Las notas del derbi: amargo veredicto para el Atleti

El Atleti debía cambiar muchas cosas en defensa si su idea era la de volver de Arabia Saudí con la Supercopa bajo su brazo. No queda ningún ápice de duda de que el Atleti no cambió ni un poquito desde su derrota en Girona.

Acertados en ataque, pero totalmente anulados en defensa, el Atleti pagó realmente caro su falta de contundencia. Sumado a la mala gestión de la prórroga y al poco acierto en los cambios, los rojiblancos jugaron en inferioridad durante toda la prórroga, y se terminaría culminando con los dos goles madridistas.

En este artículo analizaremos a cada uno de los futbolistas del conjunto rojiblanco, donde se repasará su actuación en el encuentro y se le dará nota. Empezaremos con el 11 inicial, y luego daremos paso a la valoración de los jugadores que salieron desde el banco.

Los 11 elegidos de Simeone para el derbi / Atleti

Oblak

Siempre bien posicionado y atento, Jan Oblak salvó en numerosas ocasiones a su equipo, reduciendo la renta madridista. Poco pudo hacer en los goles. Llegó a mantener a su equipo en el partido con una buena parada ante Carvajal y en el tercer gol salvó un disparo anterior. Gran partido del esloveno una vez más en partidos importantes.

Nota: 8

Savic

Savic sin duda fue de lo peor que tuvo ayer el Atleti. Savic fue la gran novedad en el once del Atlético y aunque mejoró con el paso de los minutos, terminó señalado. Desacertado en todo momento, siempre se vio superado por Vini Jr. y por Bellingham, que hicieron un traje a medida al montenegrino. Para cerrar su gran noche, el bueno de Stefan se marcó en propia en un intento de evitar un posible remate de Joselu.

Nota: 3

Hermoso

Mario Hermoso fue el más consistente de la defensa colchonera. Con una gran actuación defensiva, sumado a su gol tempranero, el madrileño cuajó un gran partido, aunque el resultado no le haya acompañado. El ascenso del zaguero ha sido meteórico: ha pasado de ser suplente a ser importante para Simeone, denotando su gran evolución a lo largo de la presente temporada. Le faltó participar más en la salida del balón.

Nota: 6,5

Jose María Giménez

Giménez fue uno de los más destacados de la defensa del Atlético, pero no fue suficiente. Sufrió el charrúa con la llegada de los jugadores de ataque blancos. Terminó muy mermado físicamente aunque siendo un seguro en los balones aéreos.

Nota: 6

Samuel Lino

Samu Lino fue un quebradero de cabeza para la defensa madridista. En un partido marcado por su velocidad y desborde, Lino tuvo dos buenas ocasiones de gol. En la primera se encontró con Kepa y en la segundo se marchó el balón ligeramente desviado. Buen partido del brasileño por la izquierda. Le generó muchos problemas a Carvajal.

Nota: 7

Marcos Llorente

Llorente terminó pidiendo el cambio en el descanso de la prórroga. Comenzó como carrilero y siguió el partido en el centro del campo, pero tuvo que aplicarse más en defensa. No pudo generar peligro en ataque ante el dominio madridista en el segundo acto. En general, buen partido del madrileño.

Nota: 6

Koke

El capitán dio todo en el verde y fue sustituido cuando ya no dio para más. No fue su mejor partido, pero viendo el del resto fue de los que se salvan. Ayudó a sacar el balón, dando un poco de coherencia al juego, pero sin mucha incidencia en ataque.

Nota: 5

Rodrigo De Paul

El campeón del mundo fue de largo el mejor de los rojiblancos. De Paul generó fútbol, en la medular creó espacios con sus conducciones entre líneas y de sus botas nacieron algunas de las mejores jugadas del Atlético. El físico le jugó una mala pasada y terminó muy mermado. No ayudó en el tercer gol del Atlético. Importantísimo para Simeone.

Nota: 8,5

Saúl

Saúl no completó su mejor partido. Es cierto que el ilicitano estuvo a un buen nivel en defensa y se mostró generoso, pero en ataque y con el balón, debió de dar más. Fue sustituido a falta de más de 20 minutos para el final.

Nota: 5

Morata

El madrileño siempre cumple con las expectativas. Aprovechando lo poco que le generó el equipo, Morata estuvo muy activo a lo largo del partido. Rozó el gol en una gran jugada del Atlético. Llegó al segundo palo para rematar un entro de Llorente y su chut se marchó al lateral de la red. Volvió a buscar portería con un gran cabezazo ante Nacho pero el balón salió muy centrado. Tuvo fe en el tercer gol del Atlético para ganarle la partida a Rudiger y Kepa.

Nota: 7

Griezmann

El mejor del Atleti junto a De Paul. El francés es el sol que da la vida al conjunto rojiblanco: cada vez que el balón pasaba por sus botas el juego mejoraba bastante. Además, el se sacó una obra de arte de la chistera. Le estaba costando entrar en juego pero no ha tenido que tocar demasiados balones. Superó a Modric y con la derecha mandó el esférico al fondo de la red, permitiéndole ser el máximo goleador histórico del club. Bajó a la medular para generar juego, lo hizo con acierto y se notó que cada vez que pasaba el balón por sus pies el juego mejoraba. Terminó muy mermado físicamente.

Nota: 8,5

Ahora damos paso a los jugadores que salieron desde el banquillo:

Rodrigo Riquelme

Riquelme entró al verde a falta de 25 minutos para el final y ocupó el carril zurdo. Puso el centro en el tercer gol del Atlético. No estuvo especialmente preciso.

Nota: 5,75

Nahuel Molina

El argentino estuvo sobrepasado en todo momento. Impreciso en defensa y nulo en ataque, el campeón del mundo protagonizó una actuación más que cuestionable.

Nota: 4

Witsel

El belga entró para dar savia nueva a los suyos en la prórroga. Axel ocupó la medular y le tocó cerrar espacios, pero no tuvo mucha incisión en el juego. Sorprendió que no fuera titular.

Nota: 5,5

Correa

Prácticamente nulo en el campo, el argentino no aportó casi nada a los suyos en ataque.

Nota: 5

Javi Galán

Galán entró en lugar de Koke para buscar las contras. Hizo lo que buenamente pudo para ayudar a su equipo, pero el exjugador del Celta tiene cada vez menos oportunidades para demostrarle a Simeone que tiene hueco en el once titular. Impreciso tanto en ataque como en defensa, no pudo ayudar mucho a los suyos.

Nota: 4,5

Azpilicueta

Azpilicueta entró en la segunda mitad de la prórroga paraocupar la banda izquierda. No tuvo mucho tiempo para dejarse ver.

Nota: 5

Simeone se topó con el Madrid en los últimos minutos. El argentino llevó al límite a su rival, su equipo marcó tres goles, pero no fue suficiente. Se quedan fuera de la competición con goles de tres defensas madridistas. Mientras no mejoren los desajustes defensivos, poco importa el acierto ante la meta rival. Los cambios no surtieron efecto, pero en ese aspecto poco puede hacer él.

Nota: 6,5

Tras las valoraciones individuales, hablaremos a nivel general de la plantilla.

Insuficiencia de jugadores competitivos y la necesidad de fichajes

La realidad es que, a día de hoy, al Atlético le faltan jugadores más competitivos, sobre todo para esta clase de partidos. Sin contar a Griezmann o a De Paul, la mayoría es incapaz de jugar al 100% un partido de tal exigencia, y ayer quedó más que demostrado. Además, los jugadores que Simeone no están preparados para jugar prórrogas y sus revulsivos tampoco lo están para revolucionar partidos de semejante nivel. La directiva debería plantearse la idea de fichar jugadores y empezar a invertir en una plantilla que se ha quedado corta.

La semana que viene, clave para el devenir de la temporada

Los rojiblancos deberán hacer grandes cambios a nivel mental y defensivo si quieren ganarle al Madrid el jueves que viene en los octavos de Copa del Rey. De lo contrario, es muy probable que los colchoneros vuelvan a ver trastocados sus planes de ganar un título.