La justicia ordinaria da la razón a Canales y le retira la sanción de cuatro partidos por el ''Caso Mateu''

En el día de hoy se ha conocido la resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid, el cual ha estimado el recurso presentado por Sergio Canales contra la sanción que le fue impuesta la pasada temporada, al declarar ante los medios de comunicación que su expulsión por parte del excolegiado Antonio Mateu Lahoz fue premeditada.

¿Por qué fue sancionado Sergio Canales?

El ahora jugador de Rayados de Monterrey fue sancionado por el Comité de Competición con una suspensión de cuatro partidos por la comisión de la infracción tipificada en el artículo 106 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol.

En dicho artículo se establece que: ''La realización por parte de cualquier persona sujeta a disciplina deportiva de declaraciones a través de cualquier medio mediante las que se cuestione la honradez e imparcialidad de cualquier miembro del colectivo arbitral o de los órganos de la RFEF; así como las declaraciones que supongan una desaprobación de la actividad de cualquier miembro de los colectivos mencionados cuando se efectúen con menosprecio o cuando se emplee un lenguaje ofensivo, insultante, humillante o malsonante, serán sancionados: tratándose de futbolistas, técnicos/as, preparadores/as físicos, delegados/as, médicos/as, ATS/FTP o encargados/as de material, de cuatro a doce partidos de suspensión y multa en cuantía de 601 a 3.005,06 euros''.

¿Qué vías de recurso se han de seguir para poder acudir a la justicia ordinaria?

En primer lugar, se interpuso recurso ante el Comité de Apelación, solicitando la eliminación de la sanción impuesta, basándose la defensa del jugador verdiblanco en fundamentos muy similares a los sostenidos posteriormente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

La defensa del centrocampista se basó en la no pronunciación de la palabra ''premeditada'' si no que se alega que en sus declaraciones utilizó un término inteligible y que, en todo caso, lo que pretendía manifestar era que había sido sancionado de manera precipitada, es decir, que las dos tarjetas fueron mostradas de forma muy rápida y que no pudo hablar con el colegiado para mostrar, de manera educada y respetuosa, su disconformidad con la decisión arbitral.

No obstante, el Comité de Apelación se pronunció en los siguientes términos: ''Este Comité, tras haber efectuado una pormenorizada valoración probatoria de la prueba videográfica obrante en el expediente, puede concluir que la palabra utilizada por el jugador para calificar la acción arbitral fue ''premeditada'' y, en consecuencia, ello conlleva la infracción de lo establecido en el artículo 106 del Código Disciplinario de la RFEF''.

Posteriormente, y para agotar la vía administrativa, se interpuso recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte quien resolvió en idénticos términos, manteniendo la sanción impuesta al jugador verdiblanco.

Sergio Canales en su etapa como jugador del Real Betis.

¿En qué ha basado su defensa Canales ante la jurisdicción contencioso-administrativa y qué ha resuelto el juez?

La defensa del exjugador verdiblanco se ha basado en fundamentos muy similares a los esgrimidos en vía administrativa. Al no haber pronunciado el jugador, de forma clara y precisa, la palabra ''premeditada'' y teniendo muy presentes los principios de atipicidad, culpabilidad y presunción de inocencia, los argumentos sostenidos por el jugador esta vez sí han llegado a buen puerto.

Sergio Canales mantuvo en todo momento que su comportamiento con los árbitros ha sido ejemplar durante toda su carrera. Tal y como se puede comprobar en las grabaciones, el jugador no pronunció exactamente el término por el que fue sancionado, si no que, tal y como sostuvo su defensa, únicamente hizo referencia a que las dos tarjetas fueron muy rápidas y no tuvo tiempo de hablar con el colegiado, algo que claramente se encuentra dentro de los límites de la libertad de expresión y que, en ningún caso, podría representar una infracción de lo establecido en el precepto del Código Disciplinario por el que fue sancionado.

Esta resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo sienta un importante precedente en lo que a declaraciones de jugadores frente al colectivo arbitral se refiere.

Por su parte, el ya excolegiado Mateu Lahoz ha manifestado que ''tiene la conciencia muy tranquila'' dado que las protestas realizadas por el jugador, desde su punto de vista, no tenía sentido alguno y que, la expulsión no fue, en ningún caso, premeditada.