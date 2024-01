Ni Nervión salva a un esperpéntico Sevilla

El Sánchez-Pizjuán vuelve a ser testigo del descalabro que sufre su equipo el último año y medio, al que al sevillista se le pasa como a Bill Murray el día de la marmota en 'Atrapado en el tiempo'. Esta vez, midiéndose a un equipo al que no veía ganar en su feudo desde que se siguiera los encuentros por emisión radiofónica. Porque, el Deportivo Alavés, que no había estrenado su casillero de victorias a domicilio este curso, no había ganado en el estadio nervionense actual. Esta primera victoria sabe como todas las primeras veces, esas que uno nunca olvida ni olvidará en la vida.

Dominio en las áreas

Con el pitido inicial de Hernández Hernández dio comienzo al choque, y con este, a la arremetida del equipo local sobre el campo de su rival. La grada espoleó a su equipo y firmó unos primeros minutos de ataque en tromba. Estaba de vuelta el eterno capitán, Jesús Navas, que quiso volver a lo grande con un tremendo trallazo desde fuera del área que repelió el travesaño. La fuerza con la que había salido el cuadro de Quique, comandada por Isaac, hizo al Alavés replegarse atrás. Se iba agotando la motivación inicial, sin antes haber sido recompensada con un gol. Y eso lo pagó caro, pues no es que el Sevilla esté como para perdonar ocasiones, no solo por su negación de cara al arco rival, sino porque defensivamente tampoco es fiable.

El once inicial de Quique Sánchez Flores. Fuente: @SevillaFC

En una acción a balón parado, donde precisamente el cuadro hispalense es una verdadera verbena, iba a llegar el primer gol de los vascos. Guridi (posiblemente el jugador visitante más bajo) prolongó un balón que, incomprensiblemente dejó pasar Ramos, para dejar solo a Tenaglia y que este anotara el primero del partido. El gol dejó frío al Sevilla, y consigo heló también a buena parte de la grada, que se podía ver venir lo que podía acabar sucediendo. Minutos después, tras unos minutos de 'impás' donde los locales estaban aun digiriendo el golpe y los visitantes queriéndose resguardar, pero cada vez disfrutando más sobre el césped, hubo una acción donde hasta dos jugadores del Sevilla quedaron lastimados. Oliver Torres, tras un choque, y Kike Salas, tras un encontronazo con Carlos Vicente. Los dos continuaron renqueantes, en vez de querer ser sustituidos, y el canterano erró en el segundo gol de los vascos, esta vez de Kike García. En la que posiblemente haya sido su única acción afortunada del choque, Dmitrovic evitó el tercer gol de los visitantes antes del tiempo de descanso, al evitar el gol de Kike García (casualmente, tras otro centro lateral mal defendido).

Nervión quiso, el equipo respondió, pero...

En el segundo tiempo el equipo sevillista salió casi sin alma. Apenas se podía apreciar un mínimo cambio en el juego, ni tan siquiera en la actitud de los jugadores. La grada de animación trataba de echar para arriba a los jugadores, pero no había manera. En un triple cambio realizado por Quique, donde entraron dos delanteros (Mariano y Rafa Mir, pitados por la grada, aparte de Sow) cambió el rumbo del partido. Isaac estaba realizando un gran choque, pero su conjunto necesitaba más presencia en área. De villanos a héroes pasaron los puntas. En un centro diagonal típico de Suso, Rafa Mir puso el pecho y anotó el gol que daba esperanza a la hinchada de Nervión. En la previa, el técnico madrileño dijo: "si a esta grada le das, recibes". Y es que siempre ha sido así con la grada del Sánchez-Pizjuán. Y no iba a ser una excepción. Espoleados por su grada, el Sevilla buscó con ansia el gol del empate. Mariano se movía bien en el área y fuera de ella, y en uno de los balones que recibía, recibió la patada de Carlos Benavídez. Previa revisión de VAR, el colegiado canario pitó pena máxima. Ocampos, con una tranquilidad pasmosa, igualó la contienda poco después de superar el 80'.

Suso y Javi López en una disputa de balón. Fuente: @SevillaFC

Decía Bilardo que "lo que no se logra en 85 minutos no se consigue en cinco. Si un equipo se vuelve loco, termina perdiendo lo que tiene”. No debe estar muy orgulloso el doctor del equipo que entrenó hace 30 años, a pesar de dejar su huella, como no podía ser de otra manera. Mismo método que en el primer gol, mismo resultado. Esta vez, Rubén Duarte remató más solo que probablemente lo haga en los entrenamientos. Los últimos minutos podrían ser un 'quiero y no puedo' de los locales en su intento por rascar algo, pero ni eso se puede decir, pues la sensación es de que ni lo intentaron.