Año nuevo, derrota nueva

Dicen que año nuevo, vida nueva. El Sevilla prefiere que lo único nuevo que haya sea otra derrota. La vida para los andaluces sigue igual. Y preocupa mucho. Hace dos jornadas goleó al Granada y parecía que podría ser un punto de inflexión. Al siguiente partido contra el Atleti, aunque se perdió, se compitió y se perdió fuera de casa por la mínima. Pero contra el Athletic, el partido que Quique Sánchez Flores ha tenido más tiempo de preparar, los locales han hecho un partido triste. El resultado es injusto, pero injusto para los vascos. De nuevo en su propia casa da una imagen débil, de equipo sin ideas, fácil de atacar y aún más de defender. En un día clave para ganar, otra vez vuelven a fallar, como está siendo rutina para los sevillanos cuando se juegan algo en liga.

Primer tiempo insalvable

No se puede salvar absolutamente nada de un equipo que en 45 minutos ha chutado la friolera de cero veces. Y no, no a puerta, sino en general. Mientras que el rival realizó ocho remates y tres entre los tres palos, los anfitriones ni siquiera ejecutaron un solo lanzamiento. Pases, intentos individuales, pero ni ocasiones cerca del área perfectas para probar se dignaron a hacerlo. Un primer tiempo donde tu delantero no es capaz de generar un cabeceo o un desmarque peligroso, donde los extremos no están dándole continuidad en banda ni precisión en pases o centros. Donde los defensas juegan a pasársela a los rivales y los centrocampistas, a trotar por el medio del campo sin enlazar la zona defensiva con la ofensiva. Sin profundidad, sin sentido lógico del juego y sin seriedad es imposible realizar siquiera 45 minutos decentes.

Lucas Ocampos disputando un balón con Nico Williams | Foto: Gettyimages

Juanlu, ausente sin competencia

El mes y medio que lleva Juanlu Sánchez con el Sevilla es, por decirlo de alguna forma, muy diferente a lo que debería ser un lateral titular del Sevilla FC. No es capaz de dar la imagen que daba a principios de temporada. Quizá por falta de alguien como Navas que entre otras cosas le evite tener que jugar absolutamente todo. Aunque eso sí, el cansancio o el físico no debería ser excusa. Dos semanas ha estado sin jugar, con 19 años, y al igual que en partidos anteriores ha dejado unos minutos muy desapercibidos. Cero profundidad, le han cogido las espaldas constantemente y en el área a veces da incluso miedo verle defender. Quizá, más que por rotación, su bajón sea por la falta de alguien que le enseñe, que le sirva de referencia y con quien pueda incluso jugar juntos y aprender aquello que aún necesita. Sea como fuere su nivel está lejos de lo que necesita el equipo en banda derecha, que tiene en banda derecha un gran problema de llegada.

Juanlu Sánchez en el partido contra el Athletic | Foto: Gettyimages

Kike Salas y Pedrosa, los únicos aprobados

Podríamos hacer una evaluación con calificaciones de los jugadores uno a uno con sus actuaciones individuales. Pero es fácil de resumir, todos están suspensos. Todos salvo Kike Salas y Pedrosa. El canterano ha sido el mejor del encuentro en el lado sevillista con diferencia. Atrás, con la defensa de tres, se siente cómodo y esa comodidad lo transforma en solidez. Ha robado incluso deslizándose por el suelo balones que de haber ido más allá dejaban solos a los atacantes. Arriba ha logrado rematar un córner que ha ido centrado pero que ha contado como uno de los pocos tiros a puerta de su equipo en el partido. Y dice mucho que un central de la cantera haya realizado más lanzamientos entre los tres palos que el delantero centro. En cuanto a Pedrosa es el alter ego del ya comentado Juanlu Sánchez. Es un puñal por la banda izquierda, no baja los brazos nunca y aún menos el nivel, y es de los pocos que dejan siempre el escudo donde lo merece. Irreprochable partido y partidos en plural del canterano y del catalán.

Kike Salas controlando un balón en el partido contra el Athletic | Foto: Gettyimages

Sin conexión defensa-ataque

La zona de maquinaria del Sevilla en el partido contra el Athletic ha sido totalmente invisible. primero por un partido muy gris tirando a negro de Nemanja Gudelj, que acostumbrado ya a jugar de central, parecía desorientado en una zona donde Soumaré habitualmente aporta físico y distribución de alto nivel. Esto le faltó al serbio, y a partir de eso la fragilidad defensiva salió a la luz y la dificultad para encontrar al resto de piezas arriba. Por otro lado, Sow y Suso no realizaron sus mejores partidos tampoco. El gaditano aunque sí probó algunos pases filtrados, nunca encontraban a nadie y sus cambios de banda casi nunca llegaban a nada. Estuvo en constante movimiento pero le faltó mucha precisión a la hora de, de nuevo, enlazar con el resto de sus compañeros. Algo similar con Djibril Sow, que vio amarilla por agarrar hasta romper la camiseta de un rival y que pese a que también estuvo moviéndose por dentro del medio campo, nunca lo hizo con acierto para beneficiarse de ello.

Nemanja Gudelj sale lesionado del campo | Foto: Gettyimages

Un referente arriba inexistente

El problema de gol de este equipo no es ninguna novedad. Suman en lo que va de temporada menos de 30 goles juntando los números de toda la plantilla y tan sólo En Nesyri está logrando unas estadísticas medianamente decentes para la situación que vive el club, con 10 goles en la presente campaña. Pero la diferencia entre el marroquí y el segundo máximo goleador es abismal. Para colmar el vaso que rebosa, está la gota de la marcha del delantero sevillista a la copa África, donde estará como mínimo un mes. Siendo Marruecos una de las favoritas es probable que este tiempo se vea extendido. Esto les deja solo con Mariano, lesionado, y Rafa Mir, más fuera que dentro del club. El murciano no es querido por casi ningún aficionado sevillista y él se ha mostrado descontento públicamente por activa y por pasiva con sus minutos de juego.

Contra el Athletic, Quique Sánchez Flores, fiel creyente de la redención como él dice, le colocó en el once inicial. Y lo cierto es que sus protestas por falta de minutos estaban totalmente fuera de lugar pues tras disputar 90 minutos, sus sensaciones no han sido diferentes ha cuando ha jugado 15 o 20 en partidos anteriores. El Sevilla para levantar esto necesita piezas que llene su cuenta de goles, y Rafa Mir, bien por falta de actitud debido al incumplido deseo de salir en el mercado de verano de 2023, o bien por no ser capaz de dar el nivel que esperaban de él cuando se le fichó, está confirmando el gran problema que tiene el conjunto hispalense con la posición de delantero centro.

Rafa mir, en el partido frente al Athletic | Foto: Gettyimages

Contexto inestable

Cuando vives un momento como el del Sevilla cuesta mantener la estabilidad de todas las facetas de la entidad: la economía, la plantilla, la relación con la afición... Los ánimos tan bajos crean crispación transformada en recriminaciones más que lógicas y justas por parte de los seguidores nervionenses hacia los que se supone que deben defender su escudo. Ya hemos visto que hay jugadores que no soportan esas quejas de los aficionados y algunos como Acuña se han llegado a encarar con varios de ellos. El último que ha dejado una imagen bastante insana es Sergio Ramos. Mientras atendía a DAZN para hablar sobre lo sucedido contra el equipo vasco, un seguidor local le hizo llegar sus molestias desde la grada por la falta de actitud de la plantilla, a lo que el camero no pudo evitar responder exigiéndole "ten un poco de respeto que estamos aquí hablando y cállate. Respeta más este escudo y cállate ya", señalando alternativamente al aficionado con el dedo, al escudo de su camiseta y a su boca con gesto de mandar a callar.

Situaciones así acaban dando la vuelta por redes sociales y lejos de mostrar una fotografía de unión y fuerza para impulsar todos juntos el mal momento, se difunde una de separación, ruptura y fragilidad ya no sólo a la hora de jugar, sino también después de los partidos. Pese a que ahora es cuando más deben alentar, es de entender la desesperación de aquel que paga el abono cada año o la entrada cada partido para ver a los suyos casi arrastrarse en su propia casa. Sumado además al clima y temperatura que hacía en Sevilla, resulta incluso ingrato por parte de Sergio Ramos indicar que el seguidor que le recrimina fruto del enfado no respeta el escudo del club. Ese mismo por el cuál ha preferido coger frío y exponerse a un resfriado que le agüen lo que resta de fiestas, antes que quedarse en casa, sólo para dejarse el alma por él. Si algo deben hacer los jugadores además de ganar partidos cuanto antes es luchar por la estabilidad de la situación. Y señalar a los que precisamente son el corazón de la entidad, no es muy inteligente.