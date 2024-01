Douvikas llama a las puertas del once del Celta

Los tímidos registros goleadores de Larsen y Gonçalo Paciencia en la temporada pasada provocaron que el Celta y Luis Campos recurriesen al mercado estival en busca de refuerzos. A menos de una semana para el cierre de mercado, el Celta desembolsó 12 millones de euros más variables por un joven delantero del Utrecht.

Douvikas en el Utrecht - @LaLigaExtra

El máximo goleador de la pasada Eredivisie llegaba a Vigo con el objetivo de competir con Larsen y mejorar las cifras de anotación del equipo olívico. Anastasios Douvikas debutó ante el Almería en la primera victoria de los gallegos en esta temporada, y en pocos minutos dejó muestras de su calidad.

Pocas oportunidades

Su primer gol llegaría en el mejor escenario posible, en el Lluís Companys, 'Tasos' anobata el segundo gol del Celta ante el Barça. Los celestes no pudieron puntuar en su visita a Barcelona pero Douvikas comenzaba a dejar muy buenas sensaciones.

Su primer partido como titular llegaría en la jornada 8 ante la UD Las Palmas y Douvikas no defraudó. Las dudas físicas de Aspas provocaron que coincidiesen por primera vez en el campo la dupla Larsen - Douvikas, y en la primera parte fabricaron un gol que el VAR anularía por supuesta falta del griego. Douvikas no falló en su primera titularidad y aprovechó una gran contra de Bamba para poner el 0-1. El delantero dejó el campo a los 69 minutos, con un gol y su equipo por delante, pero finalmente, el Celta no pudo sumar en su visita a las islas.

Larsen, Bamba y Douvikas - @LaLiga en X

A pesar de su gran efectividad, Tasos no consigue entrar en el once de Rafa Benítez y solo goza de oportunidades en la recta final de los partidos o en copa. El torneo del KO obligó a Benítez a rotar ante rivales de menor entidad y el griego respondió a las oportunidades con goles. Con 4 goles y 2 asistencias, Douvikas es el máximo goleador de la Copa del Rey y uno de los principales culpables de que el Celta haya vuelto a los octavos de la competición tras más de cinco años.

La facilidad goleadora del griego ha abierto el debate en Casa Celta, donde cada vez son más los que le piden a Rafa Benítez que Douvikas sea un fijo. El técnico vigués ha declarado en múltiples ocasiones que el ex del Utrecht trabaja muy bien durante la semana y que es un jugador al que tiene muy en cuenta. Lo cierto es que el griego solo ha gozado de tres titularidades en liga y es el décimo quinto jugador con más minutos de toda la plantilla.

Convenver a Benítez

También existen defensores del entrenador madrileño que ven imposible que Douvikas sea titular debido al estado de forma de Larsen. Es cierto que el noruego está siendo la gran baza ofensiva del Celta en esta campaña y se antoja complicado que ambos compartan delantera. La indiscutibilidad de Iago Aspas en la parcela ofensiva obliga a Douvikas a mantenerse en el banquillo por lo que llevamos de temporada.

Douvikas en A Sede - @RCCelta en X

Y entonces, ¿qué opciones tiene Douvikas de entrar al once de Benítez?

Dupla Larsen - Douvikas: esta opción es la que más se ha dado esta campaña debido a la ausencia de Iago Aspas. Douvikas ha cubierto la baja del de Moaña en varias ocasiones, ya sea por sanción o por lesión. Los dos máximos goleadores del equipo han sido de la partida juntos en tres ocasiones en las que el equipo solo pudo sumar un punto. Esta opción se atisba complicada porque supondría el sacrificio del capitán del Celta. Dupla Aspas - Douvikas: si antes comentábamos de la dificultad de que se establezca la dupla Larsen - Douvikas, en este caso no va a ser menos. El noruego es una pieza indiscutible en el esquema de Rafa Benítez, y en estos momentos se antoja muy complicado que Larsen abandone el once. Aspas - Larsen - Douvikas: seguramente es la opción más mencionada en las sugerencias de los aficionados vigueses, pero también es la más ofensiva. La ausencia de Bamba (Copa África) y el vacío en la banza izquierda invita a creer que este tridente se puede dar en algún momento. Lo cierto es que es una opción demasiado alegre que no casa con la actitud conservadora que ha mostrado el equipo en los últimos encuentros. El ajuste de tres piezas tan ofensivas es complicado, donde Douvikas podría partir desde la banda o Aspas en la mediapunta detras de los dos delanteros.

Ya sea como extremo, punta o segundo delantero, Douvikas se ha ganado la oportunidad de contar con más minutos. Tasos ha demostrado que en muy poco puede generar mucho. Y vosotros, ¿lo veis en el once del Celta de Benítez?