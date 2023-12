Las seis claves del año de Xavi

El 5 de noviembre de 2021, el aficionado culer tenía todas las esperanzas puestas en una leyenda azulgrana, Xavi Hernández. Dos años más tarde, la continuidad del nombrado "sucesor" de Guardiola está en duda.

La experiencia de Xavi en los banquillos era mínima. De hecho, como jugador tampoco estaba acostumbrado a pasar por ahí a menudo. Se formó en el Al-Saad, club en el que terminó su carrera futbolística y dos años más tarde fue llamado para uno de los puestos más exigentes del mundo: Ser entrenador del FC Barcelona.

Un título de Liga y una Supercopa

El club llevaba cuatro temporadas sin conquistar el título de Liga. Después de la era post-Messi, era necesario volver a ganar el premio a la regularidad. Conquistó el trofeo nacional a 10 puntos del eterno rival, el Real Madrid y encajando solo 20 goles en 38 jornadas, una auténtica barbaridad. Además, en Arabia Saudí pudo ganar la Supercopa de Europa frente al conjunto blanco, en una exhibición por parte de los culers.

La cuenta pendiente, Europa

El gran talón de Aquiles de Xavi está siendo la máxima competición europea, la Champions League. No pudo clasificar al equipo, la temporada pasada y perdió contra el Manchester United en la Europa League. Cabe decir que el grupo era complicado y no sabremos nunca qué hubiera pasado si las decisiones arbitrales frente al Inter o al Bayern hubieran sido distintas. Este año ha podido clasificarse como primero de grupo, pero con un juego que deja mucho que desear. Cerró su clasificación con un horroroso partido frente al Amberes, en el que Xavi pecó de autocrítica con las siguientes declaraciones: "la derrota que me duele es la del Girona, no la de hoy". Veremos si será capaz de eliminar al Nápoles, su rival en Octavos de Final.

Las ruedas de prensa, el punto débil

Si en algún aspecto tiene que mejorar Xavi, es frente a los medios de comunicación. El técnico de Terrassa se ha convertido en "meme" en las redes sociales por culpa de las excusas. El clima, el césped, el ambiente, los periodistas o el entorno son unos de los múltiples motivos que ha aprovechado Xavi para protegerse del mal juego del equipo. Aun así, se le ha visto positivo en todo momento y tranquilo. En la última rueda de prensa posterior al partido contra el Almería reconoció que tuvo que alzar la voz al descanso a sus jugadores.

El cuadrado

Tácticamente, reconocemos a Xavi por su famoso cuadrado. La temporada pasada jugaron Busquets y Frenkie en la base y Pedri junto a Gavi en la media punta, formando un cuadrado. Este año, con la baja del capitán, el club apostó por Gundogan y Oriol Romeu. Guardiola usaba al primero en el City de interior con mucha llegada al área. Michel, en Girona ubicaba al de Ulldecona de "stopper". Los dos han mostrado un bajo rendimiento, pero en el caso de Gundogan ha sorprendido más. Las bajas de Gavi y Pedri de larga duración no han ayudado a dar continuidad y equilibrio a un medio campo que no termina de funcionar. Parece mentira que teniendo al mejor centrocampista del mundo en su día, lo que no funcione sea su zona de confort.

Los jugadores del Barça en el último encuentro frente al Almería. FCB

Autoridad

Esta temporada no vemos al Robert Lewandowski de siempre. Nos tenemos que acostumbrar todos, incluso el propio jugador, a qué los años pasan y no siempre se puede rendir al máximo nivel. Xavi ha utilizado al polaco en todos los partidos en los que ha estado disponible, a pesar de que el "9" no esté aportando demasiado. Tampoco ha sido capaz de sentar a Gundogan cuando el alemán no ha estado bien.

Confianza en la cantera

Un punto a favor a Xavi ha sido la confianza en la cantera y el hecho de dar continuidad a jóvenes de la Masia, en un momento en el que el club no puede realizar operaciones de grandes cantidades. Consolidó a Baldé y ha hecho debutar a Lamine Yamal hasta llegar a un punto que tenemos normalizado que un niño de 16 años sea titular en el fútbol de élite. Fermín también es obra de Xavi Hernández, con la ayuda del Linares Deportivo. Marc Guiu ha sido la solución a varios partidos y parece que lo será alguna vez más esta temporada.

En definitiva, Xavi hizo una muy buena temporada a nivel nacional el año pasado, pero en Europa se le tiene que exigir más. Tiene crédito hasta final de temporada para demostrar que puede revertir el mal juego del equipo, recortar puntos en Liga y llegar a cuartos en Champions. En 6 meses dirán si es capaz de entrenar al FC Barcelona.