla ha competido. Los locales eran capaces de rechazar absolutamente todos los ataques italianos y hacer mucho daño en cada ofensiva que ellos realizaban. Entre que el público parecía meterse en las mentes de los rivales para que le temblasen las piernas y que los dirigidos por Mendilibar ejercían una presión altísima que no permitía a los juventinos ni girarse cómodamente, se transformó en enfrentamiento donde los rojiblancos dominaban. Nada más comenzar tuvo una Rakitic fruto de un robo dentro del área, y al terminar un penalti claro sobre Oliver Torres no fue revisado y dejó enfadado a todos por marcharse a vestuarios con empate a nada.

Los jugadores sevillistas celebrando el pase a la final| Foto: Gettyimages

El segundo tiempo cobraba el mismo sentido de dominio sevillista, aunque lamentablemente fueron los blanquinegros los que se pusieron por delante gracias a un recién ingresado Vlahovic. Pero lamentablemente también para los italianos, se pensaron que dar pasos atrás contra el Sevilla en el entorno que se hallaban era una gran idea. Fue una sentencia de muerte, pues Suso, que estaba a un nivel descomunal, se inventó un gol made in Suso menos de cinco minutos después del tanto juventino, disparando desde fuera del área y anotando un tanto que ya es historia y que pone los pelos de punta a aquellos que lo rememoran.

Ya en prórroga, pese a que la plantilla del Sevilla no era muy extensa, parecía que físicamente eran imbatibles. Y así fue. Poco después de iniciar la primera mitad de los 30 minutos extra, el canterano y querido Bryan Gil lanzó un balón al área desde el lateral que Erik Lamela cabeceó a la zona baja más pegada al palo derecho de la portería, inalcanzable para el portero. Nervión retumbaba, la locura se desató. A partir de ahí, tuvieron incluso para marcar el tres a uno y ni siquiera una expulsión de Marcos Acuña, innecesaria por su parte, pudo quitarle el billete a Hungría al rey de la UEFA.

Los aficionados del club rojiblanco, vestidos de rojo para teñir Nervión | Foto: Gettyimages

Es cierto que esto no supuso llevarse el título porque faltaba el último partido. Pero casi. Estamos también acostumbrados a pensar que cuando hay un título de por medio, ya es el mejor partido. El fútbol tiene algo inmaterial que le hace estar vivo y latente en la actualidad: la felicidad y la pasión de los aficionados. Aquella noche de Mayo en Nervión fue mágica. Cualquier adjetivo que aquí se utilice se quedaría corto, pues es difícil describir lo que se vivió. Una comunión aficionados-jugadores que parecía meses antes perdida y que tras mucho, muchísimo sufrimiento, lograban recuperar de la forma más bonita, con un pase a otra nueva final que recompensaba el esfuerzo de los seguidores rojiblancos tras muchos días ambientando el partido. Sin ellos, la UEFA no se habría ido a la que parece ya su hábitat. Y por ello, es el mejor partido del año, pues representa lo que es el fútbol, lo que es y debe ser el Sevilla Fútbol Club y lo que significa una eliminatoria del nivel que disputaron.