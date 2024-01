Un derbi por todo lo alto

Madrid y Atleti, merengues y colchoneros o lo que viene siendo lo mismo, los equipos más laureados de la capital de España, ya se encuentran en Arabia para disputar la primera semifinal correspondiente a la fase final de La Supercopa de España.

Los de Simeone llegan a Riad tras lograr la clasificación a la siguiente ronda en Copa del Rey, pero con las pesadillas ligueras todavía en la retina. Los 10 puntos de diferencia que le separan del liderato y la imposibilidad para lograr la victoria fuera de casa, hacen de este derbi, aunque en distinta competición, para Simeone y sus jugadores una necesidad, que puede acabar no sólo con la mala racha, sino con la consecución del primer título del año.

Desde el prisma madridista, el partido se afronta diferente, pero con el mismo objetivo, y es que los de Ancelotti vuelan hacia Arabia con los aires más calmados que sus vecinos, figurando primeros en liga y con una regularidad sorprendente durante toda la temporada. La Supercopa en El Real Madrid ya hace un año que se ha convertido en una obligación, y es que desde la dura derrota ante el F.C Barcelona en la final de la temporada pasada, los madridistas han aguantado sus ganas de venganza, y esa venganza pasa primero por ganar al conjunto rojiblanco.

Algo tiene que cambiar en El Atleti

No ha sido una buena entrada y salida de año para El Atleti, que tras sus buenos primeros meses de temporada donde parecía candidato a todo, comenzó a debilitarse poco a poco como visitante y su derrota en Girona el pasado miércoles certificó aún más el complicado momento que atraviesan los colchoneros. Ya son 4 partidos seguidos fuera de casa sin conseguir la victoria, y la semifinal de La Supercopa aparece para Simeone y sus jugadores como agua en el desierto, un escenario perfecto para dejar atrás la mala racha, e intentar luchar por el primer título del año.

Desde el metropolitano parecen no dar con la clave para sacar los partidos adelante, y por más que se ajustan pequeños detalles siempre hay otro que parece desajustarse. Para muchos, el problema se sitúa en el medio campo, un lugar con gran peso en el juego rojiblanco y que hace ya tiempo que no es capaz de conseguir la solidez que un equipo necesita para luchar por títulos. De Paul, pese a su correcto nivel, digamos que no cumple todas las expectativas que el mismo ha creado con sus grandes partidos en la selección argentina, y es que como él bien dijo en una entrevista para Movistar+: "Tengo que dar un paso adelante, es cierto que en Argentino asumo muchas más responsabilidades".

Nahuel y De Paul en un partido de liga // @DAZN

Quizá ese problema sea común en los argentinos, porque el caso de Nahuel Molina es similar, aunque cierto es que si calificamos el nivel de De Paul como correcto, el de Nahuel se asemeja más al incorrecto; comenzando la temporada como titular con la confianza de todo el entorno rojiblanco, sus errores le han llevado al banquillo, aunque para consuelo del lateral argentino, aún con la confianza del entrenador, quien ya en repetidas ruedas de prensa le ha mostrado su apoyo y confianza.

Barrios vuelve a la convocatoria

El impenetrable sistema 5-3-2 ideado en la teoría por Simeone y llevado a la práctica por la plantilla rojiblanca, en duda, por la ineptitud e inadecuación de la plantilla. Ni el argentino, ni sus jugadores, son precisamente los señalados por los atléticos como culpables de los malos resultados; y es que si al principio de esas derrotas se achacaba la culpa a la falta de intensidad de los protagonistas en el campo, ya han sido tantas las reiteraciones de errores que las conclusiones directamente apuntan a la directiva y a su mala gestión en el mercado de fichajes.

Pese al silencio de Simeone en rueda de prensa sobre la incorporación de un 5, el que calla otorga, y es que tras la salida de Kondogbia en verano y la posterior negativa en el fichaje de Hojbjerg, el eje del mediocampo rojiblanco se ha visto ausentado de un jugador imponente, "stopper en defensa, y protagonista en las transiciones ofensivas.

Pablo Barrios dando indicaciones en un partido // @atleti

Durante esta temporada y por encima de Koke en la ocupación de esa posición se ha situado Barrios, el joven canterano ha demostrado ser el jugador con más aptitudes y mayor nivel en esa posición, aunque desgraciadamente la lesión en la rodilla provocada el pasado 28 de noviembre ante el Feyenoord le apartó de la competición.

1 mes y casi 12 días después vuelve a una convocatoria cuando el equipo de su corazón le necesita, con la oportunidad de conseguir un título y para coger el relevo de un Koke que posiblemente pueda aportar más al equipo como interior más adelantado.

El Real Madrid va con todo

Los de Ancelotti, en su cuenta particular ya disponen de una ventaja de diez puntos en competición nacional, clasificados en Champions, y con una plantilla regular que tras la vuelta de lesión de Vinicius, Arda Güler y Camavinga ha recuperado gran parte de su calidad en cada una de las posiciones, principalmente en ataque.

La buena condición de jugadores que han entrado en ritmo de competición de forma excepcional debido a la necesidad creada por las lesiones en jugadores importantes ha sido la diferencia entre el conjunto blanco y la competencia. El protagonismo de jugadores como Brahim y la polivalencia de Rodrygo en todas las posiciones de ataque ha permitido prescindir de Vinicius, uno de los jugadores más diferenciales del mundo, y hacer que la marcha de Benzema apenas haya hecho mella.

Brahim y Bellingham en la celebración de un gol // @realmadrid

No todo es positivo, y es que si buscamos un factor común en la mayoría de partidos del Real Madrid, observamos respecto a otras temporadas una ligera disminución en los goles a favor, algo que sería un asunto de máxima gravedad, si el fichaje de Bellingham no hubiera "evolucionado" a máximo goleador de LaLiga, una cosa extraordinaria, que ni el mismísimo Florentino Pérez esperaba.

El testigo del último derbi

La capacidad de tener acceso a lo que se quiere, en el momento que se quiere y el casi extinto uso de la paciencia en temas de entretenimiento, como es el fútbol, puede llegar a mal acostumbrarnos; pero no se asusten, por lo que más quieran, porque a falta de derbis, toma tres tazas. Tras el emparejamiento de octavos de Copa del Rey el próximo día 17 de enero, sumado al de mañana en Supercopa, más el encuentro correspondiente a la segunda vuelta de LaLiga el 4 de febrero tendremos un total de tres derbis en cuestión de poco menos de un mes.

A diferencia de la situación actual, han pasado 5 meses desde la disputa del último derbi, un partido correspondiente a la jornada 6 de LaLiga y que acabó con una holgada victoria rojiblanca por 3-1.

Por aquel entonces, la situación de ambos equipos eran diferente a la actual, quien llegaba mejor era El Atleti, y precisamente eran los rojiblancos quienes a través de una presión asfixiante conseguían ir 2-0 en el minuto 17. En la titularidad figuraba Saul, algo impensable a día de hoy, quien junto a Lino protagonizaba por la banda izquierda más del 50% de las acciones de gol rojiblancas.

Morata tras marcar un gol al Real Madrid el 24/09/23 // @laliga

Hace 5 meses los rojiblancos podían permitirse defender en bloque bajo debido a la solidez defensiva de la zaga, con Savic titular y con Nahuel a la altura de sus expectativas, para el partido de mañana ninguno de los dos probablemente actúe como titular.

Muchas son las diferencias desde septiembre del 23 a enero del 24 en el entorno rojiblanco y madridista, pero hay algo que en cada derbi se mantiene intacto desde el primer enfrentamiento entre ambos clubes aquel 2 de diciembre de 1906; el orgullo, la competencia y el respeto que se tienen dos grandes del fútbol no sólo nacional, sino internacional.