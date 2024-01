Previa Girona vs Atlético de Madrid: Partido de altos vuelos en la lucha por el título

El Átlético de Madrid visita Montilivi el próximo miércoles día 3, donde se enfrentará a un Girona que con 45 puntos es colíder de La Liga, y que, a excepción del partido contra el Real Madrid, no conoce la derrota en esta temporada.

Los de Simeone necesitan empezar el 2024 con una victoria frente al segundo clasificado y volver a la buena dinámica previa al mes de diciembre, que tras la derrota en Bilbao y el fatídico final de partido que acabó en empate contra el Getafe, donde únicamente se lograron cuatro puntos de nueve posibles.

En frente, los de Míchel, más motivados que nunca tras vencer al Barcelona y en un éxtasis emocional provocado por los buenos resultados y el buen juego, no van a poner las cosas fáciles, y es que los gerundenses si logran la victoria podrían ampliar su ventaja respecto al equipo colchonero hasta los 10 puntos, una diferencia abismal y un gran paso importante para seguir en la lucha por el título.

Año nuevo, dinámica nueva

Cierto es, que si miramos los datos y nos ceñimos puramente a la objetividad, los hombres de Simeone no se encuentran en un mal momento de forma, es más, seguro que para algunos un equipo que ocupa la tercera plaza en La Liga y en octavos de Champions es estar en una situación privilegiada; pero para los asiduos al Metropolitano, la realidad es bastante distinta, y es que muchas cosas han cambiado desde aquellos primeros meses de victorias contundentes, lluvias de goles y fútbol de alto nivel. Nada sigue igual desde aquella derrota en Las Palmas que sirvió como precedente de Bilbao, Barcelona o mismamente en el Metropolitano, que ya no es ese templo impenetrable y mágico.

Jugada correspomdiente al partido que supuso la derrota ante U.D Las Palmas // @laliga

A los de Simeone, en Girona, se les presenta una oportunidad de oro para dar un golpe sobre la mesa y demostrar ante el equipo sorpresa de las 5 grandes ligas, El Girona de Míchel, que quieren estar en la lucha por el título, cueste lo que cueste y le pese a quien le pese.

Durante los entrenamientos semanales previos al encuentro, hemos podido observar novedades respecto a algo que hace ya varias semanas que perturba a Simeone , algo relacionado con esa famosa línea de 5 defensas que le está acompañando durante toda la temporada, y es que Nahuel Molina, a diferencia del alto nivel mostrado la temporada pasada, no está siendo regular y los errores se dan cada fin de semana. Aparentemente, el técnico argentino, parece haber encontrado estos días una posible solución llamada Rodrigo Riquelme, quien vuelve a Girona, el lugar que le vio crecer el pasado año durante su cesión y, que a pesar de su alto nivel, la competencia en la izquierda con Samu Lino le está privando de oportunidades; algo que sumado a su buena predisposición técnica y táctica, aparentemente, le va a llevar ante el Girona a la banda derecha.

El Girona, en números de 100 puntos

Los pupilos de Míchel reciben al Atlético de Madrid con un único objetivo, continuar con la racha de 2023, en la que cosecharon desde el comienzo de la temporada 14 victorias, 3 empates y únicamente 1 derrota; para muchos, al principio, era una cuestión de suerte y la frase con la que gran parte de los aficionados apoyaba la buena racha gerundense era: "Cuando pierda el primero, después son todo derrotas", pues nada más lejos de la realidad, desde la derrota ante El Real Madrid no ha perdido de nuevo, y ha protagonizado remontadas en los últimos minutos, una contundente victoria en "Can Barsa" y una propuesta de juego a la altura de los grandes. Una victoria frente al Atlético de Madrid sería la "guinda del pastel" para sentenciar una primera vuelta prácticamente perfecta.

El Girona celebrando un gol // @GironaFC

No todo son buenas noticias en Girona, y es que las lesiones han hecho mella en varios efectivos protagonistas en su once titular; el último afectado, el defensa David López, que tras retirarse con molestias del último entrenamiento, no sólo se perderá el encuentro frente al Atlético de Madrid, sino que podría estar un mes de baja. Lo bueno, que a pesar de las dudas que dejaba Míchel en rueda de prensa sobre la convocatoria de Tsygankov y Yángel Herrera, ambos estarán disponibles para la disputa del encuentro.

Antecedentes

Los colchoneros nunca han perdido ante El Girona, ni en casa, ni fuera de casa, aunque cierto es que la buena situación actual del equipo catalán no tiene precedentes.

Desde su ascenso a primera división en 2017, ambos equipos se han enfrentado un total de 6 veces en competición liguera, acabando en tablas tres de ellos y saliendo victorioso El Atlético de Madrid en los tres restantes.

La pasada temporada, la visita rojiblanca a Montilivi acabó en victoria colchonera gracias a un gol de Morata en los minutos finales, en lo que a priori fue un partido muy similar a lo que veremos mañana, dos equipos con estilos muy marcados, jugándose de tú a tú y con gran protagonismo de las defensas.

Morata marcando el gol ante El Girona la temporada pasada // @laliga

A diferencia de la situación en liga, en Copa del Rey las estadísticas se encuentran a favor del Girona, ya que si nos remontamos a 2019 recordaremos una eliminación colchonera en octavos de final tras un sufrido empate del Girona, que supuso el pase a cuartos de los catalanes.

Datos

Ambos equipos se sitúan como dos de los equipos más goleadores del campeonato liguera, figurando el número 1 El Girona con 42 goles, y dos posiciones por detras El Atleti con 6 goles menos, 36.

Como protagonistas de los goles marcados en ambos equipos se encuentra en el equipo local, El Girona, el fichaje estival Dobvyk con 11 goles en 13 partidos, y en el equipo visitante los dos delanteros de referencia, Griezmann y Morata, con 11 y 9 goles respectivamente.

ÁRBITRO

El árbitro correspondiente al comité canario, Hernández Hernández, será el encargado de arbitrar el encuentro como árbitro principal, quien estará acompañado de Cuadra Fernández como asistente VAR.

El colegiado, ha figurado esta temporada como árbitro principal en 6 partidos y ha mostrado un total de 40 amarillas y 4 cartulinas rojas, una cifra por encima de la media de 1º división.

Para ambos equipos, el arbitraje de Hernández Hernández en alguno de sus encuentros de esta temporada es una novedad, aunque para encontrar el último arbitraje a los del Cholo Simeone nos tenemos que remontar a Septiembre de 2022.

El árbitro canario únicamente ha arbitrado un duelo entre Girona y Atleti, y es que en 2019 fue el encargado de arbitrar la ida de Copa del Rey que acabó en empate.

DECLARACIONES PREVIAS

Simeone: "El Girona tiene todos los números para ilusionarse por ser campeón"

"Trabajan muy bien en bloque bajo y sostienen muy bien el ataque para ejercer una buena posesión tras pérdida"

"Cada partido tiene una responsabilidad, independientemente de lo que ocurra en cada partido al final lo que importa es el total de la temporada"

"Un propósito para este año, ser competitivos siempre"

Míchel: "Si somos capaces de sacar nuestra mejor versión tenemos posibilidades de ganar el partido"

"Ganar al Atleti no significaría nada en la consecución del título, tenemos que hacer noventa puntos, y es imposible, pensamos en mañana, no vamos más allá"

CONVOCATORIA

Atlético de Madrid: Oblak, Grbic; Lino, Giménez, Hermoso, Witsel, Riquelme, Azpilicueta, Molina, Savic, Galán; Koke, De Paul, Llorente, Saúl; Memphis, Griezmann, Morata, Correa.

Girona: Gazzaniga, Juan Carlos, Fudias; Blind, M.Gutiérrez, Eric García, Arnau, Couto, Juanpe, Herrera; Aleix García, Iván Martín, Pablo Torre, Valery, Solís, Kebé; Savinho, Stuani, Tsygankov, Dovbyk, Portu.

ALINEACIONES POSIBLES