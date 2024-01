El Rayo sufre pero los reyes regalan otra ronda de Copa

Ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Rey en el que el resultado de hoy decidirá quién está en el sorteo del lunes a las 13 horas.

El Huesca intentará alcanzar los octavos de final de la Copa. Los oscenses se han plantado en esta ronda tras eliminar al Águilas, equipo de Segunda RFEF (0-1), y al Antequera, de Primera RFEF (0-2).El Rayo Vallecano, por su parte, ha dejado por el camino en las rondas anteriores al Atlético Lugones (0-6) y al Yeclano Deportivo (0-2).

Los de Francisco llegan también al Alcoraz con una inyección de moral después de ganar el primer partido de liga al Getafe. En la última Copa del Rey fueron eliminados, precisamente en dieciseisávos por el Sporting de Gijón.

Los vallecanos llegan con las bajas de Trejo y Álvaro García por lesión y Phate Ciss y Bebe que están convocados con sus respectivas selecciones disputando la Copa África, por lo que habrá rotaciones en el equipo. Los locales por su parte cuentan con las bajas de Kanté, Gerard, Rubén y Tresaco.

RDT y su mala suerte de cara al gol

Parece que las cosas no le están yendo especialmente bien al delantero de la franja, ya que a pesar de estar muy activo durante los primeros 45 minutos pero se vió privado de marcar por la falta de puntería y por toparse con Juan, que hizo una gran primera mitad, ya que en los primeros 11 minutos ya había disparado en 3 ocasiones a puerta.

Por su parte la SD Huesca no llegó con claridad, ya que el Rayo estaba muy bien situado atrás y con la posesión del balón la mayor parte del tiempo.

RDT tras fallar un remate. Foto: Movistar

La SD Huesca avisó pero perdonó

La segunda mitad arrancó sin cambios pero con los blaugranas - hoy vistiendo de verde- llevando mucho más peligro a la portería vallecana. Primero la mandó desviada Mier, después Lombardo y Munim se cruzaba ante la oportunidad más clara de Vallejo.

Vallejo que fue el hombre que más inquietó la defensa franjirroja y más desde el triple cambió que realizó Antonio Hidalgo. Francisco por su parte quitó a un frustrado RDT para dar paso a toda su artillería arriba.

A raíz de esto se equilibraron las ocasiones, ya que hasta el minuto 75 los locales fueron bastante superiores y obligaron a la defensa rayista y a Cárdenas a emplearse a fondo. A las ocasiones de Vallejo, Juanjo Nieto y Kortajarena le respondían Camello, Óscar Valentín e Isi. El gol podía caer a cualquiera de los dos lados, pero los 90 minutos terminaron con el marcador inicial.

Munim en uno de sus despejes. Foto: Rayo Vallecano

El Rayo sudó en la prórroga con una SD Huesca bien plantada

Avisaba Francisco antes del tiempo extra de que no quería que el equipo se fuera atrás y que buscasen el peligro por medio de Isi y de Pozo. Y se notaban los nervios ya que en la primera mitad solamente hubo una ocasión para cada equipo - de Camello que iba dentro de no ser por su compañero Chavarría y de Bolívar para los locales-.

Se notaban los nervios en los de la franja en los últimos minutos de la prórroga y no querían ir a los penaltis bajo ningún concepto. Lo intentaban Isi, Falcao, Camello e incluso Lejune con un tiro lejano - que es su especialidad- pero estaban muy fallones los de Francisco.

En el 115 tuvieron los vallecanos el mayor susto al ver como Vallejo estuvo a punto de batir a Dani Cárdenas. El tiempo se agotaba y cuando parecía que el partido estaba abocado a la lotería final, se pasaron los reyes e hicieron su magia: Centró Camello al área del Huesca, la dejó de cabeza Falcao y la envió a la red con la testa Óscar Valentín.

No solo sirvió el gol para abrir la defensa oscense, si no que los locales se vinieron abajo después de un gran partido y eso sirvió para que Isi marcase el segundo. Sin duda tremendo mazazo para la SD Huesca que esta noche no merecía carbón.

Ficha técnica:

SD Huesca: Juan Pérez; Loureiro, Blasco, Martos ( Kortajarena min 63), Vilarrasa; Mier ( Juanjo Nieto min 63), Sielva, Kento ( Javi Martinez min 63), Lombardo ( Manu Rico min 90); Joaquín ( Vallejo min 33) y Obeng ( Bolívar min 82).

Rayo Vallecano: Dani Cárdenas; Ratiu, Martín Pascual ( Lejune min 106), Mumin, Chavarría; Diego Méndez ( Isi min 62) , Unai López ( Pozo min 81); Espino, Nteka ( Falcao min 76), De Frutos ( Óscar Valentín min 62); y Raúl de Tomás ( Camello min 76).

Árbitro: Soto Grado (colegio riojano) amonestó a los visitantes: Martín Pascual, Óscar Valentín y Falcao y a los locales Manu Rico y Juanjo.

Goles: 0-1 Óscar Valentín (min 118) ; 0-2 Isi ( min 122)

Incidencias: Partido correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, disputado en el estadio El Alcoraz.