Previa Real Betis - Granada CF: prueba de fuego para seguir tras el objetivo

La Liga EA Sports celebra esta semana su jornada número 20 con excepción de los partidos de equipos que participan en la Supercopa, comenzando así una segunda vuelta en la que todo está en juego. Se medirán el Real Betis y el Granada CF en el Benito Villamarín. Un encuentro en el que se miden dos equipos que necesitan ganar para seguir persiguiendo sus objetivos. El conjunto local buscará una victoria para continuar en puestos europeos y acercarse a sus competidores, mientras que el Granada CF quiere repetir sus buenas sensaciones del último partido haciéndose con tres puntos de oro para poder continuar acercándose a las posiciones de salvación.

Reponerse de la mala dinámica

El Real Betis llega a este encuentro en un pequeño bache que se acentuó con la eliminación en Copa del Rey frente el Deportivo Alavés en Mendizorroza por 1-0 en un encuentro igualado que se decidió con un gol del conjunto vasco en el primer cuarto de hora de la segunda parte. Mientras que en Liga las sensaciones de las últimas semanas tampoco han sido positivas del todo, ya que en el primer encuentro de 2024 el conjunto bético cayó derrotado ante el RC Celta de Vigo por 2-1 en Balaídos. Pese a que se adelantaron en los primeros minutos con un tanto de Aitor Ruibal, el club celtista dio la vuelta a la situación con un gol de Iago Aspas y con otro de Swidberg, este en el minuto 96 y con un jugador menos desde el 88. Así pues, los verdiblancos se sitúan actualmente en séptima posición de la tabla clasificatoria con 28 puntos, a una distancia de cuatro con la Real Sociedad y con una ventaja de dos con el Getafe CF.

El recorrido del Real Betis en estas últimas semanas está siendo complicado, en Liga acumula cinco jornadas consecutivas sin ganar, siendo cuatro de ellas empates, aunque tres de ellos fueron ante equipos de la parte alta de la clasificación como el Real Madrid, Girona CF o Real Sociedad, mientras que el empate restante fue ante la UD Almería como visitante. Además, en Europa el desenlace de la fase de grupos no fue como se esperó y el club cayó eliminado de Europa League tras perder en el Benito Villamarín ante el Rangers, lo que provocó que acabara tercero y se tenga que conformar con la Conference League. Así pues, los de Pellegrini quieren hacerse con una importante victoria en un derbi andaluz ante su afición para poder reponerse de la mala dinámica y volver al camino del triunfo.

Para este encuentro, el técnico chileno ha confeccionado una convocatoria de 22 jugadores en la que no están Bellerín, Bartra y Guido Rodríguez, tampoco ha entrado finalmente Bravo, que no se ha recuperado de su lesión y será baja al igual que Juan Miranda, que ha estado esta semana entrenando al margen como Altimira, aunque este último sí que ha terminado entrando en la lista. Otro jugador que no está disponible esta jornada es el portugués William Carvalho, que ha recaído de su lesión muscular. Así pues, la falta de efectivos en el centro del campo parece indicar que será Guardado el acompañante de Marc Roca en el doble pivote, mientras que en la mediapunta estaría Isco y como referencia en el ataque Willian José, aunque podría entrar Borja Iglesias. Con respecto a las bandas, Ayoze en la izquierda y Assane serían sus dueños, mientras que tampoco se descarta que Fekir parta de inicio.

Volver a mostrar la misma imagen

El Granada CF afronta este partido tras conseguir una importante victoria en Los Cármenes ante el Cádiz CF por 2-0 en uno de los mejores encuentros del equipo rojiblanco, que se mostró superior al rival y se impuso gracias a los goles de Uzuni y Bryan Zaragoza. Además, el Granada consiguió su primera portería a cero de la temporada en el debut de Augusto Batalla en la portería rojiblanca, mientras que también debutó el uruguayo Bruno Méndez, aportando seguridad a la zaga defensiva. Por otro lado, también tuvo minutos Arezo, que ha sido la tercera llegada en este mercado de invierno tras regresar de su cesión en el Peñarol.

Tras este importante triunfo, el Granada continúa en penúltima posición con 11 puntos, está a cinco de los puestos de permanencia, por lo que el equipo necesita seguir sumando de tres en tres para poder meterse en la lucha.

Este segundo tramo de temporada lo afronta el Granada CF con el único objetivo de conseguir la salvación tras una primera vuelta muy complicada, habiendo conseguido únicamente dos triunfos y mostrando un juego muy pobre con una plantilla que parecía no dar la talla. Ahora, este mercado invernal está sirviendo para que el equipo se refuerce sobre todo en la defensa, una de las zonas más débiles, llegando a la ciudad de la Alhambra Augusto Batalla, Bruno Méndez y Arezo, mientras que también se han confirmado en los últimos días las llegadas del central polaco Pawlowski y la de Hongla, aunque esta todavía no se ha confirmado oficialmente. Tras estas llegadas, también deben de suceder algunas salidas como la de Alberto Perea, al que se le ha rescindido el contrato. Así pues, el movimiento en el mercado del conjunto rojiblanco aspira a que se pueda reajustar el equipo y poder pugnar por la salvación.

Para este encuentro, la principal duda que tendrá Alexander Medina en la alineación es la de a quién colocar en el lateral derecho después de la baja por sanción de Ricard Sánchez, que vio la quinta amarilla en la última jornada. Así pues, es posible Bruno Méndez cumpla esa función, aunque su posición natural es la de central, aunque también hay otras opciones como las de Vallejo, Manafá o incluso Víctor Díaz. La pareja de centrales es otra duda en el once, ya que podría debutar Pawlowski formando pareja con Ignasi Miquel, mientras que tampoco es descartable que Torrente regrese a la alineación.

En cuanto al ataque, parece que volverá Lucas Boyé a ser la referencia, mientras que en las bandas podrían estar Bryan Zaragoza y Puertas, aunque queda por ver el papel de Álvaro Fernández, que parece estar cerca de volver al Manchester United para poner rumbo al Benfica.

Declaraciones de los entrenadores

El entrenador del Real Betis, Manuel pellegrini, ha comparecido en rueda de prensa, donde ha hablado acerca de la clasificación: "Haré un análisis global. Me da igual con quien ganamos o perdemos, lo que importa es la meta de llegar a Europa a final de temporada. El promedio de puntos debe estar acorde a las expectativas. El fútbol tiene variantes y al final se hace la valoración si se han logrado o no los objetivos". También ha hablado sobre el partido ante el Granada CF: "Veo un partido difícil, es complicado por muchos motivos. Cualquiera es capaz de ganar a cualquiera. Hay que estar concentrados a nivel defensivo y ser creativos para mejorar el promedio de goles, que nos está faltando este año". Por último, ha hablado sobre el bajón de nivel de su equipo: "Estamos sufriendo cosas como el año pasado. Fue más doloroso perder aquí en casa ante Osasuna. Lo gestionamos igual. Seguimos en Europa y peleando por un sitio en la Liga para llegar lo más lejos posible. Hay que corregir cosas, seguimos con el mismo objetivo".

Por su parte, también ha pasado por sala de prensa el entrenador del Granada CF, Alexander Medina, que ha hablado de la importancia del triunfo ante el Cádiz CF: "Fue importante el triunfo ante el Cádiz, necesitábamos una victoria y sirvió para el estado de ánimo de los futbolistas y del entorno, para seguir confiando y creyendo en el trabajo que se viene haciendo. Trabajamos muy bien durante esta semana, estamos contentos con el trabajo realizado por todos". También ha hablado sobre el rival: "Vamos a tratar de explotar sus puntos menos fuertes. Sabemos qué tipo de partido vamos a jugar. Va a ser complicado en un campo difícil donde esta temporada no ha perdido. Hay mucha confianza y mucha fe de que vamos a hacer un buen partido. Hay que confirmar de visitante el buen partido que hicimos contra el Cádiz". Por último, ha hablado sobre Pawlowski y de las opciones que tiene para comenzar de inicio: "Es una de las opciones que manejamos. Nos gustan mucho sus características. Es un chico muy inteligente que se adaptó rápido y demostró mucho compromiso desde el primer minuto. Está muy adaptado al equipo y sus compañeros".

Convocatorias

Real Betis: Rui Silva, Fran Vieites, Johnny, Pezzella, Fekir, Borja Iglesias, Ayoze, Luiz Henrique, Willian José, Juan Cruz, Rodri, Guardado, Sokratis, Abner, Marc Roca, Isco, Aitor Ruibal, Altimira, Pleguezuelo, Visus, Assane y Pablo Busto.

Granada CF: sin confirmar.

Posibles Alineaciones

Real Betis: Rui Silva, Aitor Ruibal, Sokratis, Pezzela, Abner, Guardado, Marc Roca, Isco, Assane, Ayoze y Willian José.

Granada CF: Augusto Batalla, Bruno Méndez, Pawlowski, Ignasi Miquel, Neva, Sergio Ruiz, Gonzalo Villar, Puertas, Bryan Zaragoza, Uzuni y Lucas Boyé.