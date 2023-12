2023: Un año marcado por el listón de Andoni Iraola

Acaba un año que sin duda ha estado lleno de emociones para el equipo madrileño. A continuación haremos un repaso de este 2023 que sin duda a más de un rayista le traerá buenos recuerdos.

De rozar Europa a la despedida de Iraola

La verdad es que cuando se anunció la no renovación del entrenador, fue un jarro de agua fría para el equipo y los aficionados y es que no sólo la última campaña con Iraola a los mandos fue buena, si no que ya la anterior fue excepcional - llegando a unas semifinales de copa del rey y salvándose holgadamente-.

Nadie se esperaba que en este presente año, el vasco decidiera no continuar. Él dejó claro que no se iba por desavenencias con el máximo mandatario del club, si no porque consideraba que ya no podía aportar nada más al Rayo de lo que llevaba aportándole desde el 2020.

Tras una primera vuelta casi de ensueño - la segunda los resultados no acompañaron tanto a los franjirrojos- llegaban a los últimos partidos con opciones de entrar en puestos de Conference League, pero tras perder contra el RCD Mallorca por 3 a 0 esas posibilidades se esfumaron, lo que aún perdura es el cariño que le tienen todos los aficionados en Vallecas.

¿Qué tendrá el Rayo que todos quieren volver?

No es ningún secreto que muy pocos jugadores se van del Rayo por motu propio. Casi todos ellos han salido porque algún equipo ha aparecido con un talonario o bien por falta de oferta en su renovación.

Este verano los rayistas vieron marchar a Catena al CA Osasuna y a Santi Comesaña al Villarreal. También el Real Madrid repescaba a Fran García y Salvi marchaba al RCD Espanyol, esto sin contar a los cedidos - Joni Montiel Andrés Martín, Miguel Morro...

Por contra De Frutos volvía a la que un día fue su casa, al igual que Lejune.Aridane se incorporaría a la defensa y el pacha Espino supliría la baja que había en el lateral de la defensa. Otras incorporaciones fueron las de Ratiu, Nteka y Kike Pérez y la vuelta de Bebe tras la cesión al Real Zaragoza. Por último Dani Cárdenas aterrizaba para ser un muro en la portería junto a Dimitrievski.

Pero sin duda el caso que más revuelo iba a levantar sin duda era el de Sergio Camello, el delantero cedido por el Atlético de Madrid tenía que regresar a las filas colchoneras. El equipo rojiblanco tenía unos planes para él - salir cedido al Cádiz FC- pero por la cabeza del delantero no pasaban esos planes, su intención era volver a Vallecas - su representante ya había negociado con el equipo rayista-. Finalmente y para descontento del equipo gaditano, el Rayo pagaba 5 millones para hacerse con sus servicios.

Sergio Camello celebrando un tanto. Foto: Rayo Vallecano

La incógnita de Francisco

Había que buscar un sustituto para los mandos del banquillo y tras varios rumores, finalmente el escogido fue el almeriense Francisco. Y no está siendo una temporada fácil para él puesto que tiene el listón muy alto con su predecesor y un gran reto por delante. En varias ocasiones ha declarado que Vallecas es diferente a cualquier otro lugar y gran parte de esa diferencia es la afición.

Una afición que, aunque está con él, no acaba de pensar que sea el idóneo - por la suerte que ha corrido en sus anteriores equipos-. Además, aunque el equipo ha llegado al parón navideño fuera de los puestos de peligro y con un ligero colchón sobre el descenso, a la gente no le acaba de convencer su planteamiento - eso es lo que se escucha por los aledaños del estadio-.

Y es que con Andoni, Vallecas era un fortín pero con Francisco los números no acaban de salir, a pesar de no tener malos números, los madrileños no ganan desde el 22 de Octubre.

Francisco en su presentación. Foto: Rayo Vallecano

Pólvora mojada y ¿posibles refuerzos?

Uno de los problemas con los que se está encontrando Francisco es con la falta de acierto de los hombres de arriba - Falcao, Camello y RDT-. Y si a eso se le suma que los hombres importantes como Isi y Álvaro García no están al nivel de pasadas temporadas. Por el contrario, Dimitrievski está realizando una primera parte de temporada casi perfecto -es el segundo portero con más porterías a cero de la liga-.

La escasez de goles sin duda es un problema y es posible que en este mercado invernal que traiga el nuevo año, el Rayo refuerce sus posiciones de arriba.

Un 2024 con el centenario en el horizonte

Lo que es indudable es que el próximo año será una fiesta para el equipo y los aficionados vallecanos, el 29 de Mayo de este año que estrenaremos en breve, se cumplirán 100 años desde su fundación y lo celebrarán despidiendo la temporada en Vallecas frente al Athletic Club.

No sabemos que le deparará el proximo año al equipo del sureste de Madrid, ¿ Europa? ¿ Llegar a una final de copa? ¿ Un nuevo entrenador? muchas incógnitas pero lo que es seguro es que el Rayo seguirá dando mucha guerra.