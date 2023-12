Análisis: el último año del Real Madrid Femenino, al detalle

El Real Madrid femenino acaba 2023 segundo en la clasificación, eliminado de Champions y con el futuro de Alberto Toril pendiendo de un hilo. La temporada de las blancas no está siendo para tirar cohetes y el mes de enero va a ser clave porque tendrá lugar la Supercopa de España y partidos clave de Liga F como contra el Atlético de Madrid.

Breve repaso de la anterior temporada

El Real Madrid acabó la temporada 2022/2023 segundo en la Liga F, 10 puntos por detrás del FC Barcelona. Las blancas perdieron tres partidos y empataron otros tres, mejorando claramente los números de la temporada 2021/2022 en la que acabaron terceras, a 30 puntos, con ocho derrotas y tres empates.

Teresa Abelleira en el partido contra el Paris FC. Fuente realmadrid.com

En Champions, el equipo llegó a cuartos de final donde cayeron contra el FC Barcelona a pesar de que hubo varios minutos en los que las de Alberto Toril pusieron contra las cuerdas. En la Supercopa de España, las blancas cayeron en semifinales contra el FC Barcelona en un partido que se fue a la prórroga, donde las blaugranas se impusieron con el definitivo 3-1.

En la Copa de la Reina, el Real Madrid estuvo a punto de hacerse con el primer título de su historia, pero Banini en el minuto 95 y los penaltis después, decantaron el resultado para el Atlético de Madrid en un partido que las blancas ganaban por 2-0 hasta el minuto 86. Un golpe muy duro para el equipo que ya se veía levantando el trofeo, pero los cambios y la mala gestión del partido provocaron que el Atlético de Madrid marcara 2 goles en los últimos 10 minutos que dejaron al Real Madrid al borde de la gloria.

Situación actual

La temporada 2023/2024 empezó con una mala noticia para el conjunto blanco: Caroline Weir se lesionó del ligamento cruzado anterior y se perderá toda la temporada. La mejor jugadora del Real Madrid la temporada pasada, la que marca la diferencia en los partidos clave, la que desatasca los partidos complicados, no volverá a pisar el césped hasta la próxima campaña. Un duro revés para Alberto Toril que ha tenido que solventar esta situación con otras formaciones.

En verano llegaron refuerzos: Meline Chavas en portería, Oihane en defensa, Hayley Raso y Bruun en ataque. Si bien, no todas han rendido de la misma manera. La primera no ha demostrado un alto nivel las veces que ha sustituido a Misa y ha cometido varios fallos reseñables. Por otro lado, el papel de Oihane sí se ajusta a sus características y se ha adaptado bien al juego del Madrid, al igual que Hayley Raso. Si bien, el rendimiento de Bruun es intermitente, hay partidos en los que destaca y otros en los que no se nota su presencia.

En Liga F las blancas van segundas en la clasificación a ocho puntos del Barça y empatadas a puntos con el Levante y el Madrid CFF y el Atlético de Madrid a solo un punto. Las blancas han perdido tres encuentros: contra el FC Barcelona por 5-0 en un partido en el que estuvieron irreconocibles; contra el Sevilla en Valdebebas por 1-3, en un partido muy decepcionante y contra el Levante por 1-2.

Toletti durante el partido contra el Levante. Fuente Alejandro Ibáñez

En Champions, las blancas están matemáticamente eliminadas. En un grupo aparentemente sencillo en el que el rival más complicado era el Chelsea, las de Alberto Toril solo han conseguido un punto de 12 posibles, ya que han perdido todos los partidos excepto el primero contra el Chelsea en el que empataron a 2. Una decepción, ya que las blancas siempre habían pasado a cuartos, pero a la vez no tanta, ya que el juego demostrado por el equipo en el último mes y medio presagiaba que era algo que podía pasar.

Lo que le espera al Real Madrid

El Real Madrid no ha ganado a ninguno de sus rivales directos de Liga F. El Barça le endosó un 5-0 en un partido en el que la falta de actitud y de concentración fueron claves. El Levante también las ganó. La competición vuelve el fin de semana de Reyes y el primer partido de las merengues es el domingo 7 de enero contra el Madrid CFF, otro de sus inmediatos perseguidores. Una prueba de fuego para el equipo y para Alberto Toril, ya que su futuro está más cuestionado que nunca.

Entre el 16 y el 20 de enero es la Supercopa de España en la que el Real Madrid se enfrentará al FC Barcelona en semifinales. Una nueva oportunidad para que el equipo consiga la primera victoria de su historia frente a las culés.

Falta por saber cuándo se jugará el partido contra el Atlético de Madrid, aplazado por la Supercopa, jugar contra el Betis en la Copa de la Reina, y ver si lo de la temporada pasada fue un espejismo o este año vuelven a plantarse en la final.