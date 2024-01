Consigue el pase a octavos al borde de la catástrofe

El Sevilla vuelve a ganar en copa del Rey, aunque esta vez de una forma muy gris. Mucho más que en las dos anteriores rondas. El conjunto de Quique Sánchez Flores, que con esta ya suma dos victorias desde que llegó, Tuvo varias para no sufrir pero todas acabaron desaprovechadas. Su rival sabía de las debilidades de los visitantes e hicieron buen uso de estas, llegando en ciertos tramos a ser superiores a los sevillistas. Lógicamente que lo más importante de hoy era lograr tener presencia en octavos de final, pero haber podido caer siendo remontado como le podría haber ocurrido al Sevilla por errores evitables, conforman la cara negativa de este encuentro copero.

Creciendo hasta la superioridad

Los de Nervión salieron algo confiados al terreno, concediendo a su contrincante jugadas absurdas como córners que se podían haber evitado con una defensa más férrea. Atrás, solo Marcao y Kike Salas estaban dando la cara, mientras que Sergio Ramos y Juanlu no eran capaces de ser todo lo sólido que debían ser. Esto obligó al central brasileño a despejar varios balones peligrosos que terminaron como saque de esquina de forma innecesaria. Apretó al inicio el conjunto local que era sabedor de su fortaleza como anfitrión, pues llevaban más de 20 partidos sin perder en su casa.

El Sevilla, tras el arreón gallego de los primeros 10 minutos, comenzó a encadenar jugadas, pases y centros, y tuvo hasta tres ocasiones en un periodo muy corto de tiempo: un chut de suso marca de la casa desde fuera del área que se marchó por poco, otro de Rafa Mir tirando más de corazón que de cabeza, y un córner donde casi se complica la vida Gazzaniga. Fue así como los rojiblancos se adelantaron, desde la esquina a balón parado. El centro, rematado con poca fuerza en el marullo de jugadores dentro del área, acabó cerca de Marcao que remató de una forma un tanto acrobática para mandarla al fondo de la red.

Quique Sánchez Flores dirigiendo al Sevilla frente al Racing de Ferol | Foto: Sevilla FC

El ex del Galatasaray culminó el homenaje personal a su padre fallecido el pasado día 6, pues decidió pese a la trágica noticia viajar y jugar con su equipo y para rematar la faena, anotó el primero del partido. Merecedor de todos los elogios y confianza que está recibiendo por parte de los sevillistas. Minutos después, tuvo Lucas Ocampos un mano a mano que falló, tras una defectuosa colocación que estrelló el balón contra el larguero. El Sevilla, pese a que desde el gol hasta el pitido del descanso fue superior, desaprovechó muchas jugadas donde pudo poner tierra de por medio, y perdonó como de costumbre.

Tira por los suelos el trabajo previo al descanso

Las sensaciones antes de ir al descanso eran muy positivas. Tanto que de haber continuado así, pocas complicaciones habría tenido el equipo sevillano para pasar de ronda. Pero están abonados a vivir al filo del barranco y desde que volvieron al terreno, sólo atacaban los anfitriones y defendían los visitantes. Llegadas constantes, como el sorprendente tiro que se sacó el atacante del Racing de Ferrol para que Marko Dmitrovic despejase a córner. Celebraba la acción defensiva el guardameta con Sergio Ramos, aunque ambos iban a tardar poco en cambiar sus rostros, pues ambos son señalados en el acto del empate. De saque de esquina, igual que el 0-1, colgaban un balón que remataba Justo, con Sergio Ramos perdiendo totalmente la marca y quedándose completamente inmóvil, para introducir el esférico al segundo palo con el portero serbio muy lento para salir. El hecho de que el cancerbero sevillista tenga por costumbre quedarse bajo palos en jugadas que exigen una salida es digno de revisión.

El gol le dio un golpe anímico muy positivo al equipo norteño y comenzaron a ganar metros en ataque, ante un Sevilla que pasó de hacer unos 45 minutos poco más que decentes a sólo disponer de cinco jugadores que estuviesen haciendo un enfrentamiento digno. Esos eran Kike Salas, a un nivel muy bueno. Pedrosa, que mantiene su excelente forma. Djibril Sow, que consiguió cortar varios balones y fue de los poco que se atrevió a hacer lanzamientos desde fuera del área. Marcao, que demuestra que es de los mejores centrales de la plantilla incluso al 50%. Y por último Suso, el único delantero sevillista que estaba fino para meter pases y jugar por dentro. El resto, le entraron esas dudas que les entra en liga últimamente y bajaron el nivel considerablemente.

Así, aunque no eran dominados, tampoco eran dominadores y el partido se transformó en un partido muy gris, incluso aburrido. Sólo revivió a los nervionenses otro larguero, esta vez de Kike Salas, que casi acaba en gol y la expulsión muy muy rigurosa de un jugador rival, por un codazo a Juanlu que el colegiado valoró suficiente para recibir su segunda amarilla y por tanto, expulsión. El hecho de no aplicarse el VAR en estas rondas dan a pensar que jugadas tan dudosas como esta quizá, tras ser revisada, sería rebobinada. No es el caso, por lo que los locales tuvieron que seguir con uno menos y esto les pasó factura. Un centro por banda izquierda muy corto que trata de disputar un desaparecido Rafa Mir acaba casi sin querer en los pies de Juanlu, y el canterano remata, aunque no de la mejor forma posible, para tocar en el portero e introducirse al fondo de las mallas. A falta de tres minutos para el 90 y nueve para la indicación del final, los andaluces se adelantaban de nuevo para finiquitar su avance de ronda.

Suso encarando al defensa en el duelo copero frente al Racing de Ferrol | Foto: Sevilla FC

Dijo Quique Sánchez Flores que una victoria contra el Racing de Ferrol podía servir para levantar ánimos y sumar cosas positivas a la situación y así levantarla. Tras salir victorioso, ha declarado que está contento con el partido de su equipo y el pase a octavos. Razón no le falta con que es una alegría para los sevillistas situarse entre los 16 aspirantes a ser campeones de copa, pero no se puede estar del todo satisfecho con los 96 minutos que los jugadores vestidos hoy de rojo han hecho. Si te quedas con los minutos del 10 al 45, entendiendo también el contexto (partido de copa, jugadores como Rafa Mir que se espera incluso que salga...) sí hay más motivos para estar algo satisfechos. Pero cosas como tener prácticamente que esperar a que el rival se quede uno menos para querer poner la intensidad necesaria es un punto negativo que hay que trabajar.

Les recibía un conjunto fuerte en su templo. Que además, está en segundo lugar en Laliga Hypermotion. Pero aún así, es indiscutible que la calidad de la plantilla sevillista es mayor que la del equipo gallego. Poniendo mínimo la misma intensidad y seriedad que ellos, el Sevilla debería haber sufrido mucho menos, sobre todo en la segunda parte. No lo hizo y le tocó tolerar el miedo a una nueva catástrofe. Esta vez salió cara y se acabó llevando el gato al agua, para finalmente estar en el sorteo de la próxima ronda. Y ese era al fin y al cabo el objetivo, obtener el pase. Ahora, deberán pensar en recibir bien a los refuerzos que pueden llegar, que se adapten rápido, aporten y levantar de verdad la mala dinámica que atraviesan. Mientras tanto, ahí está la copa, competición que como dijo en su presentación el técnico de la entidad presidida por José Mª Del Nido Carrasco, puede ser un atajo para tratar de participar en Europa el año que viene. Por lo tanto, hay que pisar en zonas más seguras y no vivir, como ha hecho hoy, al borde del precipicio.