Obrigado, Fernando

Adiós a aquel "rombo de las bermudas" que creó el Sevilla allá por 2019. Se fue Diego Carlos,, le siguió Jules Kounde,, un año después hizo lo propio Yassine Bono y, definitivamente, dice adiós Fernando Reges, el más veterano de los cuatro y el que más tiempo ha permanecido. El de Brasil le hizo llegar al club sevillano la petición de dejar Nervión por motivos personales que hacen que su voluntad sea regresar a su país natal a terminar su carrera como jugador. Lógicamente, desde el club no iban a rechazar el gusto del centrocampista. Además, al Sevilla también le convenía, pues desafortunadamente el jugador ya no contaba con protagonismo por las lesiones y el estado físico. Sumado a la necesidad de liberar fichas y salarios, no es ninguna sorpresa que separar los caminos es lo mejor para ambas partes.

El veterano infravalorado

Cuando Fernando aterrizó en Sevilla, por una cantidad ridícula de dinero, de una liga como la turca y con 30 años, algunos pensaron que llegaba a retirarse. El corto contrato que le hicieron tampoco invitaba a pensar a que fuese a ser una pieza que fuese a dejar huella. Casi recién llegado disputó su primer amistoso como rojiblanco donde casi anota su primer gol, estampándolo contra el larguero. El Sevilla necesitaba un pivote físico, pues venía de unos años donde nadie era capaz de sostener el medio campo y de ejercer esas labores propias de un centrocampista defensivo. Monchi, en el primer verano de su segunda etapa, vio este problema y decidió hacer uno de esos fichajes que nadie se espera, a un coste bajo, de un rendimiento muy alto donde se le saca al jugador una rentabilidad enorme.

Fernando Reges en su debut en Laliga con el Sevilla | Foto: Gettyimages

Consolidación sevillista

No tardó el ex citizien en hacerse con la titularidad en el equipo. No solo eso, sino que pasaría a la historia en su primera temporada como sevillista. El jugador comenzó a coger galones y ser ese futbolista que aportase equilibrio y solidez entre la defensa y el ataque. Eso le llevó a ser titular indiscutible pero además, a ser uno de los miembros de ese muro que daba miedo en toda Europa, el formado por Yassine Bono, Kounde, Diego Carlos y él, Fernando Reges. Este rombo le dio en gran parte la sexta UEFA Europa League a la entidad andaluza. Y es por esto por lo que, en su primer año, Fernando logró pasar a la historia. Todos de aquel equipo lo hicieron pero entre los destacados estaba él, un jugador treintañero que cuando se firmó pensaban que era para jubilarse y lejos de eso, fue un pilar para el equipo.

Fernando celebrando su gol en copa contra el Levante en su primera temporada como rojiblanco | Foto: Gettyimages

Jugador de récords históricos

Pero lejos de quedarse con el nivel ofrecido hasta tocar la gloria en Colonia, el en aquél momento bicampeón de la UEL seguía dando una imagen espectacular en un Sevilla que tenía una plantilla muy sólida en todas las zonas del campo, que se construía desde una buena defensa que permitiese un cómodo ataque, y que en todo esto era importantísimo su papel. Fernando Reges fue protagonista en todos los récords históricos que el club nervionense ha conseguido en todos los últimos años: los 4 años seguidos en Champions League, el récord histórico de puntos ligueros de la entidad, competir por el título liguero hasta la jornada 34... En todos estos méritos, el ya ex sevillista tuvo un rol fundamental y su desempeño fue siempre monumental.

Fernando en la Supercopa de Europa frente al Bayern de Múnich | Foto: Gettyimages

El inicio del declive

Cuando al empezar la temporada 23/24 se supo que el deportista tenía un virus estomacal el cual le iba a tener fuera de los terrenos un tiempo, los sevillistas se echaron las manos a la cabeza. Se les había ido en el mercado veraniego los dos centrales titulares y ahora el pivote no podría tener minutos. Encima, lo que parecía que no iba a ser tanto tiempo acabó alargándose y le obstaculizó demasiado la recuperación. Su ausencia hizo que el club mirase al mercado en invierno y firmó a Pape Gueye, centrocampista que se desenvuelve bien tanto en trabajos defensivos como en labores más propias de "box to box".

Cuando Fernando se recuperó, físicamente se le veía más mermado, al haber estado alejado del césped, pero la presencia del nuevo fichaje le dio la oportunidad de tener a alguien que le diese descanso y para más inri, al no ser Gueye inscrito en competición europea, estaba bastante claro que uno jugaría el torneo doméstico y el otro el internacional. Esto le abrió la ventana al campeón de la liga portuguesa a recuperar algo de su mejor nivel y ser importante de nuevo en UEFA Europa League, esta vez para ganar la séptima. Sin él, sin el que ya es el jugador brasileño con más UEL de la historia, no habría habido nadie en su posición que diese el nivel defensivo que se echaba de menos en el Sevilla partidos atrás de esa misma temporada.

Fernando junto al resto de jugadores celebrando la séptima UEL | Foto: Gettyimages

Entrada en el último año de contrato

Tras la consecución de la séptima Europa League, el pivote entraba en su último año de contrato, el cual años antes fue renovado. Existía la incertidumbre de qué ocurriría con él, las cuales fueron disipadas por el propio jugador: no prolongaría su estancia en Sevilla y se marcharía a final de la temporada. Esto, lógicamente, afectó emocionalmente a los aficionados rojiblancos, pues es un jugador que se ha ganado el cariño dentro y fuera del campo. Siempre ha transmitido unos valores de caballerosidad ejemplares, tanto de deportista como en la faceta humana. La temporada comenzó igual que la anterior, con Fernando sin poder vestirse de corto. Y esto le ha hecho perder protagonismo en cada partido.

Una vez se recuperó, en los partidos que ha jugado en la presente temporada se ha podido ver que ya no es el mismo. Su capacidad física es más limitada, y esto le lastra en gran medida. Sobre todo teniendo de competencia a Soumaré, un chico joven, cedido con muchas ganas de jugar y demostrar. Esta ausencia de minutos y su nivel físico, sumado a los mencionados problemas personales por los que ha pedido la rescisión, han llevado a este final. Y hay que aplaudir también que a diferencia quizá de otros que deberían haberlo hecho antes, él ha sabido dar un paso al lado cuando ha considerado que lo ha dado todo, que ha alcanzado su máximo nivel y que todo lo que podía ofrecer lo ha ofrecido.

Fernando contra la Real Sociedad en una de sus últimas apariciones como sevillista | Foto: Gettyimages

Un campeón en Portugal. En Inglaterra. Ahora también en Sevilla. Un futbolista que ha pasado 4 años y medio en el club después de llegar pensando los aficionados que estaría dos años sin más. Una persona entregada a un equipo que apostó por él y que acabó en la cima. Alguien así, que llegó a la capital andaluza siendo ya un jugador con un palmarés envidiable y aún así no se conformó y se propuso (y logró) hacer historia, solo se puede definir con un adjetivo: LEYENDA. Su nivel es sin duda de, si no el mejor, uno de los mejores centrocampistas defensivos de la historia del equipo, y lo que le ha dado en forma de récords y títulos es enorme. Hitos de los que se narran de generación en generación. Porque cuando los sevillistas más jóvenes sean más mayores podrán decirles a generaciones futuras que vieron a Fernando Reges en vivo defendiendo su escudo y tocando plata por doble ocasión.