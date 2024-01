Análisis: el Sevilla, a octavos tras superar un hueso duro de roer

El Sevilla se jugaba en Ferrol su pase a los octavos de final de la Copa del Rey. Una complicada, y, sobre todo, molesta tarea, ya que esta temporada el cuadro gallego va como un tiro en la Segunda División. A pesar del flojo partido de los visitantes, superaron a los locales por un gol a dos, y tras perdonar Ocampos y Kike Salas oportunidades claras, con sendos remates impactando en el larguero.

El detalle

Horas previas a la disputa del choque, el Sevilla anunciaba en redes sociales que, el padre del defensa Marcao había fallecido. Desde que se supo de su muerte, todo el sevillismo se volcó con el jugador brasileño. Sus compañeros tampoco quisieron dejarlo solo y portaron durante todo el choque un lazo negro en el brazo, en memoria del progenitor del jugador sevillista.

Gol de la redención

Decía Quique en su presentación que creía en la redención, refiriéndose a aquellos jugadores que no estuviesen dando su mejor versión. Uno de ellos era, precisamente, Marcao, que, por culpa de las múltiples lesiones desde su contratación por el club andaluz están evitando que el central brasileño pueda tener continuidad con su club. Estrenaba titularidad esta temporada, y no gozaba de estar en el once inicial desde el pasado 20 de abril ante el Manchester United en el choque de la Europa League. A la salida de uno de los muchos córners de los que dispuso el cuadro visitante, Kike Salas se alzó para ligeramente tocar un balón que, el central brasileño, en un remate acrobático, aprovechó para adelantar a los hispalenses.

Con el gol se reivindica dentro del equipo, pero sobre todo ha sido importante por poder dedicárselo a su difunto padre. Seguro que esta diana le hace coger impulso para encarar lo que resta de campaña.

Lo que Manzanara te quita, Manzanara te da

El centrocampista español puso las tablas apenas inició el segundo tiempo, con un gran cabezazo a la salida de un saque de esquina. El Racing de Ferrol había salido con otro chip al segundo tiempo, y empezaba a dominar el partido sobre un Sevilla al que le faltaba físico. Sin embargo, se vio también siendo la otra cara de la moneda para su equipo, ya que, en una temeraria acción con Juanlu, vio su segunda tarjeta amarilla, dejando a su equipo con uno menos a 15 minutos del final del tiempo reglamentario.

Apunte táctico

A lo largo de su trayectoria, Quique Sánchez Flores ha sido reconocido por emplear una defensa de tres centrales en sus equipos. En los tres choques que había dirigido al Sevilla, no fue diferente, y tampoco tenía pinta de que iba a cambiar cuando el club hizo público el once inicial. Sin embargo, en vez de optar con una línea de tres con Marcao, Sergio Ramos y Kike Salas, dejando a Pedrosa todo el carril zurdo (como sí había ocurrido en los anteriores partidos), optó por jugar con el canterano como lateral, dejando al brasileño y al camero solos en defensa, y al catalán colocarlo en una posición más avanzada, para así aprovechar su profundidad en el costado zurdo. Dejó así a Sow con Oliver Torres en la base de la jugada, ante las numerosas bajas que tiene en esa posición.

Adrià Pedrosa jugó como extremo. Fuente: Getty Images

Fin a una racha para la historia

Previo a este choque, el cuadro dirigido por Cristóbal Parralo portaba una racha histórica en A Malata, donde no perdía desde el 17 de diciembre de 2022 ante el Alcorcón, en un choque de 1 RFEF. Un año y apenas un mes después, ha tenido que llegar un club histórico y de primera para romper dicha racha. Y la victoria ha llegado tras sufrir una barbaridad el conjunto sevillista, que ha tenido que derrochar sangre, sudor y lágrimas para superar a los gallegos.