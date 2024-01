Getafe y la Copa: objetivo hacer historia

El Getafe es un equipo que tiene una larga trayectoria en la Competición de la Copa del Rey. A lo largo de toda esta historia el cuadro azulón ha obtenido diferentes resultados, siempre esforzándose por llegar más lejos que la temporada anterior, aunque no siempre lo hayan podido cumplir. El cuadro azulón solo ha estado ausente de esta competición en seis temporadas desde 1975. Las temporadas ausentes fueron 1976/77, 1978/79. 1979/80, 1992/93, 1997/98 y 1998/99.

A lo largo de las competiciones de Copa del Rey disputadas por el Getafe, el equipo azulón se ha visto en diversas eliminatorias. En el total de partidos disputados dentro de esta competición, el cuadro azulón ha sido eliminado en la primera eliminatoria en un sola ocasión, fue en la temporada 1975/76, donde se enfrentó al Barcelona Atlético y en el partido de ida perdió 2-1, mientras que en el partido de vuelta intentó darle la vuelta al luminoso, pero no fue suficiente para pasar de ronda a pesar de haber ganado el encuentro por 2 goles a cero.

En un total de nueve ocasiones el Getafe no lograba pasar de la segunda eliminatoria, esto ocurrió ante el FC Andorra en la temporada 1995/96, la temporada siguiente ante el Ourense, en los 2000 ante el SD Compostela, en la temporada 2001/02 cayó ante el Villarreal CF, dos temporadas después ante el CD Leganés, ante el Alcorcón en la temporada 2016/17, tres temporadas después cayó en la segunda eliminatoria ante el Badalona, y las dos siguientes temporadas fue derrotado por el Córdoba CF y Atlético Baleares.

Luis Milla tras la celebración del tanto ante el Espanyol // Fuente: Getafe C.F

El equipo azulón también ha caído en la tercera (cuatro veces) y cuarta eliminatoria (cuatro veces) en un total de ocho ocasiones. Estas derrotas llegaron en los encuentros ante el Recreativo, CD Logroñés, Sestao River, Real Valladolid, CA Osasuna, Málaga CF, Rayo Vallecano y Levante UD.

En seis Copas del Rey, el Getafe, ha luchado en octavos y no pudo avanzar más en la competición. En estos encuentros se veía las caras ante FC Barcelona, en las temporadas 1977/78 y 2013/14; CA Osasuna, RCD Espanyol y ante el Real Betis.

En cuartos de final ha caído en un total de dos ocasiones, ante el Villarreal CF con quién perdió tanto en la ida como en la vuelta por la mínima, y ante el Valencia CF contra quien ganó la ida pero no pudo hacer nada en la vuelta y perdió por un contundente 3-1. En semifinales cayó en la temporada 2009/10 donde perdió la ida ante el Sevilla FC por dos goles a cero, y la vuelta a pesar de ganarla por la mínima no fue suficiente para hacerse un puesto en la gran final.

Sin embargo, a lo largo de toda su historia, el Getafe ha llegado en dos temporadas a disputar la final de la Copa del Rey. Estos dos encuentros corresponden a las temporadas 2006/2007 y 2007/2008, donde disputó las finales ante el Sevilla FC y el Valencia CF, respectivamente. En ninguna de las dos finales logró vencer a su rival, sin embargo les plantó cara como buen finalista de la competición de su majestad el rey.

Getafe en la final disputada en la temporada 2007/08 // Fuente: Getty Images

Últimas Copas del Rey

Las cinco últimas actuaciones del Getafe en la Copa del Rey no han sido las mejores a lo largo de su historia. En ellas, el cuadro azulón, no ha logrado pasar de octavos de final salvo en una ocasión, quedándose en tres ocasiones en la segunda eliminatoria. En la temporada 2018/19 el Getafe caía en cuartos ante el Valencia CF, tras ganar la ida por la mínima, no pudo hacerse con su rival en la vuelta donde el Valencia logró hacerse con el encuentro por tres goles a uno, y así lograr abatir al Getafe y hacerse un hueco en la semifinal de la Copa del Rey de esa temporada. Los encuentros donde el cuadro azulón caía en la segunda ronda de la competición, se disputaron ante el Badalona, contra quién perdió por dos goles a cero; en la siguiente Copa del Rey fue eliminado por el Córdoba CF por la mínima; y en la siguiente temporada lo eliminó en el segundo encuentro de la clasificación el Atlético Baleares por un contundente 5-0. Sin embargo las siguientes temporadas ha dado un crecimiento en la clasificación de esta competición. En la temporada 2022/23 el Getafe fue eliminado en la tercera eliminatoria, los dieciseisavos se le complicaron al cuadro azulón tras enfrentarse al Levante UD y ser derrotado por un gol de diferencia, donde el marcador final iluminaba el 3-2 a favor del Levante.

En esta temporada el Getafe se encuentra con ganas y fuerzas de mejorar la racha de las últimas cinco participaciones en la Copa del Rey. Ha logrado superar al AD Tardienta por un contundente 0-12, un encuentro de muchos goles donde todos los azulones pudieron sacar su mejor versión; al Atzeneta por un gol a dos, encuentro en el la puntería de Latasa hacía que el Getafe pasara de ronda; y al Espanyol por la mínima de goles, encuentro que le costó al equipo azulón, pero que mereció cada segundo por que la victoria les hacía un hueco en la siguiente eliminatoria de la competición.

De momentos se jugará el paso a cuartos de final ante el Sevilla FC, equipo al que, por ahora, no ha vencido en esta competición. Será un nuevo reto para el equipo azulón que quiere seguir sumando eliminatorias en la Copa de su majestad el rey. Esta será una ocasión para poder igualar el resultado de la temporada 2018/19 donde llegaron a cuartos, aunque el equipo azulón seguro quiere superar esas expectativas y lograr igualar al equipo azulón que llegó a dos finales consecutivas de esta competición. Para ello deben sacar las garras ante sus rivales, pero, antes que nada, debe sacarle los dientes a su rival más próximo, el Sevilla, equipo al que, a lo largo de su historia en la Copa del Rey no han logrado vencer, sin embargo este año pueden hacer historia en la competición. Haciendo historia ante el Sevilla, podrán seguir dando pasos y abriéndose paso en los cuartos de final de la Copa del Rey de la temporada 2023/24.