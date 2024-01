Alexander Medina: "Va a ser un partido duro ante un muy buen rival"

El entrenador del Granada CF, Alexander Medina, ha hablado en la previa al partido contra el Betis de los nuevos fichajes, de las bajas, del estado de la plantilla y de su rival. 'Cacique' Medina ha destacado que el partido contra el conjunto bético será "duro ante un muy buen rival".

Sobre los nuevos fichajes del Granada

Sobre la llegada de Hongla, Medina ha comentado lo siguiente: "En estas horas se está solucionando y cerrando la situación de él. Él viajó con permiso de su club para tratar de terminar la negociación de su pase y si termina todo en buen puerto, podríamos contar con él para mañana".

Sobre Piatkowski, Medina ha dicho que está "entrenando desde hace unos cuantos días". "La verdad es que le vemos con muy buena forma. Llegó muy bien, más allá de que el último partido fue por allá por el 11 o 12 de diciembre. Estuvo entrenando, se le ve muy bien físicamente, muy fuerte y es una de las opciones que también manejamos para que esté dentro de la nómina de convocados. Es un jugador que nos gusta mucho sus características, le hemos analizado en profundidad. El idioma, obviamente que nos gustaría que él ya comience a tomar clases en español, porque estamos en un fútbol donde se habla este idioma, pero también lo tiene claro con la comunicación que tenemos con nosotros, con el entrenador, el cuerpo técnico. Es un chico muy inteligente que se adaptó rápido al grupo y tiene muchas ganas, que es lo más importante. Demostró mucho compromiso desde el primer minuto cuando tomamos contacto con él, así que le vemos muy adaptado a lo que es el equipo y sus compañeros".

Sobre las bajas del Granada

Medina está obligado a realizar un cambio en el lateral derecho por la baja de Ricard: "Tenemos ya la situación totalmente clara, de quién va a jugar ahí, pero falta un entrenamiento y todavía no le confirmé el equipo a nuestros futbolistas, así que no lo voy a hacer público hasta no decírselo a ellos. Pero sí, sin duda que hemos trabajado. Obviamente que las opciones que manejamos son las válidas que tenemos para sustituir a Ricard. Bueno, pero estamos conforme y contentos con el trabajo realizado en la semana por parte de todos".

Sobre Gumbau, Medina ha dicho que sí entrenó con el equipo, pero van a esperar "hasta el último momento para tratar de confirmar y ver la situación". "Así que me voy a tomar el tiempo suficiente como para determinar si puede estar desde el arranque o esperar en el banquillo", ha indicado.

Respecto al estado de la plantilla, el entrenador del Granada ha dicho que "hay algunos casos que se repiten, como el caso de Raúl Fernández y alguna otra situación" que van a ver en el entrenamiento. "Pero, en definitiva, creo que la gran mayoría de los jugadores van a estar disponibles", ha señalado.

La última victoria del Granada

Sobre cómo le ha sentado al equipo la victoria contra el Cádiz, Medina ha comentado lo siguiente: "Fue importante el triunfo, lo habíamos marcado en seguida en el post partido, donde necesitábamos una victoria después de mucho tiempo. Sirvió para el estado de ánimo de los futbolistas, del entorno, del club, de nuestros aficionados y, sobre todo, de seguir confiando y creyendo en el trabajo que se viene haciendo. Fue muy importante esa victoria, pero tampoco nos puede desviar de un objetivo claro y concreto que es el partido con el Betis. Se trabajó muy bien en la semana, nos enfocamos a seguir acentuando situaciones que fueron muy positivas durante el desarrollo del partido y toca seguir mejorando. Sirvió para la planificación de este partido, que va a ser un partido duro ante un muy buen rival".

El Betis, "un muy buen equipo"

Medina ha hablado también sobre su rival, el Real Betis: "No voy a descubrir nada. Vamos a enfrentar a un gran equipo, que tiene muy buenos jugadores y un excelente entrenador, donde los últimos partidos no fueron los mejores en resultado y rendimiento pero tienen mucha jerarquía y mucha calidad. Tienen muchas cuestiones positivas, muchas virtudes y también muchas situaciones que nosotros podemos sacarles provecho, como todos los rivales que tienen sus virtudes y debilidades. Intentaremos explotar los puntos menos fuerte y hacer un partido que nosotros hemos planificado. Tuvimos días para saber qué tipo de partido vamos a jugar, pero seguro que va a ser complicado, en un campo difícil, donde esta temporada no ha perdido, donde se hacer fuerte justamente de local y nosotros tenemos mucha confianza, mucha fe de que vamos a hacer un muy buen partido. Tenemos que confirmar el buen partido que hicimos contra el Cádiz y es el momento oportuno para hacerlo, sabiendo que jugamos contra un muy buen equipo".