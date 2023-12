Mikel Merino es sinónimo de todocampista

No es ninguna novedad que Mikel Merino es un jugador determinante en la Real Sociedad. Este curso 2023-2024 no se queda atrás y suma en todas las facetas del juego: defiende, recupera, gana duelos, asiste y golea. Al navarro no le tiembla el pulso en el césped y hasta el momento su impacto en el campo es de un valor irremplazable para Imanol Alguacil.

Conocido entre los aficionados de la Real con el título dignatario de 'conde', Merino ha cerrado el año 2023 con 2 goles y 3 asistencias (en 21 partidos) en el primer tramo de temporada sumando las tres competiciones: LaLiga (15), UEFA Champions League (5) y Copa del Rey (1). La anotación es una vertiente en la que la propia afición txuri-urdin lleva años exigiéndole un poco más. Sin embargo, su papel no está focalizado en la finalización, sino en la recuperación y creación. Un director de orquesta que entiende el juego como pocos. Centrocampista defensivo y ofensivo a partes iguales, siempre capaz de hacer lo que el equipo necesite.

Merino celebra su gol ante el Benfica en Champions | Foto: beIN Sports

Imanol ya lo recalcó hace dos temporadas: "Es el mejor jugador de LaLiga". Sin pelos en la lengua, el técnico de Orio afirmó que su jugador no tiene nada que envidiar de ningún otro, ni siquiera del Real Madrid o del Barcelona. Con su renovación estancada (finaliza contrato en junio de 2025), existe cierto temor en San Sebastián acerca de su posible salida del club.

Duelista de élite

La Real es el tercer equipo de la Primera División española que más recupera en ventaja, es decir, con más jugadores del propio equipo que del rival delante de la pelota. La mayoría de estas intercepciones se producen en campo contrario, a causa de la presión que ejercen los donostiarras, su seña de identidad. Ya no es la cantidad de estas, sino la calidad, pues muchas concluyen en remate a portería. El canterano de Osasuna es vital en el estilo de Imanol. Dueño y señor del centro del campo, exprime al máximo sus capacidades físicas y hace gala de su destreza en la sala de máquinas de la Real. Es el undécimo jugador de LaLiga con más recuperaciones en campo contrario (29). En él terminan los ataques rivales y en él comienzan las ofensivas realistas.

Mikel Merino domina la medular y es el futbolista de Primera División que más duelos vence, con diferencia, con un total de 144 y 9.6 por partido. Del segundo para abajo, ninguno supera el umbral de 7 duelos de media. Los balones disputados suelen caer a favor de la Real si el '8' está en el césped, pieza clave para generar peligro en ventaja. Cuando se trata de duelos aéreos, el pamplonés figura como el cuarto en la lista de LaLiga, con 70 ganados y 4.7 por encuentro, siendo el que más ha disputado en 116 ocasiones.

Remates tras recuperación de la Real | Foto: LaLiga Beyond Stats

En defensa también tiene presencia. Ha bloqueado cinco disparos, lo que le sitúa décimo entre los jugadores de LaLiga. Sin ser un jugador estrictamente defensivo, Merino es un centrocampista total, con un alto conocimiento del juego y una polivalencia envidiable. Tiene la capacidad de alinearse como doble pivote con su compañero Martin Zubimendi, desempeñar labores ofensivas como volante, cubrir las salidas y el posicionamiento agresivo de Brais Méndez por una posible pérdida, generar una segunda jugada peinando los centros e incluso, rara vez, cumplir la función de un '9' atento que aprovecha los rechaces.

A sus 27 años, ya le vigilan de cerca en Europa debido a su talento y compromiso. Durante el último año, desde el vecino Athletic Club, pasando por la Juventus hasta el Arsenal de Mikel Arteta. Cualquier equipo en busca de un mediocentro multiusos muestra intererés en 'El Conde'. En la actualidad, Mikel Merino es uno de los mejores ejemplos de lo que significa ser un 'todocampista'.