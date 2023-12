Aleix García, ¿destino Barcelona?

Anoche Gerard Romero contaba en Jijantes que el principal objetivo del Barça para este enero es el fichaje de Aleix García (26), con cláusula de 20 M€. El club blaugrana está buscando la fórmula para traerlo en propiedad. La posible propuesta sería dinero y algún jugador.

Nil Solà comentó en Jijantes que el Girona no regalará al centrocampista español. A Míchel le gusta mucho y es una pieza clave en su esquema, siendo el jugador más utilizado con 1260 minutos en 18 jornadas.

En el Girona se encuentran cedidos dos jugadores del Barça: Pablo Torre y Eric García. Este último es muy del agrado de Míchel y ha disputado 1190 minutos esta temporada.

Nil Solà, minutos antes de que se conociera la prioridad de la directiva azulgrana según Jijantes, contaba que Bernardo Espinosa está cerca de desvincularse del colíder de LaLiga. Es por eso que otro de los nombres que suenan para entrar en la operación es Mikayil Faye, el central senegalés está haciendo una gran campaña en el Barça Atlétic, en 1 RFEF.

Otro de los jugadores que podrían usar los culés para rebajar los 20 M€ de la cláusula del mediocentro es Oriol Romeu. El futbolista de Ulldecona podría volver al que fue su club hasta este verano.

Por el momento, se habla de cuatro futbolistas que podría ofrecer el club azulgrana, además de dinero, por el internacional español: Pablo Torre, Mikayil Faye, Oriol Romeu y Eric García.

Recordemos que en la previa del derbi catalán Aleix García dijo para Movistar+:

“Obviamente me gustaría jugar en el Barça. Es el club que desde pequeño he seguido y me ha gustado.”