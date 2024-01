Previa Real Madrid vs Atlético de Madrid: revancha en Arabia

Real Madrid y Atlético de Madrid se ven las caras con motivo de la Supercopa de España en el primer derbi de los dos que hay este mes, tras conocerse que ambos se enfrentarán en los dieciseisavos de la Copa del Rey. Merengues y colchoneros no coincidían en esta competición desde 2019, cuando el Madrid se llevó el título en los penaltis.

Situación de ambos conjuntos

El Real Madrid llega a este partido como líder de LaLiga EA Sports empatado a puntos con el Girona. Ambos le sacan 7 puntos al tercero, el FC Barcelona, y 10 al cuarto y quinto, el Athletic y el Atlético de Madrid respectivamente. El conjunto de Ancelotti viene de ganar por 1-0 al Mallorca en un partido muy sufrido. En los últimos cinco partidos de Liga el Real Madrid ha ganado cuatro y ha empatado uno, contra el Real Betis. Además, los blancos debutaron con victoria en la Copa del Rey tras ganar 1-3 a la Arandina.

Los jugadores del Real Madrid celebran uno de los goles contra la Arandina. Fuente X @realmadrid

Por su parte, la situación del Atlético de Madrid es más complicada. Van quintos en Liga, empatados a puntos con el Athletic y a 10 del liderato. En los últimos cinco partidos de esta competición solo han conseguido siete puntos de 15 posibles, ya que han perdido dos y han empatado otro. En la Copa del Rey debutaron con victoria contra el Lugo, no sin algo de sufrimiento.

Antecedentes

La última vez que Real Madrid y Atlético de Madrid se vieron las caras fue el 24 de septiembre en Liga. Los del Cholo Simeone se llevaron los tres puntos tras ganar a los blancos por 3-1. Un doblete de Morata y un gol de Griezmann tumbaron a los de Ancelotti, a los que les condenó la falta de concentración y de contundencia defensiva.

La plantila del Real Madrid antes del último entrenamiento. Fuente X @realmadrid

En la Supercopa de España, la última vez que estos equipos se enfrentaron fue en la edición de 2019/2020. Real Madrid y Atlético de Madrid se vieron las caras en la final del torneo. El partido acabó 0-0 en los 90 minutos reglamentarios y en la prórroga los merengues se quedaron con diez tras la entrada de Fede Valverde a Álvaro Morata. Aún así, los blancos aguantaron hasta los penaltis, donde consiguieron la victoria.

Carlo Ancelotti ha atendido a los medios de comunicación antes del partido. En la rueda de prensa ha hablado sobre el último partido contra el Atleti: “El último partido nos hizo mucho daño, pero sentimos que hemos reparado los daños y mañana podemos sacar una versión mejor que aquella”. También ha comentado el hecho de que haya tres derbis en tan poco tiempo: “El calendario es lo que hay y nos ha tocado esto... ¡Tres veces! A mí no me gusta encontrarme al Atleti, porque siempre es complicado, pero ellos pensarán lo mismo. Somos dos equipos muy fuertes y encontrarse es duro”. Sobre qué espera del partido ha dicho: “Lo que llega mañana... no es un partido, sino una competición. Así que toca dar el máximo para ganarla. El equipo está bien, con ilusión y hambre. Podemos plantear un gran partido, teniendo en cuenta que el Atleti nos hizo daño en el Metropolitano. Es un equipo que lucha y compite; será igualado”.

Por su parte, Simeone también ha atendido a los medios. Le han preguntado acerca de que el Atleti sea el único equipo que haya ganado al Madrid esta temporada: “En aquel partido había jugadores del Madrid que no pudieron estar y que mañana elevarán su estructura como equipo. Eso le hará crecer su nivel de juego. Eso pasó hace tres meses. Fue otro partido, en otro momento… Nosotros jugaremos el partido que creemos que tenemos que jugar en este instante esta temporada”. Sobre si cambiará la idea de partido ha dicho: “En LaLiga es diferente. Iremos como siempre, partido a partido, como siempre hemos hecho. Nos emociona, nos entusiasma”.

El Real Madrid viaja a Riad con todos los jugadores disponibles.

Árbitros del partido

El árbitro encargado de dirigir este encuentro es Alberola Rojas, el mismo que pitó el partido de Liga. En el VAR estará Prieto Iglesias.

¿Cuándo y dónde ver el partido?

El partido que enfrentará al Real Madrid y al Atlético de Madrid este miércoles 10 de enero a las 20 horas en el Estadio Al-Awwal de Riad podrá verse en Movistar +.

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Nacho, Rüdiger, Fran García; Kroos, Valverde, Camavinga, Bellingham; Vinicius y Rodrygo

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Savic, Witsel, Hermoso, Lino; Llorente, Koke, Riquelme, Griezmann y Morata