El dilema de las bandas

Al Celta se le cortan las alas. En una posición que ya estaba coja, se agrava la problemática tras las bajas de Cervi y Bamba. El costamarfileño ha sido convocado con su selección para la Copa África y estará, si llegan a la final, hasta el 11 de febrero convocado. Por otro lado, Cervi se lesionó en el último encuentro ante el Betis. Una rotura fibrilar dejará al argentino 3 semanas de baja. Benítez se queda con Carles Pérez y Miguel Rodríguez como extremos puros disponibles.

Bamba y Cervi ante CA Osasuna (GettyImages)

Solo dos extremos disponibles

Carles Pérez llegó el año pasado al Celta en calidad de cedido. La dirigencia celeste pagó 5 millones de euros este verano a la AS Roma para que fuese jugador celeste a todos los efectos. Sin embargo, una lesión lastró la continuidad del catalán en las primeras jornadas ligueras. Una vez volvió, sigue sin esa continuidad necesaria ya que parece que al técnico no le está convenciendo el nivel. Benítez declaró que “está recuperando el nivel que todos esperamos de él pero es lo que tiene que hacer “. Además, en las últimas semanas, han salido informaciones de que el nivel de implicación del extremo no es el idóneo. Parece que están cambiando las tornas ya que ante el Betis fue titular.

Carles Pérez ante el Betis (GettyImages)

Miguel Rodríguez es el otro extremo puro que hay en plantilla. El jugador, aun con ficha del filial, parece que finalmente no saldrá cedido. A pesar de contar con pocos minutos, el partido de Copa del Rey ante el Amorebieta puede servir como un punto de inflexión en la opinión de Benítez. El de Redondela sumó un gol y una asistencia en el encuentro, además de una gran actuación. El canterano cuenta con 69 minutos en liga. Un jugador rápido, desequilibrante y con golo que puede desempeñarse también como punta.

Miguel celebrando su gol ante el Amorebieta (GettyImages)











Otras opciones

A partir de aquí a Benítez se le abre un abanico de posibilidades. Luca de la Torre es uno de los habituales cuando hay que desplazar un mediocentro a la banda. El jugador estadounidense busca asociarse cayendo hacia dentro siendo, por esto, más habitual en banda izquierda. Su último partido en banda fue ante el Villareal, duró 45 minutos.

Benítez cuenta con Mingueza también. Fichado como central, ha jugado como lateral, extremo e, incluso, interior, com Carlos Carvalhal. El técnico apostó en varias ocasiones por situarlo por delante de Kevin Vázquez, formando una especie de doble lateral. En estas posiciones más adelantadas, el catalán puede mostrar su mejor versión ya que destaca por su buen manejo de balón y la creación de oportunidades en 3/4.

Sin embargo, el que entró en sustitución de Cervi ante el Betis fue Swedberg. El joven sueco consiguió marcar el gol de la victoria en el minuto 97. Williot es uno de los jugadores que más puntos le dio esta temporada al equipo con sus goles. Sobre la bocina, sus goles ante Almería y Betis han hecho que el equipo sume 6 puntos vitales. Aunque suele actuar como segundo punta, Benítez lo situó en la banda izquierda.

🤩🇸🇪🦑



𝑆𝑒𝑖 𝑏𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑢𝑛 𝑔𝑜𝑙 𝑎𝑙 96' #LALIGAHighlights pic.twitter.com/NIeFnsqHjg — RC Celta (@RCCelta) January 5, 2024

A Madroa: denominación de origen

Otra opción parece Hugo Álvarez. El canterano entró en los últimos minutos ante el Betis, dándole la asistencia a Swedberg en el gol. Es un habitual en los entrenamientos del primer equipo y también tuvo minutos ante el Amorebieta. Aun así, parece que Benítez aun no ve preparado a los chicos de la cantera para el primer equipo: “cuando los trasladas a Primera División es otra historia y en un equipo que no está ganando partidos a veces les metes más presión de la que debes.”

Sin embargo, todos estos jugadores son más mediocentros desplazados que extermos. Solo Carles y Miguel pueden servir como extremos tradicionales, es decir, jugadores con esa velocidad, regate, explisividad y facilitad para sumar números.

Con el mercado abierto y la salida de Marchesín, ha rescindido contrato para firmar con el Gremio, se abre una posibilidad para la incorporación. Parece que Marco Garcés es una de las posiciones en las que está buscando alternativas. El lateral derecho y un mediocentro de carácter ofensivo, parece los otros objetivos.