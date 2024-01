Previa FC Barcelona vs CA Osasuna: necesidad contra ilusión

La épica de los minutos finales estuvo a punto de llevar a los de Xavi a la prórroga contra el Barbastro. El partido empezó bien para los de primera división, pues, Fermín, a centro de Raphinha, mandó el esférico al fondo de la red y puso el cero a uno en el electrónico. Cuando la segunda parte llevaba poco más de cinco minutos en juego, Raphinha aprovechaba un pase perfecto del canterano Héctor Fort para anotar el segundo tanto. Tras este gol, los jugadores blaugranas se relajaron y esto hizo que los locales recortaran distancias por medio de Adrià de Mesa. Los azulgranas tenían la posesión, pero regalaron un córner al rival, que no lo desaprovecharon y pusieron el 1 a 2 en el marcador. Ya en el añadido, Fermín cometía una falta dentro del área y Marc Prat marcaba desde los once metros.

Los de Jagoba Arrasate viajan a Arabia Saudí tras ganar al Castellón por 0 a 1 en la prórroga con gol de Arnaiz. No fue el mejor partido para los osasunistas, a los que les faltó mucha precisión: de 33 tiros tan solo mandaron un balón al fondo de la red.

Solo vale ganar

Raphinha marcando contra el Barbastro | FC Barcelona

Mañana, el Barça jugará la segunda semifinal, ante el Osasuna. Los culés son los vigentes campeones tras vencer al Real Madrid en la final por 1 a 3, siendo este uno de sus mejores partidos del año. Con 14, son los reyes de esta competición, habiendo ganado dos títulos más que el club blanco.

Viajan a Riad, João Cancelo, Pedri e Íñigo Martínez sin tener el alta médica. Los dos primeros podrían tener minutos en una hipotética final, siempre y cuando no haya riesgo de lesión. El central vasco se desplaza porque como su lesión es muscular, es preferible que esté cerca de los fisioterapeutas durante su recuperación.

Salvo sorpresa de última hora, se rumorea que volverían a jugar juntos los cuatro defensas que registraron números históricos la temporada pasada: Balde, Araujo, Christensen y Koundé.

Christensen, Koundé y Araujo contra el Atlético de Madrid

Una de las incógnitas la encontramos en el centro del campo, con la baja de Pedri y Gavi, no se sabe si jugará Sergi Roberto, quien está en un gran estado de forma con tres goles y una asistencia en los últimos tres partidos, o Fermín, quien ya ha jugado partidos importantes esta temporada, como El Clásico.

En la delantera, es casi seguro que Lewandowski saldrá como titular y todo indica que quien no lo será es João Félix.

A dar la campanada en la Supercopa

Rubén García contra el Catellón | Getty Images

No son los favoritos, pero los jugadores osasunistas están convencidos de que darán la campanada en el duelo contra los barcelonistas.

Este es el primer año que los rojillos disputarán este torneo, lo hacen después de llegar a la final de la Copa del Rey la temporada pasada en la que cayeron ante el Real Madrid.

No jugará uno de los puntales de Arrasate, el Chimy Ávila, que no se ha recuperado de las molestias musculares que arrastra del partido contra el Almería, el pasado 4 de enero. Sí estará disponible Ante Budimir, el máximo goleador de los navarros con 19 dianas. Este se encuentra en un muy buen momento y cada 90' marca 0,58 goles. Esta campaña, en 19 jornadas, lleva un tanto más que la temporada pasada en 38 partidos.

Ante Budimir celebrando su gol contra el Almería | Getty Images

Antecedentes

Los rojillos han vencido 18 veces a los blaugranas, quienes han ganado 55 duelos y ha habido tablas en 19 de ellos. En total, se han enfrentado en 93 ocasiones. En primera división lo han hecho 83 veces y en Copa del Rey 10. 75 goles ha marcado el Osasuna y 202 el Barça.

Declaraciones en rueda de prensa de Xavi Hernández

El técnico egarense ha expresado como se siente tras los errores que está cometiendo el cuadro culé: “no ganar por más de un gol son circunstancias. Creo que hemos merecido en muchos partidos ganar más holgadamente y en otros que hemos ganado hemos merecido perder, como contra la Real. Los errores a nivel defensivo nos están penalizando más que la falta de efectividad en ataque”.

Sobre la Supercopa ha dicho: “Es una competición del KO y no podemos cometer errores. Hay mucha ilusión, parecido a cómo llegamos la temporada pasada. Toca hacer un partido completo. Somos favoritos, somos el Barça, pero tenemos que demostrar que merecemos estar en la final. Este año, ganar la Supercopa, nos daría la estabilidad que nos dio la temporada anterior.”

“A los jugadores les voy a decir que entren al partido como en el camo del Barbastro, la segunda parte de Las Palmas y muchos otros partidos. Se nos complican los partidos por errores nuestros concretos. Creo que estamos retomando el buen juego.

El míster culé ha dejado una buena noticia para los aficionados del Barça y es que “Pedri podría estar mañana”, en cambio, con Cancelo “lo veo más complicado”.

Declaraciones en rueda de prensa de Jagoba Arrasate

El técnico vasco afronta el partido contra los vigentes campeones de la Supercopa con mucha ilusión. Esto ha dicho en la previa del duelo: “Es algo histórico para el club y como tal lo tomamos. Una vez que estamos aquí a por todas. Son grandísimos rivales, pero tenemos la ilusión de ganar mañana”.

Además, cree que el Barça no está jugando tan mal como se dice en la prensa: “Si escucho lo que decís, puede parecer que no están en el mejor momento, pero si lo analizas no es así. Incluso cuando gana se le critica, porque es solo por un gol. Nosotros mañana esperamos al mejor Barcelona, que se crece en estas citas y es el vigente campeón. Son los favoritos”.

Sobre como afronta el partido: “Quiero ganar mañana y para ganar tenemos que rozar la perfección e intentar que el Barcelona no esté cómodo. Vamos a pensar que mañana sea una noche mágica”.

“Por suerte, en el deporte no siempre ganan los favoritos”.

Árbitro del encuentro: Alejandro Muñiz Ruiz

El colegiado del partido será el gallego Muñiz Ruiz y en el VAR estará Del Cerro Grande.

Convocatorias de ambos equipos:

FC Barcelona: Joao Cancelo, Balde, Araujo, Íñigo Martínez, Ferran Torres, Pedri, Lewandowski, Raphinha, Iñaki Peña, Joao Félix, Christensen, Oriol Romeu, Vitor Roque, Sergi Roberto, Frenkie de Jong, Gündogan, Koundé, Astralaga, Lamine Yamal, Marc Casadó, Kochen, Fermín, Pau Cubarsí, Marc Guiu y Héctor Fort.

👥✈️ ¡𝐋𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐜𝐨𝐩𝐚! pic.twitter.com/gOdXK6PlSW — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 9, 2024

CA Osasuna: Sergio Herrera, Aitor Fernández, Pablo Valencia, Nacho Vidal, Juan Cruz, Unai García, David García, Torró, Moncayola, Darko, Aimar, Kike Barja, Jesús Areso, Rubén García, Rubén Peña, Moi Gómez, Ante Budimir, Ibáñez, Jose Arnaiz, Mojica, Raúl, Catena, Herrando e Iker Muñoz.

📝 CONVOCATORIA | Osasuna desplaza a 24 jugadores para la Supercopa de España.https://t.co/XIcn4vDEhA pic.twitter.com/IqSWA4ZH6V — C. A. OSASUNA (@Osasuna) January 9, 2024

¿Cuándo, dónde y cómo ver el partido?

El partido correspondiente a la segunda semifinal de la Supercopa de España se disputará el jueves 11 de enero del 2024 a las 20:00 h en el KSU Stadium. Este se podrá seguir a través de Movistar Supercopa de España.

Posibles onces

FC Barcelona: Iñaki Peña; Balde, Christensen, Araujo, Koundé; De Jong, Gündogan, Sergi Roberto; Ferran Torres, Lewandowski y Raphinha.

CA Osasuna: Sergio Herrera; Rubén Peña, Catena, David García, Jesús Areso; Aimar Oroz, Iker Muñoz, Mocayola; Moi Gómez, Ante Budimir y Arnáiz.