El Atlético tuvo que buscar la remontada para no decirle hasta 'Lugo' a la copa

Los del Cholo tuvieron que remar a contracorriente para no quedarse fuera del campeonato. Pese a ser los primeros en marcar, con un gol de Correa en el minuto 2, el Lugo no se rindió y puso el empate en el 39'. Por lo que el conjunto visitante tuvo que tirar de banquillo para poder hacerse con el partido.

La importancia de salir concentrados.

El Atlético de Madrid salió enchufado desde el minuto 1 y por ello no tardaron en encontrar portería. Dos minutos después del pitido inicial Javi Galán, quien aprovechó los pocos minutos que esta teniendo en esta campaña, asistía a Ángel Correa. El '10' argentino no perdonaba y remataba a puerta vacía mandando el balón al fondo de la red.

El tanto aportó al equipo esa seguridad y esa confianza que necesitaban en los partidos fuera de casa, el Atleti llevaba tres partidos consecutivos sin encontrar la victoria fuera de casa. Pero lejos de relajarse el conjunto visitante buscaba más, y tuvo varias ocasiones de la mano de Memphis Depay, otro de los poco habituales en el 11 inicial del Cholo Simeone. Sin embargo, los locales no se achantaban frente a un fuerte Atlético de Madrid y tuvieron la primera del partido.

El delantero del Lugo, Leandro Antonetti, y la mayor amenaza para los madrileños tuvo la más clara para los visitantes hasta el momento. Tras un centro, aprovechando su velocidad, remataba a portería, con la suerte del lado de los rojiblancos; Giménez sacaba el balón en la línea de gol.

Los jugadores del Atlético celebrando un tanto frente al CD Lugo. | Foto: Atlético de Madrid.

El Lugo remó y remó hasta que encontró.

Los locales, percatándose de que la mejor de sus cartas era su delantero, no dudó en aprovecharlo. Un balón largo para Antonetti, el cual controló y recortó a los centrales del Atlético, Giménez y Söyüncü, terminó en un disparo tan pegado al poste que el guardameta esloveno no pudo hacer nada, llegando así el tanto del Lugo, el cual dio esperanzas a todo el Anxo Carro.

Momentos previos al gol llegó la jugada polémica del partido, los visitantes protestaban un penalti no pitado sobre César Azpilicueta por falta del portero local, en cambio, el árbitro no señaló nada y sin VAR no había mucho más donde rascar.

Tras el descanso llegaron los cambios. El Cholo no quiso confiarse y dio entrada a tres de los más habituales, Antoine Griezmann, Rodrigo de Paul y Koke. En cambio, los recambios no aportaron lo que se esperaba; en el campo de juego encontrábamos un Atlético de Madrid flojo de cara a portería y falto de intensidad que no tuvo oportunidades claras hasta pasados los 15 minutos de la segunda parte.

Ángel Correa antes de marcar su tanto frente al Lugo. | Foto: Atlético de Madrid.

Los locales seguían acercándose, pero el Atlético movió sus hilos.

El Lugo, alentado por su grada que veía cerca la siguiente ronda de Copa del Rey estuvo cerca de poner el 2 - 1 en el electrónico. Quintana disparó a portería pero el balón se estrelló con el larguero. Una alarma para los de Madrid, que parece que despertaron aunque fuese un poco. Y así llegó el 1 - 2. Koke ponía el balón a los pies de Depay, quien no estaba marcándose un buen partido, recortaba al defensa gallego y ponía el balón dentro de la portería de Tabuaco.

La última media hora de partido fue para los visitantes, con Koke y De Paul en la medular el conjunto visitante se encontraba más ordenado y jugando a lo suyo. Y Depay la volvió a tener en sus pies y, aprovechando las pocas oportunidades que está recibiendo del técnico rojiblanco no perdonó. Llorente llegaba por la banda y desde la línea de fondo ponía el pase atrás y dentro del área, el '9' rojiblanco cazaba el balón y castigaba, aún más, a un Lugo que no había dejado de creer en ningún momento.

En el 75' entró Morata y, pese a disfrutar solo de 15 minutos, pudo demostrarnos la calidad que ya sabíamos que tenía; mandando un balón al larguero.

César Azpilicueta se marchó lesionado.

No todo podían ser buenas noticias y pese a que en encuentro se saldó con un gol a tres, favorable para los visitantes, estos se encontraron con la lesión de Azpilicueta en los últimos compases del partido. Un mal giro de rodilla le obligó a marcharse del encuentro.