Análisis de una sanción: David López, suspendido cuatro partidos

El pasado 22 de octubre de 2023 tuvo lugar el encuentro correspondiente a la décima jornada del Campeonato de Liga, que enfrentó al Girona F.C. frente a la U.D. Almería.

Este partido, bastante ameno para los amantes de los goles y del fútbol ofensivo, finalizó con un resultado de cinco goles a dos favorable al conjunto catalán. No obstante, David López no estaba demasiado conforme con la actuación durante el primer tiempo del colegiado del encuentro, Miguel Ángel Ortiz Arias, y realizó una serie de declaraciones que, ahora, le han supuesto una suspensión de cuatro partidos.

¿Cuáles fueron las declaraciones del jugador del Girona?

La declaración del jugador del Girona, quizás por el momento de tensión en la que la manifiesta o por no estar lo suficientemente meditada, es realmente contundente, puesto que apunta de forma directa y sin paliativos contra el comportamiento y el buen hacer del colegiado del encuentro, el Sr. Ortiz Arias.

David López criticó contundentemente la ''mala educación y la prepotencia'' de Ortiz Arias, haciendo constar que ''no se puede trabajar así, porque intentas centrarte en el partido pero es difícil. Te falta el respeto, te insulta...''. El jugador dejó igualmente claro que estamos ante una conducta que ''va más a lo humano que a lo profesional'' y que, en ningún momento se puede ''faltar el respeto o insultar porque estamos todos en el mismo barco''.

Recordemos que el propio entrenador del Girona, Michel, pidió perdón por las declaraciones de su jugador, siendo consciente de la más que probable sanción que las misma podrían acarrear.

David López en el encuentro frente al Almería

¿Qué ha manifestado el CTA al respecto?

El Comité Técnico de Árbitros dejó claro, desde el primer momento, que en ningún caso se habrían producido los hechos relatados por el jugador. Tras revisar los audios del encuentro, se verificó que en ningún momento se insulta de modo alguno al jugador del Girona y que, única y exclusivamente, se le advierte de que ''si continúa con su comportamiento se verá obligado a mostrarle la segunda tarjeta amarilla''.

El propio Comité invitó, tanto al jugador como a los miembros del conjunto catalán, a escuchar los audios para que pudiesen verificar, de primera mano y de forma directa, que el comportamiento del colegiado no se había excedido en ningún momento y que, en consecuencia, correspondía una rectificación por parte del jugador.

Tras los hechos acontecidos, el CTA trasladó la cuestión al Departamento de Integridad de la Real Federación Española de Fútbol, acordándose con fecha 21 de octubre de 2023, por parte del Comité de Disciplina de la RFEF, la incoación del correspondiente expediente disciplinario el cual se tramitaría por los cauces del procedimiento extraordinario.

Imagen del colegiado del encuentro, Miguel Ángel Ortiz Arias

¿Qué ha resuelto el Comité de Disciplina?

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol ha resuelto la cuestión imponiendo ''una sanción de multa por importe de 601 euros y una sanción de suspensión de 4 partidos, por la comisión de una infracción tipificada en el artículo 106 del Código Disciplinario de la RFEF''.

La defensa del jugador se ha basado, fundamentalmente, en argumentar la no inclusión de sus declaraciones dentro del tipo infractor recogido en el artículo 106 del Código Disciplinario de la RFEF. Tal y como se recoge en la resolución, el jugador señala literalmente que ''las declaraciones efectuadas y que se reproducen en el Pliego de cargos, si bien desafortunadas, no cuestionan en ningún momento la honradez e imparcialidad del Sr. Miguel Ángel Ortíz Arias, ni tampoco suponen una desaprobación de su actividad como árbitro la cual siempre ha respetado. Al no haber desaprobación de su actividad (tipo de la infracción) difícilmente puede existir con relación al tipo, menosprecio o lenguaje ofensivo, insultante, humillante o malsonante''.

Es cierto que el tipo recogido en el artículo 106 del Código Disciplinario RFEF exige que se ''cuestione la honradez e imparcialidad de cualquier miembro del colectivo arbitral''. Puede ser cierto que el jugador en ningún momento pone en duda la imparcialidad del colegiado, puesto que ni tan siquiera insinúa que con su comportamiento esté beneficiando al equipo rival, sin embargo, desde mi humilde punto de vista, sus declaraciones sí atentan contra la honradez del colegiado.

La Real Academia Española define el término honradez como ''rectitud de ánimo, integridad en el obrar''. Es evidente que las declaraciones del jugador del Girona manchan la imagen y el honor del colegiado, al afirmar que el mismo habría faltado al respeto al jugador y, en concreto, resulta especialmente grave la frase de ''los jugadores de primera división ya le conocemos'', dando a entender, tal y como manifiesta igualmente el Comité de Disciplina, que el comportamiento irrespetuoso es reiterado por parte del Sr. Ortiz Arias.

Imagen del jugador del Girona, David López

Por último, el Comité de Disciplina RFEF ha entrado a valorar si las declaraciones realizadas por el jugador se encontrarían amparadas dentro del derecho a la libertad de expresión recogido en nuestra Carta Magna. El instructor del procedimiento, afirma que ''las declaraciones exceden los límites de la sana y legítima crítica que ampara el derecho a la libertad de expresión'' y, por su parte el Comité resuelve en esta misma línea, declarando que ''el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto'', debiendo existir límites para proteger el derecho al honor del propio colegiado.

En definitiva, el Comité considera que ''el lenguaje empleado es manifiestamente ofensivo y pone en duda la honestidad e imparcialidad del colegiado, al acusarle de falta de respeto, mala educación y prepotencia y de que tal comportamiento es habitual en el colegiado y conocido por todos los jugadores''.

Una pequeña reflexión personal...

Es evidente que, sin lugar a dudas, las declaraciones del jugador claramente influenciadas por el contexto de tensión en el que se producen, no son nada acertadas. Respecto a esto creo que no cabe discusión alguna.

En lo que respecta a la subsunción de los hechos acontecidos en el tipo infractor del artículo 106 del Código Disciplinario RFEF, en mi opinión, es totalmente acertada. Hay opiniones de todos los gustos, y múltiples expertos del sector defienden que la sanción es errónea al no poder incluirse la actuación del jugador dentro de la sancionada en el precepto mencionado anteriormente. Como he dicho, para mí, el Comité acierta.

Ahora bien, quizás la sanción recogida para este tipo de actuaciones, teniendo en cuenta el contexto en el que se producen, es un tanto excesiva. Si queremos que los jugadores hablen antes, durante y después del partido, nos quejamos cuando son monótonos y repetitivos y disfrutamos cuando dan su opinión libremente, quizás no es acertado la imposición de sanciones tan duras, teniendo en cuenta que el jugador ya se ha arrepentido y disculpado por su palabras. El Código está bien aplicado, la sanción es la mínima que se podía imponer pero, en mi opinión, es excesiva.

Todo apunta a que el conjunto dirigido por Michel, el cual está desempeñando un papel protagonista en el Campeonato de Liga, tratará de trasladar esa excelencia a la parcela jurídica para, tras presentar el recurso pertinente ante el Comité de Apelación, revertir la sanción impuesta. Que continúe el partido.