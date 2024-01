Yanis, posible opción para la delantera verdiblanca

La llegada de Yanis Senhadji al Real Betis en 2021 marcó un apasionante recorrido para el joven delantero de 19 años. A pesar de las negociaciones y los intentos por parte de otros clubes, como el Real Madrid, Senhadji tomó la decisión de continuar su carrera comprometiéndose en el Betis hasta 2028. Aunque en un principio el club estableció una cláusula de rescisión de 25 millones, es posible que esta aumente cuando el futbolista hispano-argelino adopte un dorsal en el primer equipo.

Actualmente, Yanis se está luciendo en la División de Honor Juvenil, pero su talento no ha pasado desapercibido para el entrenador Alberto González, quien lo ha llamado para el Betis Deportivo en la Segunda RFEF. En esta temporada 23/24, el joven delantero ha disputado 18 partidos y anotado 14 goles con 3 asistencias, impresionantes cifras que demuestran su destreza como delantero centro.

A pesar de sus logros y notables progresos en las categorías inferiores, Manuel Pellegrini aún no ha convocado a Senhadji en ninguna ocasión para entrenar con el primer equipo. En la rueda de prensa que compareció recientemente, el técnico chileno elogió los resultados del hispano-argelino, pero también recordó la exigencia de jugar en el primer equipo: "tiene capacidad para intentar llegar al primer equipo pero no hay que equivocarse porque haga goles... Ojalá lo mantenga y demuestre que está capacitado para llegar, que es difícil, y para mantenerse, que es mucho más difícil."

· La delantera de Pellegrini

Lo que sí está claro es que el Betis de Pellegrini no está rindiendo como se espera. A destacar, el bajo nivel que está ofreciendo Borja iglesias, lo que no solo enfada a la afición sino que es notable la disminución de confianza del entrenador en el delantero gallego. En lo que llevamos de temporada ha disputado 18 partidos, en los que ha encajado 2 goles y ofrecido 2 asistencias. Por otro lado, Willian José, el máximo goleador bético en 2023, ha mantenido in rendimiento más consistente, incluso aumentando sus estadísticas, con 10 goles y 2 asistencias en 24 partidos

Borja Iglesias celebrando un gol | Foto: Getty Images

Ante la necesidad de reforzar la delantera, la atención se centra en lo que Yanis Senhadji pueda aportar al equipo. Su futuro dependerá, como explicó Manuel Pellegrini, de su capacidad para mantener el nivel como hasta ahora, alcanzando las expectativas y desafiando las palabras del chileno sobre la complejidad de llegar y mantenerse e el primer equipo.