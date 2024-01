Pellegrini: "Nos faltó todo"

· Autocrítica después del partido

"Nos faltó todo. Creo que hicimos un mal partido. Ni el espíritu, ni la exigencia para ganar a un rival como es el Alavés, que es muy difícil ganar en su campo. Tenían muchas ganas de seguir en la Copa y creo que siguieron ellos con mucha justicia."

· Desilusión tras la dura derrota

"No, la verdad es que no esperaba una respuesta del equipo después que el Alavés hizo un gol. Esperaba la respuesta del equipo desde el minuto uno y esa respuesta nunca apareció en el campo. No pudimos llegar, no creamos peligro ni en el primer tiempo, ni en el segundo tiempo, así que fue una continuidad y un juego que desgraciadamente nos agarró en un muy mal día."

· Necesidad de reacción anticipada

"Es que me extraña que el equipo jugara así. No lo he visto, a pesar de que con el Celta perdimos en el minuto 98 pero tuvimos ocasiones, tantas como el Celta. Anteriormente, tuvimos muy buenos partidos que no podíamos ganar contra Girona, con la Real Sociedad, con el Real Madrid... Pero era otro equipo, así que la verdad es extraño lo de hoy día, y tenemos que reaccionar rápidamente para no seguir perdiendo lugar, tanto en la liga como en la posibilidad de seguir en la Conference League. Ya nos fuimos para afuera ahora de la Copa del Rey. Vamos a tener solamente un partido en la semana, ojalá esto nos sirva de lección para seguir mejorando."

· ¿Por qué no reaccionó el equipo?

"Muchas veces no reaccionas hasta, a lo mejor, la derrota del Celta del otro día, hasta el parón de Navidad... Hay muchas cosas que uno tiene que analizar, los rendimientos individuales, que para mi son muy importantes, y un compromiso y una ambición que se tiene que reflejar con cada balón."