Luca Sangalli y la Real Sociedad vuelven a cruzar sus caminos

Luca Sangalli es un futbolista español nacido en San Sebastián en febrero de 1995, el cual se formó en la cantera de la Real Sociedad y era considerado uno de los diamantes en bruto de Zubieta. Pasó del equipo juvenil al filial en 2014 y más tarde, en 2018, promocionó al primer equipo, militante en Primera División.

Tras toparse con la parte más amarga del fútbol y atravesar alguna que otra lesión volvió a bajar al filial en busca de minutos, de donde partió al F. C. Cartagena en 2022.

Luego de una temporada en el F.C. Cartagena, fichó por el Málaga CF, donde se encuentra actualmente, por lo que este domingo se verá las caras con su ex – equipo.

Su paso por la Real

El centrocampista, hermano del también ex – jugador de la Real, Marco Sangalli, se formó como futbolista en las filas de la Real Sociedad, desde las categorías inferiores hasta lograr su debut en Primera División en la temporada 2018 – 2019, frente a la SD Eibar.

Pasó por las categorías inferiores del equipo de San Sebastián y después de firmar una buena campaña en el equipo juvenil pasó al Sanse, el equipo B de la Real, en 2014, donde se mantuvo durante cuatro temporadas consecutivas, disputando un total de 115 encuentros y marcando 13 goles. Gracias a la última temporada realizada dio el salto a Primera División, promocionando al primer equipo txuri – urdin. Su debut no tardó en llegar y el 31 de agosto de 2018 disfrutó de sus primeros minutos en el encuentro correspondiente a la jornada 3 de Primera División, frente a la Sociedad Deportiva Eibar. En la Real Sociedad estuvo tres temporadas, desde 2018 hasta 2021, disputando bastantes minutos y llegando a marcar 3 tantos, pero falto de minutos y condicionado por las lesiones volvió a bajar al Sanse en busca de más oportunidades.

Luca Sangalli disputando un balón en un partido con el Cartagena. | Foto: F. C. Cartagena.

Algún que otro 'stop' en su carrera

La carrera de Luca se vio frenada por un problema de salud que nadie se espera, y menos aún un joven de 23 años, que gozaba de una buena forma física. El jugador txuri – urdin, quien ahora es, además, ingeniero industrial, se encontraba el 31 de octubre de 2018 realizando un examen de una de las asignaturas de su carrera, cuando comenzó a encontrarse mal, se sentía mareado y con dolor de cabeza, por lo que llamó a Barrera, el médico del club. Desde un primer momento vieron que algo no estaba bien y le realizaron todas las pruebas necesarias hasta dar con el problema. El joven jugador había sufrido un ictus isquémico, en otras palabras, un bloqueo de la llegada de la sangre al cerebro. Al principio, el jugador no era consciente de la gravedad de lo que le estaba ocurriendo y solo le preocupaba no poder asistir al entrenamiento de ese día y viajar con el equipo a Vigo para el encuentro de copa. “Desde que entro al hospital, lo único que me preocupa es no poder ir a entrenar y no poder viajar a jugar con el equipo”, afirmaba tiempo después.

Pese a lo grande que queda la palabra ‘ictus’, todo quedó en un susto, a las semanas ya volvía a ejercitarse y pasadas las navidades volvió a trabajar con el grupo en plenas condiciones. Hasta que en junio de 2020 otra piedra se interpuso en su camino, el centrocampista nacido en Éibar sufrió una luxación rotuliana que le hizo pasar por quirófano, lo que le mantendría unos seis meses fuera de los terrenos de juego. Pero, en pleno proceso de su recuperación, tuvo que volver a pasar por quirófano, esta vez por una fractura de la rótula de su rodilla izquierda ocasionada por estrés en una sesión de entrenamiento, por lo que su vuelta se pospuso aún más, ya no volvería a jugar hasta 2021.

Luca Sangalli con la afición del Málaga CF. | Foto: Málaga CF.

Los de Zubieta nunca se rinden

Pero bien lejos de rendirse, demostró de qué pasta están hechos los de la Real. Tras el susto del ictus y después de atravesar una lesión de rodilla que le tuvo alejado de los terrenos de juego se decidió que volviese a bajar a la unidad B de la Real Sociedad. El Sanse acababa de ascender a Segunda División, y así el jugador disfrutaría de más minutos y ayudaría al equipo con su calidad. En la temporada 2021 – 2022 Sangalli disputó 20 encuentros, 13 de ellos de titular, y encontrando portería en una ocasión.

En el mercado de verano, el jugador fue traspasado al F. C. Cartagena, de Segunda División, donde se convirtió en uno de los pilares de la medular. Jugó 25 partidos, repartidos en 22 de liga y 3 correspondientes a la Copa del Rey, pero no consiguió el gol. Su control del medio y su visión de juego hizo que el histórico Málaga CF pusiese los ojos en él, haciéndose con sus servicios de cara a la actual temporada.

Actualmente, lleva jugados 9 partidos disputando un total de 458 minutos frente a los 810 posibles, pero aún no se ha encontrado con la portería.

Un reencuentro con viejos conocidos

Este domingo, 7 de enero, el Málaga FC y la Real Sociedad se enfrentan en el partido correspondiente a la 32 eliminatoria de Copa del Rey. Por lo que el centrocampista de Éibar se reencontrará con compañeros que, seguro que aún le guardan un buen recuerdo, como Mikel Oyarzabal o Martín Zubimendi, entre otros.