Endrick, un regalo de navidad que se abre en julio

Los madridistas se han portado bien estas navidades, y Papá Noel les trae un regalo que ilusiona y mucho. Importado de Taguatinga, Brasil, con apenas 17 años está ya bajo el árbol de Navidad de Ancelotti. La preciosa envoltura de talento y calidad no oculta quién está detrás, pues bien se sabe que se trata de Endrick Felipe Moreira de Sousa. Nacido con vistas al Lago Paranoá, pero criado y formado en Sao Paulo, da ahora un paso adelante para convertirse en una realidad muy esperada. Sin embargo, los merengues se tendrán que conformar con verle en Valdebebas, pues hasta julio de 2024, el fichaje no será oficial debido a su aún minoría de edad que finaliza a finales de dicho mes. Con el Palmeiras, ha logrado dos Brasileiraos (2022, 2023) competición doméstica de Brasil, y que el equipo de la capital no alzaba desde 2018. Su aportación en ambas campañas de la competición doméstica es de 14 goles, casi la mitad de ellos con aún 16 años.

Rey de Brasil con 17 años

Endrick es una de las apuestas más importantes de Florentino Pérez en los últimos años. Cuando tan solo tenía 16 años, se publicó su acuerdo con el Real Madrid, por 35 millones de euros más 25 en variables. Si las variables se cumplen, Endrick será el 10º fichaje más caro del Real Madrid, empatado con Luis Figo. El aún imberbe brasileiro es una promesa por explotar pero que según dice la dirección deportiva, será determinante para la temporada 2024/25.

Siendo menor de edad, ya vive la vida de toda una superestrella del fútbol. Apenas hace unos días se oficializó su contrato con New Balance, haciéndole así embajador de la marca de moda. Un contrato de estrella para un joven que ya asegura a los compañeros de MARCA que su ‘’familia no lo volverá a pasar mal.’’ En la misma entrevista, dejó bastantes detalles remarcables. Sin ninguna prepotencia, ha dado una gran imagen de humildad:

‘’Va a ser mucha responsabilidad, un gran desafío. Estoy ilusionado por jugar con esta camiseta y poder disfrutar junto a los seguidores. Es un sueño que tengo desde que era pequeño.’’

Endrick celebrando un tanto | Foto: palmeiras.com

Hablando técnicamente de Endrick, es bajo de estatura, lo que no resulta un problema para él pues desde los 11 años está acostumbrado a mirar hacia arriba para ver el rostro de sus oponentes. 173 cm de magia, que contrastan mucho con la hipertrofia de sus músculos del tren inferior. Posiblemente, esta genética de la que está dotado el brasileiro es lo que le vuelve tan rápido y desbordante. Siempre con la pelota pegada al pie, casi como un chicle, a la hora del regate en una baldosa, pero no tiene miedo a tirarse un autopase para sobrepasar a los laterales. Caído en la banda izquierda, disfruta haciendo delicias entre el hueco del lateral y el central. Rey de Brasil con 17 años, se dispone a unirse al Real Madrid para lo que podría ser la triple brasileña en la punta de lanza, Rodrygo, Endrick y Vinicius.

‘’Siendo un niño, dejé todo para cumplir el sueño del Real Madrid’’ afirmó Endrick, y es que no hay que perder la perspectiva de que aún no es ni mayor de edad. Las expectativas, la ilusión de quienes le han visto debutar con la Canarinha y lo consideran el sucesor de Pelé, o simplemente la presión pueden hacer mella en el brasileño. Paciencia con Endrick, es una inversión a futuro, y muchos de estos fichajes comienzan a rendir tras un periodo de adaptación. Lo de Bellingham, respetando las diferencias, no es lo normal; lo normal son los dos años malos de Vinicius o los de Rodrygo. Tiempo al tiempo, que si con 16 años ya está en Madrid es porque tarde o temprano, triunfará.