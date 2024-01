El Barça pide la hora en la Copa

La magia de la Copa permite enfrentamientos entre un equipo de 2RFEF y el reciente campeón de liga. El FC Barcelona venía de ganar en Gran Canaria con un gol de penalti en el añadido. Por su parte, el modesto Barbastro llegaba al partido más especial de su historia, después de ganar a domicilio a la Real Sociedad C.

Xavi salió con un once de garantías formado por Iñaki Peña, Koundé, Araújo, Christensen, Héctor Fort, Oriol Romeu, Frenkie de Jong, Fermín, Joao Felix, Ferran Torres y Raphinha.

El partido arrancaba dentro del guion esperado con el equipo local muy hundido y el FC Barcelona instalándose en campo rival. Los azulgranas aprovecharon las flaquezas de Carbonell mediante Raphinha, quien aprovecho su desborde para generar la mayoría de ocasiones de la primera parte. De hecho, así llegó el primer gol del Barça con una buena asistencia del brasileño a Fermín, que adelantaba al Barça en el 18'. El Barbastro y las grandes actuaciones del portero Arnau resistían con el 0-1 en el marcador, esperando su oportunidad. A falta de cinco minutos para terminar la primera mitad, un buen centro de Fermín a Joao Felix ayudaba a colocar el 0-2 de la tranquilidad, pero el árbitro anuló el tanto por un fuera de juego cuestionable.

En la segunda parte, el Barça quiso terminar pronto los deberes y en una buena acción del lateral Héctor Fort llegó el 0-2. El canterano vio a Raphinha atacando la espalda de la defensa y colocó un pase magistral para que el ex del Leeds solo tuviera que empujarla a la red. A partir de aquí, el Barça se relajó y el equipo local demostró que no tenía nada que perder. Poco a poco fue generando ocasiones y las desconexiones de Koundé o Joao Felix permitieron al Barbastro acercarse a la portería de Iñaki Peña. Es más, en un córner regalado por el atacante portugués, De Mesa pudo empatar el partido y provocar la locura en el Municipal. Los pupilos de Xavi empezaron a sufrir hasta el punto que tuvo que salir Iñigo Martínez, que se retiró lesionado 10 minutos después, y Vítor Roque. En el minuto 65' estaba más cerca el empate que el 1-3. Xavi no se fio de lo que veía y sacó a Lewandowski y a Gundogan por un "pasota" Joao Felix y un Oriol Romeu, al que no le salen las cosas. La lesión del central vasco obligó al técnico egarense a dar entrada a Sergi Roberto, que volvió al lateral después de mucho tiempo. Unas manos dentro del área por parte de un defensa del Barbastro suponían la pena máxima a favor del Barcelona. Robert Lewandowski con su característico salto antes de lanzar un penalti, anotaba el 1-3. A pesar del golpe, los locales seguían apretando, consiguiendo de vuelta otro penalti, por falta de Fermín. Marc Prat marcaba el 2-3 definitivo en un partido de ensueño para ambos equipos. El segundo entrenador del FC Barcelona, Óscar Hernández fue expulsado al término del encuentro por protestar al cuarto árbitro por el tiempo añadido.

Ni timón ni timonel

Cómo mencionaba la canción de Joaquín Sabina "Peces de Ciudad", el FC Barcelona no tiene ni timón ni timonel y es que, cada vez más, Xavi está perdiendo enteros para seguir siendo entrenador en Can Barça. El equipo hace meses que no tiene identidad. El problema no es solo el conductor del barco, los tripulantes no hacen su trabajo de manera correcta. La desconexión, la falta de hambre y el bajo nivel de algunos jugadores no se pueden permitir.

Iñigo Martínez KO, de nuevo

El central vasco salió en el 64' y tuvo que abandonar el terreno de juego lesionado en el 75'. Cabe recordar que venía de lesión, después de sufrir un percance en el calentamiento ante el Atlético de Madrid. Era el defensa más en forma de los azulgranas hasta su lesión.

Bartomeu, espectador de lujo

El expresidente del Barça pudo disfrutar de su legado en el Municipal de Barbastro. No acostumbraba a aparecer en los partidos del equipo azulgrana desde su marcha del club.