La nueva juventud de Toni Kroos

Toni Kroos tiene al Real Madrid y al madridismo en vilo. Con su renovación en el aire, ya que acaba contrato el 30 de junio de 2024, el alemán no da pistas sobre su futuro. Carlo Ancelotti ha repetido en varias ocasiones a lo largo de la presente temporada que no si por él fuera, el centrocampista alemán renovaría, a la vez que ha comentado que se ha ganado el derecho a elegir.

Actualmente, es el mejor centrocampista de LaLiga

Toni Kroos está viviendo una nueva juventud a sus 33 años. El alemán ha mejorado sus cifras con respecto a las dos últimas temporadas. El porcentaje en duelos ganados, pases intentados y pases con éxito es superior esta campaña. También ha mejorado sus números en pases largos, pases largos progresivos y menos pérdidas en campo propio.

Esta temporada ha jugado 21 de 23 partidos, 1547 minutos en total y ya ha dado 6 asistencias y ha marcado un gol. La temporada pasada dio las mismas asistencias en los 51 partidos que disputó y marcó 2 goles. En la 2021/2022 dio tan solo 3 asistencias y marcó 3 tantos, es decir, este año Kroos va camino de superar todos esos números.

El propio Carlo Ancelotti le alabó en la rueda de prensa tras el partido contra el Granada: “Es un centrocampista que no falla pases y encuentra la mejor solución. También quiere el balón, no tiene miedo a la presión y además se coloca muy bien. Su control y orientación son correctos cuando recibe el balón. Kroos es insustituible incluso cuando no juega”.

¿Posible vuelta a la selección?

Kroos anunció tras la Eurocopa de 2021 por sorpresa que dejaba la selección. La derrota por 2-0 ante Inglaterra, que supuso la eliminación de Alemania en octavos, fue su último partido con su país. Sin embargo, hace un par de semanas, unas declaraciones de Kroos dejan la puerta abierta un posible regreso a la selección.

Toni Kroos durante un partido esta temporada. Fuente Twitter @realmadrid

El seleccionador Nagelsmann dijo que tenía la puerta abierta y el futbolista alemán reconoció: “Tuve que pensarlo durante mucho tiempo, me cogió desprevenido porque yo mismo no me lo había planteado, sino que fue él quien me lo planteó”. Su compañero de selección y de equipo, Rüdiger, alimentó esas dudas de Kroos al decir: “Un jugador como él, que todavía está jugando a tan alto nivel, tiene que estar aquí. Es así. Su capacidad de pase es de otro planeta. Todo lo que hace es realmente impresionante. Me encantaría que volviese a jugar para el equipo nacional”.

Para más aliciente, además del buen nivel que está ofreciendo Toni Kroos, es la sede de la próxima Eurocopa: Alemania. Ese podría ser otro motivo por el cual el alemán se está replanteando su vuelta al combinado nacional.