¿Qué le espera el 2024 al Athletic?

El año natural ha sido un año tanto agridulce para el Athletic. Tomando como referencia la presente temporada, muchos dirán que ha sido un año increíble, y no les falta razón, pero si echamos la vista atrás no todo ha sido de color de rosa este 2023, con sendos fracasos tanto en liga como en la competición copera. En la competición liguera, no se alcanzó ese objetivo europeo que se viene resistiendo desde la última marcha de Valverde, y en copa todos recordaremos la trágica semifinal perdida en la prórroga contra Osasuna en el Nuevo San Mamés.

A pesar de ello, el equipo afrontó el inicio de la temporada 2023-2024 con más ambición e intensidad que nunca, llegando a acabar el año en la quinta posición con uno de los juegos más vistosos y atractivos de ver en el campeonato.

Entonces ¿Qué le tiene preparado este 2024 a los leones?

El "factor" Iñaki

Iñaki Williams con la selección ghanesa/ Fuente: Getty Images

Lo cierto es que el año no comienza con un buen regalo de reyes, ya que la dupla de hermanos que está ofreciendo su mejor nivel hasta la fecha se tendrá que separar por la marcha del hermano mayor para representar a Ghana en la copa África. Con la duda el 2 de enero ante el Sevilla, el dorsal 9 podría llegar a perderse hasta un total de 10 partidos. Esto por razones obvias es un motivo de gran preocupación para cuerpo técnico, directiva y afición, ya que el extremo ghanés a sus 29 años de edad está viviendo el mejor momento de su carrera como león, con un total de 8 goles y 3 asistencias en 18 partidos en LaLiga EA Sports.

Posibles sustitutos Berenguer y Adu Ares/ Fuente: Getty Images

Aun así es un motivo de alivio el hecho de contar en el banquillo con recambios de calidad como Álex Berenguer o Adu Ares. Ambos quieren demostrar que tienen nivel de sobra y esta es una oportunidad de oro para hacerlo. Los dos han dado ya un golpe sobre la mesa, el ex del Torino con sus goles en el descuento que se han transformado en 5 puntos, y el extremo bilbaíno con sus grandes actuaciones coperas.

También pueden jugar por banda tanto Iker Muniain, el capitán totalmente desaparecido de la rotación o incluso Unai Gómez, que ha demostrado dejarse la piel cada vez que sale sin importar cuales sean las circunstancias.

La mejor versión de Lezama

Mikel Jaureguizar ante el Atlético de Madrid / Fuente: Getty Images

Unai Gómez (20 años) renovado hasta 2028, Nico Williams (21 años) renovado hasta 2027, Oihan Sancet (23 años) renovado hasta 2029, y si a todo le sumas a Imanol(23), Mikel Jaureguizar(20), Adu Ares(22) o Beñat Prados(22), te darás cuenta de que estamos ante una de las mejores generaciones que nos ha dado Lezama desde hace mucho tiempo. Y es que ya no son solo jóvenes con potencial para destacar, sino que la mayoría de ellos son miembros activos muy importantes para el primer equipo.

Ya nadie puede dudar de la calidad e importancia que tienen Nico Williams y Oihan Sancet para el once titular, pero es que esta temporada se les han sumado Aitor Paredes, que se ha revindicado como un buen central ante la baja de Iñigo Martínez y las lesiones de Yeray, y Beñat Prados, que ha aprovechado la baja de Mikel Vesga para llegar al once titular y brillar hasta el punto de no dar razones para quitarlo de ahí. Además de ello Mikel Jaureguizar ha empezado a entrar en la rotación ante las bajas en el centro del campo y Unai Gómez aprovecha todas y cada una de las oportunidades que le da el Txingurri Valverde para dejarse la piel en campo, sumando ya dos goles a su contador personal.

Jugadores que acaban contrato en 2024

Iker Muniain/ Fuente: Getty Images

Van a tener mucho trabajo las oficinas del club este nuevo año, con un total de nueve jugadores que acaban su contrato, entre los que se encuentran Yuri, Óscar De Marcos o incluso el capitán del barco Iker Muniain, que parece no contar para Ernesto Valverde actualmente.

Además de ellos hay jugadores que buscan ganar su renovación en el campo como Álex Berenguer, Asier Villalibre o Dani García, y jugadores en plena forma como Gorka Guruzeta. Por otro lado tenemos jugadores veteranos con dudas de si seguir en el barco la próxima campaña como Ander Herrera o Raúl García.

El caso del capitán concretamente esta siendo motivo de especulación entre la afición rojiblanca, con gente negativa a extender su contrato al haber perdido su puesto en la rotación. En el otro extremo las posibles bajas en los laterales con De Marcos y Yuri podrían hacer bastante daño a la rotación, lo que obligaría a Imanol y a Lekue a dar un paso al frente.

Opciones europeas Nuevo San Mamés / Fuente:Getty Images

El último periplo por Europa del club fue en la temporada 2017-2018. Desde entonces lleva intentando el Athletic volver sin conseguirlo, eso sí no sin quedarse a las puertas, llegando a rozar prácticamente esa ansiada vuelta con un palo en los minutos finales ante el Sevilla en la temporada 2018-2019, que hubiera cambiado la historia vista hasta ahora.

Y parece que este año sí, pero esta es una frase que han repetido en varias temporadas los aficionados del club rojiblanco. Entonces ¿Qué posibilidades maneja el equipo a estas alturas de la temporada?

¿Champions League? Trofeo de la Champions League/ Fuente: Getty Images

Puede sonar un tanto ambicioso o loco, pero lo cierto es que a estas alturas de la temporada es una posibilidad que cabe destacar, y eso solo refleja el buen hacer de Ernesto y los suyos en la primera mitad. A pesar de ello hay que mantener los pies en la tierra y entender que es una lucha extremadamente difícil. Actualmente la cuarta plaza la ocupa el FC Barcelona con 38 puntos, 3 más que los leones y los mismos que el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, que ocupa la tercera plaza.

¿Europa League? Trofeo de la EuropaLeague/ Fuente: Getty Images

Si la competición acabase hoy mismo este sería el torneo que disputaría el equipo. Lo cierto es que es una opción que gusta mucho a los aficionados ya que la sede de la final la próxima temporada será nada más y nada menos que el Nuevo San Mamés, un aliciente que hace soñar a los aficionados con una hipotética final en su estadio y que hace que muchos incluso prefieran esta opción por delante de la Champions League.

Esta parece la opción más real y acorde con el nivel ofrecido en lo visto hasta ahora, pero todavía queda toda la segunda vuelta y el equipo debe mantener este nivel si de verdad lo desea con ganas.

¿Conference League?

Este torneo tiene apenas 2 años desde que empezó a realizarse y a pesar de levantar polémica en sus inicios acabó demostrando que los equipos que participan son realmente buenos y es una competición dura de ganar. No es la Europa League, pero la enorme sequía europea que ha atravesado el club hace que se convierta en una posibilidad que no disguste a la afición y los jugadores.

¿Nuevo fracaso? Unai Simón/ Fuente: Getty Images

Como hemos mencionado anteriormente todavía queda toda una segunda mitad de temporada, por lo que no conseguir ni siquiera la séptima plaza es una posibilidad real, y lamentablemente la historia reciente que ha atravesado el club es un agravante que mantiene a muchos aficionados pesimistas y con los pies en la tierra.

Aún así pocos partidos esta temporada han dejado indicios de que esto sea posible por lo que ¿Será esta temporada la definitiva?