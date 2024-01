Previa RC Celta vs Real Betis: año nuevo... ¿vida nueva?

Primer partido en Balaídos del 2024. Celta y Betis se enfrentan en situaciones clasificatorias diferentes, los locales marcan el descenso y los visitantes luchan por los puestos europeos. Las lesiones y la Copa África merman a los dos equipos.

Una nueva vida

En Vigo se está viviendo una época de transición, lo que nunca es fácil. Marian Mouriño lleva poco tiempo en el cargo, cambiando el organigrama directivo, y Marco Garcés llegó para ser director de fútbol. Estos cambios se unen a la situación deportiva, que está en un momento complicado. Los pupilos de Benítez continuan en puestos de descenso, a 2 puntos del Cádiz.

Es novedad la incorporación de Jailson, procedente de Palmeiras. Pero seguro que no será la única pieza que llega a este puzzle. El Celta necesita cambios para poder conseguir romper la dinámica. La banda derecha continua en entre dicho, Carles Pérez parece que no cuenta para Benítez, Miguel está cerca de salir cedido y Bamba se marcha con su selección. La opción preferida del técnico está siendo Mingueza y Kevin, aunque no parece convencerle. En el centro del campo también puede que llegue un centrocampista de perfil más creativo, que sea capaz de conectar con el ataque, liberando a Iago Aspas de esas funciones.

3-2 fue el último resultado en La Cerámica donde tras una primera parte desastrosa, el equipo reaccionó pero no fue suficiente. El equipo salió dormido y el Villareal, a pesar de las bajas, pasó como una apisonadora por encima de los gallego. Fueron 3 al descanso, pero que pudieron ser 4 o 5. Guaita, con una actuación estelar, salvó las vergüenzas. En el segundo periodo, el equipo consiguió aumentar sus prestaciones de la mano de la entrada de Manu Sánchez y Mingueza, que llevaron el peso ofensivo. Otra de las noticias positivas fueron los dos puntas. El Celta es un equipo falto de gol pero Douvikas, siempre que juega un rato consigue anotar, y Larsen, a pesar de sus errores, está consiguiendo grandes números.

Larsen rematando en el último partido (LaLiga)

Volver a la victoria

Los de Pellegrini no están atravesando su mejor momento de la temporada. Lo que comenzó con un imperial Isco, un Ayoze a gran nivel y Guido en la base de la jugada se fue desbaratando. Guido está lesionado, Ayoze ha bajado prestaciones y la defensa da señas de debilidad. Chadi Riad y Pezzela forman una gran pareja en el eje de la zaga, pero el marroquí se irá con su selección, y la portería está sufriendo variantes por las lesiones. Fran Vieites, canterano celeste, llegó a sumar varias titularidades. A esto se le añade la eliminación de Europa League, cayendo a Conference.

Son 4 partidos ligueros sin conocer la victoria, sumando 4 empates consecutivo ante rivales como Almería, Real Madrid, Real Sociedad o Girona. Llegarán a tierras gallegas buscando los tres puntos que los sitúen en puestos europeos.

Pezzella celebrndo su gol ante el Girona (Getty Images)

Los béticos también se han reforzado en el mercado invernal. Johnny Cardoso, centrocampista estadounidense de 22 años, se ha unido a las filas de Pellegrini. Procede del Internacional de Porto Alegre, donde se encontraba bajo las ordenes del Chacho Coudet y compañero de Hugo Mallo (ambos ex del Celta), a cambio de 6 millones de euros. Pero no será el último refuerzo. Desde la secretaría técnica del Benito Villamarín intentará reforzar la zaga y quieren a un viejo conocido. Luis Felipe, que viajó desde el Betis hasta el Al-Ittihad el pasado verano, es uno de los nombres encima de la mesa.

Historial de encuentros

Gallegos y andaluces se han visto la cara en 82 ocasiones con un balance positivo para los sevillanos que han conseguido 32 victorias por 27 gallegas (23 empates). Sin embargo, el dato de goles favorece a los vigueses (107 a 100).

Sin embargo, el Betis es un rival que, en las últimas temporadas, se le da bien al Celta. La última derrota data de la temporada 20/21 cuando, después del confinamiento, unos pocos privilegiados pudieron ver de nuevo fútbol en Abanca Balaídos. El resultado fue de 2-3 en la última jornada de aquella liga. Desde aquel momento, los celestes han vencido 3 de 4 encuentros.

Gabri Veiga en uno de sus goles en el Villamarín la pasada campaña (Getty Images)

Rueda de prensa

Benítez ante los medios se mostró contento por la nueva incorporación ya que es un jugador "del perfil que buscábamos" aunque ha hecho una comparación que deja dudas entre los aficionados: "es como si fichas un jugador del Bayern, Real Madrid o Manchester City y dices 'es que no juega titular', pero te aporta experiencia". Recordemos que Jailson procede del Palmeiras.

El técnico asegura que confía en sus jugadores para revertir esta situación y aunque desde fuera se hable de ser más ofensivos, dice "somos el 4º equipo que más tira. El problema es meter gol". Asegura que "tenemos que mejorar cosas pero ya sabemos lo que tenemos. Tenemos confianza de que lo vamos a hacer".

Larsen lamentando ante el Villareal (LaLiga)

Pellegrini, por su parte, dice que se encuentra un "Celta en un mal momento. Tiempo atrás han merecido mejores resultados y eso les hizo hundirse y ahora están con la desesperación de sacar puntos". Asegura que necesitarán "hacer un partido muy completo si queremos puntuar".

Convocatorias

Benítez cita a 23 futbolistas para el encuentro. No estarán Aidoo, Ristic y Starfelt, por lesión, ni Bamba, convocado con su selección. Del filial están convocados Javi Rodríguez, Hugo Álvarez, Carlos, Miguel y Sotelo

Pellegrini cita a 23 futbolistas para viajar a Vigo. Chadi Riad, Abde y Sabaly, que viajan con sus selecciones, Fekir, Bartra, Bravo y Bellerín, que están de baja, no son parte de la convocatoria. Se unen futbolistas del filial: Fran Vieites, Pablo Busto, Altimira, Diao y Mendy.

Onces probables

RC Celta: Guaita; Kevin, Unai, Carlos Domínguez, Manu Sánchez; Mingueza, Tapia, Luca de la Torre, Cervi; Aspas y Larsen.

Real Betis: Rui Silva; Ruibal, Pezzella, Sokratis, Miranda; Marc Roca, Altimira; Ayoze, Isco, Diao; Willian José