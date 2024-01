Previa Real Madrid - Mallorca: El líder vuelve a su feudo por año nuevo

El ''casi'' Nuevo Santiago Bernabéu abre por primera vez el telón en 2024, año en el que según se barrunta, el espectador podrá ver el feudo blanco terminado al completo. El encuentro inaugural ante el RCD Mallorca supone una prueba importante para ver como han vuelto los jugadores del parón navideño, y sobre todo, para no perderle la pista al Girona. Al otro lado del ring estarán los bermellones, poco acertados este año y con ganas de revertir esta tendencia como propósito de año nuevo.

Comenzar con buen pie para mantener la tendencia

El Real Madrid vuelve a su feudo más de dos semanas después para intentar empezar el año con buen pie frente al Mallorca. Los blancos están firmando una gran temporada hasta el momento, con una gran forma en LaLiga y un pleno de victorias en Champions League. Esto ha sido suficiente para confirmar como regalo de Navidad la renovación de Ancelotti, lo que aporta mucha estabilidad a un proyecto que el italiano encabezará hasta 2026. Para los merengues es vital no perder puntos para mantenerse a la par del Girona, muy fuerte en este arranque de temporada. Sin embargo, será complicado con tantas rotaciones en el once, pues hasta cinco son las bajas para esta 19ª jornada. Courtois, Militao y Alaba, como ya se conocía por el dichoso cruzado, sumados a Camavinga y Mendy, aunque se espera que ambos vuelvan eventualmente en enero. El gol no faltará, pues según dictan las estadísticas, el Real Madrid es el segundo equipo más goleador de España, con 39 goles en 18 encuentros, a tres del Girona que lidera esta clasificación anotadora.

Los merengues festejando un tanto | Foto: realmadrid.com

Nuevo año.. ¿nuevo Mallorca?

Enfrente estará el RCD Mallorca, que sale de las Baleares con el objetivo de dar guerra en el Bernabéu. Los de Javier Aguirre están pasando una mala racha, pues a cinco puntos del descenso, es el segundo equipo con más empates de LaLiga (9) y muy poco anotador. Esta segunda faceta viene bastante ligada a la lesión de Vedat Muriqi, pues el pirata es el gran referente en ataque del club bermellón. Con 17 tantos a favor, los baleares se encuentran entre los equipos menos anotadores de la competición, dato importante teniendo en cuenta la rigidez defensiva del Real Madrid. Si en el encuentro se vuelven a juntar el hambre y las ganas de comer, la cosa pinta mal para los visitantes. Es por eso que los pupilos de Javier Aguirre tendrán que dar la sorpresa y esperar un mal día del Real Madrid. Además de la baja de Muriqi, el Mallorca tendrá que contar con la de Valjent y la suspensión de Jaume Costa por acumulación de tarjetas.

Antecedentes Real Madrid vs RCD Mallorca

Real Madrid y RCD Mallorca se han enfrentado hasta en 30 ocasiones, resultando en 20 victorias para los blancos, ocho para los mallorquines y dos empates. El último partido fue en la vigésima jornada de LaLiga 22/23, y acabó con 1-0 para el Mallorca tras un tempranero gol en propia puerta de Nacho. Esa misma temporada, el Real Madrid se impuso en la ida por 4-1 en lo que fue el último partido entre ambos con el Bernabéu como escenario. El último triunfo bermellón en la capital española fue un 24 de mayo de 2009, con un escandaloso 1-3 en la 37ª jornada liguera. Todo esto, aún con equipos como Racing, Depor o Numancia en la Primera División y el famoso Juan Arango como pesadilla del Real Madrid.

Juan Arango, pesadilla del Real Madrid | Foto: futbolbalear.es

Ruedas de prensa de Javier Aguirre y Carlo Ancelotti

Como siempre, empieza el técnico visitante, Javier Aguirre.

Sobre la baja de Muriqi: "La respuesta más atinada será la del doctor, pero no creo que pueda jugar en enero porque hemos sido conservadores con él y creo que es lo mejor. Es una lesión extraña. Vedat no se ha recuperado rápido ni lento, pero dudo que podamos verlo en este mes de enero".

Sobre la dominancia del Madrid en el mediocampo: "Es muy difícil someter al Real Madrid en el medio campo. A excepción de dos partidos de Champions el Madrid no ha sufrido en ningún partido. Hoy les he enseñado a los jugadores una imagen de un partido de ellos ante el Rayo en el que diez jugadores del Madrid están en su campo. Entonces es difícil pensar que vas a tener la pelota, vas a sacar 15 corners... habrá espacios".

Después el turno de comparecencia le tocó a Carlo Ancelotti:

Sobre Güler, Carvajal y Vinicius: ‘’No podemos comparar los tres. La baja de Güler es más larga. Carvajal va a jugar desde el principio y todavía no me he decidido con Vinicius. Tengo que hablarlo con el jugador y con los médicos. En los entrenamientos ha mostrado que está muy, muy bien.’’

Sobre quién empezará de portero: ‘’Kepa ha tenido una gripe, no ha entrenado en los últimos días y por tanto juega Lunin.’’

Sobre su renovación con el Real Madrid: ‘’Para mí tiene valor el hecho de que el club quiera seguir con mi trabajo. La intrahistoria no es tan importante. Yo siempre he dicho que no tenía prisa con la renovación. El club ha elegido hacerlo ahora porque probablemente está contento con el trabajo que estamos haciendo y quiere seguir. No sé si es un éxito. El éxito aquí es ganar los partidos y es lo que intentaremos hacer con esta renovación.’’

Alejandro Muñiz Ruiz, juez del encuentro

El lerense Alejandro Muñiz Ruiz será el encargado de impartir justicia en el partido. Del comité gallego, Alejandro ha sido premiado con el Trofeo Vicente Acebedo, otorgado a los mejores colegiados de Primera y Segunda División. Ascendió a la máxima categoría del fútbol español en 2021 tras apenas una temporada en Segunda División, sin duda un ascenso meteórico para el joven colegiado de 32 años. Será la primera vez que arbitre al Real Madrid, lo que facilita el entender porque Real Madrid TV no había cargado aún contra él determinador gallego.

Desde la Sala VOR estará el árbitro Javier Iglesias Villanueva, que intentará brindar el máximo apoyo a Alejandro Muñiz Ruiz gracias a la tecnología VAR, la cual ha recibido un aluvión de críticas en el mes de diciembre.

Posibles onces iniciales