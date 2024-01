Joselu: "Ha sido un derbi un poco frío"

El Real Madrid consiguió derrotar al Atlético de Madrid para hacerse con un hueco en la final de la Supercopa de España del próximo domingo. Este apasionante derbi madrileño, que llegó hasta la prórroga, finalizó con un 5-3 favorable a los de Ancelotti.

Por parte de los merengues marcaron Rüdiger, Mendy, Carvajal, Savic en propia puerta y Brahim Díaz. Del lado colchonero, los goleadores fueron Mario Hermoso, Griezmann y el propio Rüdiger, que se anotó un autogol tras una mala salida por alto de Kepa Arrizabalaga.

Tras el choque, el ex del RCD Espanyol atendió a los micrófonos de Movistar para dejar algunas de sus impresiones después del espectáculo que ambos conjuntos brindaron sobre el terreno de juego.

"El gol es mío"

Cuando fue preguntado, Joselu no quiso desperdiciar la oportunidad de reclamar ese cuarto tanto en el que Savic acaba introduciendo el balón en su portería: "Sí la toco, veo que Dani (Carvajal) me la va a poner y en el primer contacto sí le doy. Luego no sé qué es lo que pasa con el balón pero yo intento rematar y sé que el balón lo dirijo hacia la portería, así que el gol es mío".

Sobre cómo vio el partido y el ambiente, el español contó que lo sintió un poco raro: "Ha sido un derbi un poco frío, no es lo mismo jugar con nuestra afición. Estábamos rodeados de mucha gente del Real Madrid pero... El partido fue de toma y daca, se podía decantar por cualquier lado, fuimos convincentes en el 3-3 y en la prórroga ellos han notado la fatiga. Ahí hemos dado un plus y se ha visto al equipo más fresco, hemos merecido esta victoria".

Para acabar, comentó que "una final es una final" y que "siempre es bonito jugarla".

Tras estas últimas declaraciones, Joselu se marchó con sus compañeros para terminar de celebrar el pase y cargar pilas en busca de estar al 100% para luchar por el primer título de la campaña.