Isco, el mago del Betis

Tras su paso por grandes equipos como el Real Madrid o el Málaga CF, Isco ficharía por el Sevilla FC, pero tras un encontronazo con el director deportivo, Monchi, donde en una entrevista con Marca contaba el quid de la cuestión, el centrocampista rescindiría el contrato apenas 4 meses después de su llegada quedando totalmente libre para el mercado de fichajes de invierno.

Isco encara con el balón controlado | Foto: Getty Images

Tras su paso de 9 temporadas por el Real Madrid, después de haber ganado todo, habiendo sido imprescindible en sus primeros años y menos importante en los últimos, el hecho de quedar libre hace unos meses dio bastante que hablar a nivel internacional. Muchos barajaban su retirada, mientras que otros creían que su futuro como jugador acabaría más pronto que tarde. Sin embargo, Isco seguiría poniéndose en forma, entrenando duro y sin darse por vencido por rumores ajenos. En verano, el Real Betis Balompié mostró interés por el malagueño, una conversación de cinco minutos con Pellegrini, con quien había llegado a la élite una década antes en el Málaga, fue suficiente para que el Ingeniero diera el visto bueno a su contratación.

Isco, renaciendo de sus cenizas

Las dudas sobre el estado del jugador se esfumaron en cuanto Alarcón comenzó a jugar: la magia de sus pases, los cañonazos imparables a portería y la vitalidad que da en el campo cuando juega hicieron que la afición lo apoyara desde el primer momento llegando a sonar con fuerza su nombre para regresar a la selección.

El mediocentro del Betis ha roto récords como la efectividad de pases, completando 60 de 61 pases en el partido contra el Atlético de Madrid, por ejemplo. También se ha convertido en el primer jugador de la historia en anotar con el Sevilla FC y el Real Betis en competición gracias a su gol ante el Sparta Praga.

Isco ha protagonizado 8 de los 13 partidos del conjunto verdiblanco en lo que va de campeonato convirtiéndose en una de las grandes sensaciones de LaLiga EA SPORTS esta temporada. Además, el malagueño es, sin duda, el jugador más destacado del curso en el R. Betis Balompié.

XI inicial del Real Betis ante el Celta | Foto: Getty Images

Una bocanada de aire para el equipo

Alarcón está dando un giro de 360º al equipo ofreciendo un juego diferente bastante de acuerdo a lo que Pellegrini lleva a cabo siempre. El malagueño fue fichado para cubrir la baja del francés Fekir, un golpe duro para el equipo y su afición. Por ahora, Isco ha marcado tres goles y ha repartido cinco asistencias. También cuenta con un total de seis tarjetas amarillas.

Aunque haya cambiado de barrio, al jugador bético no le importa lo que puedan pensar en Nervión dejándolo claro el mismo jueves antes del derbi sevillano: "No depende de mí, seguro que hay pitos, o igual no, pero me importa poco".

Con un contrato normal en lo que a condiciones económicas se refiere, con bonus por goles y asistencias, y una renovación hasta el 2027 según anunció hace pocos días el Betis por las redes sociales, Isco cambió de barrio en Sevilla para encontrar la felicidad. El Betis le ha 'rejuvenecido' y a los 31 años vuelve a ser el talento imparable que brilló durante años en el fútbol español. Un Isco para soñar a lo grande.

Isco sufre una entrada de Mike Merino | Foto: Getty Images

Su futuro sigue en el Betis

Esta renovación lleva aparejada una subida salarial (Isco cobraba poco más de un millón de euros fijos y variables por goles y asistencias), consolidando en su ficha los conceptos variables, y una nueva cláusula de rescisión, superior a los 10 millones de euros que tenía hasta la fecha. El malagueño demostró que está a un nivel muy alto después de volver a la élite. Su renovación es, sin duda, el mejor regalo de Navidad tanto para Pellegrini como para la afición bética que ha convertido a este futbolista en uno de sus futbolistas preferidos de la plantilla.