Previa Real Madrid - Atleti: un derbi especial

El estadio Al – Awwal Park de Riad, en Arabia Saudí, alberga la edición de 2024 de la Supercopa de España, abriéndose esta con la disputa por el pase a la final entre los dos equipos madrileños. Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentarán mañana, miércoles 10 de enero, a las 20:00 para hacerse con el billete para la final del campeonato. De igual modo, ambos equipos volverán a verse las caras el próximo jueves 18 de enero en el estadio Cívitas Metropolitano, esta vez enmarcado en el encuentro de octavos de la Copa del Rey.

Ambos equipos llegan con buenas sensaciones; el Real Madrid se coloca primero en la Liga EA Sports, mientras que el Atlético se sitúa en quinta posición con diez puntos de diferencia, por lo que este encuentro puede servir a los del Cholo como un chute de energía. Además, los rojiblancos han sido los únicos que han logrado ganar a los de Carlo Ancelotti en lo que llevamos de curso 2023/2024.

Nahuel Molina disputando un balón con Eduardo Camavinga. | Foto: Atlético de Madrid.

La balanza, inclinada hacia el Real Madrid

Desde que nació el derbi madrileño, este ha sido disputado casi 300 veces, haciéndose el Real Madrid con la victoria en 152 ocasiones. El Atleti, en cambio, se ha alzado con la victoria frente a su eterno rival en 72 partidos, mientras que ha habido reparto de puntos en otros 70 encuentros. Sin embargo, si nos centramos solo en la Supercopa de España, el derbi madrileño ha tenido lugar en 11 ocasiones, llevándoselo el conjunto merengue en 6 de ellas y los rojiblancos en 3, habiendo empate en los 2 partidos restantes.

Pero es por seguro que al Atlético las derrotas que más le han hecho sufrir han sido las dos recientes finales de Champions que el conjunto merengue le arrebató en los últimos minutos. En 2014 el partido se fue 1 – 1 a la prórroga, donde el Real Madrid acabó goleando y dejando un resultado de 4 – 1 y en 2016, otro empate a uno llevó el encuentro a la prórroga, el cual se alargó hasta los penaltis, donde los rojiblancos volvieron a caer.

Cómo llega cada conjunto

Ambos equipos llegan habiendo ganado en la última eliminatoria de Copa del Rey; el Real Madrid se impuso por un gol a tres a la Arandina de Segunda RFEF, al igual que el Atlético, que superó con el mismo resultado al CD Lugo, este de Primera RFEF.

En cuanto al campeonato ordinario, los de Simeone están atravesando un trago, tal vez, un poco amargo, habiendo ganado solo dos partidos de los últimos cinco, perdiendo o empatando varios de ellos en los últimos minutos. Si recordamos el otro derbi madrileño, frente al Getafe, el conjunto colchonero encajó dos tantos en los últimos minutos que le hicieron quedarse tan solo con un punto, en lugar de con tres.

Por el contrario, el conjunto de Ancelotti está imparable en liga, se ha llevado 13 puntos de los 15 posibles de los últimos 5 encuentros, habiendo empatado solo contra el Betis y habiendo ganado con solvencia a equipos como el Villarreal o el Granada.

En cuanto a la competición europea, ambos equipos consiguieron en diciembre pasar a la siguiente ronda como primeros de grupo.

Álvaro Morata celebrando un tanto frente al Real Madrid.

Alguna que otra baja

El Real Madrid recupera a uno de sus defensas más importantes, Mendy, que se lesionó en el último partido del año pasado, vuelve a la convocatoria. Por otro lado, es baja Lucas Vázquez, que estará alejado de los terrenos de juego durante un largo periodo, al igual que sus compañeros Courtois, Militao y Alaba. En este caso, Lucas, presenta una lesión muscular.

En el otro lado de la balanza, el Cholo recupera a uno de los benjamines, el canterano Pablo Barrios, que sufrió una lesión en el menisco interno de la rodilla izquierda que le ha tenido fuera de combate mes y medio, ya está disponible. Además, entran en la lista el portero, Jan Oblak, y el defensa, César Azpilicueta, que eran duda por alguna que otra molestia.

Por lo que el conjunto rojiblanco solo cuenta con las bajas de Lemar, por lesión, y de Reinildo, debido a la disputa de la Copa África.

Álvaro Morata celebrando un gol en el último encuentro frente al Real Madrid. | Foto: Atlético de Madrid.

Los más importantes de cada lado de la capital

Ambos equipos están atravesando un buen momento, debido a una buena dinámica, el retorno de sus lesionados, etc. y, aunque todos los jugadores son importantes, este curso alguno está destacando más que otros.

En el combinado merengue podemos destacar, sin lugar a duda, a Jude Bellingham. El recién llegado se ha hecho con un hueco indiscutible en el once del Real Madrid, aportando al equipo un total de 17 goles, repartidos en 13 en la Liga EA Sports y 4 en Champions League. El mediocentro británico tiene gol, algo que no todos los centrocampistas tienen, siendo así el máximo goleador del equipo en este curso, por delante de los propios delanteros. Pero no todo es acierto de cara a portería, el joven jugador tiene una visión de juego excepcional, crea y reparte juego a sus compañeros, además de ayudar en defensa.

En cuanto al equipo colchonero, está destacando por encima de cualquier otro Antoine Griezmann. El delantero francés se ha alzado ya con el renombre de máximo goleador del Atlético de Madrid, igualando al histórico Luis Aragonés. Pero es que, además, en lo que llevamos de temporada 2023/2024 ha marcado 16 tantos y ha aportado 3 asistencias, habiendo jugado en todos los partidos disputados por el equipo. El '7' está siendo actualmente uno de los mejores jugadores del fútbol mundial, con hambre de gol, pero sobre todo de superación. Además, fue considerado el mejor jugador de la Liga EA Sports en el año 2023, las dudas con él están totalmente disipadas.

Cómo se prepara cada entrenador para este importante derbi

Esta misma tarde ambos entrenadores han comparecido ante los medios sobre cómo están enfrentando este partido, con la intención de alcanzar la final de la prestigiosa Supercopa.

A todo aficionado del fútbol le entusiasma jugar un derbi y más cuando es contra tu eterno rival, por ello el Cholo ha objetado que "jugar contra el Madrid nos entusiasma, nos emociona y genera expectativa". Al igual que Carlo Ancelotti, que también se planta ante el partido de mañana con buenas sensaciones, recordando que el Atlético es el único equipo que le ha vencido en liga este curso; "Es un partido importante. Intentaremos hacer lo máximo para ganar. Creo que podemos plantear un buen partido teniendo en cuenta que el Atlético nos hizo daño. El Atlético es un equipo que compite, que lucha y que tiene calidad." alegaba el técnico italiano.

El entrenador rojiblanco también recordaba esa victoria en el Metropolitano por 3 goles a 1, matizando que "en aquel partido tenían bajas que ahora estarán. Nosotros estamos en otro momento, con otros jugadores diferentes a los que jugaron entonces y lo jugaremos como creamos"

Listas de convocados

Foto: Atlético de Madrid on Instagram.

Foto: Real Madrid on Instagram.

¿Qué once escogerá cada entrenador?

Atlético de Madrid: Oblak; Lino, Savic, Giménez, Hermoso, Riquelme; Llorente, Koke, De Paul; Griezmann, Morata.

Real Madrid: Kepa; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Fran García; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham, Vini Jr., Rodrygo.